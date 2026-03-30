"ผู้กองแคท" ไม่พลาดกระแสดอกบัวฟีเวอร์ เช็คอินสะพานพุทธสุดชิค

กระแสถ่ายรูปกับดอกบัว กำลังคึกคักเป็นไวรัลในกลุ่ม วันรุ่น GenZ เหล่าดารา-เซเลบมากมาย ก็ไม่พลาดคอนเทนต์ เก๋ๆ แบบนี้ ทำให้ปากคลองตลาดคึกคัก ยอดขายดอกบัวครึกครื้นขึ้นมาอีกครั้ง เปลี่ยนตลาดดอกไม้ เป็นโลเคชั่นเชคอินสุดอินเทรนด์
แม่ค้ายิ้มออก ขอบคุณและชื่นชมคอนเทนต์กระแสดอกบัวฟีเวอร์ นอกจากจะทำยอดขายพุ่งในช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมา ยังทำให้การซื้อดอกบัวไม่ใช่แค่นำไปถวายพระเพียงอย่างเดียว ดอกบัวไทยสามารถทำตลาดคึกคักสะเทือนโซเชียล ใครจะไปซื้อดอกบัว ตอนนี้ราคาช่อดอกบัวอยู่ที่ 30-100 บาท พับดอกจัดช่อ รอคนไปจับจองกระตุ้นเศรษฐกิจต้อนรับสงกรานต์ ใครสนใจ ไปกันได้ ณ ปากคลองตลาด สะพานพุทธ จ้า
