มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ ปลุกพลังการเรียนรู้สู่ปีที่ 10 ส่งมอบ “ห้องหนังเพื่อการเรียนรู้” เติมเต็มความสุข รอยยิ้ม และให้กำลังใจน้อง ๆ ในอำเภอหาดใหญ่หลังผ่านวิกฤตน้ำท่วมใหญ่

เพราะการเรียนรู้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในตำรา มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ เดินหน้าสานต่อพันธกิจ “โลกกว้างแห่งโอกาส” ก้าวสู่ปีที่ 10 อย่างต่อเนื่องและแข็งแกร่ง ล่าสุดลงพื้นที่เยียวยาหัวใจน้อง ๆ ณ โรงเรียนวัดควนลังมิตรภาพที่ 11 อ.หาดใหญ่ ได้ส่งมอบ “ห้องหนังเพื่อการเรียนรู้” ห้องที่ 82 เพื่อเป็นสื่อกลางสร้างความสุขและจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ให้น้อง ๆ ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมครั้งใหญ่ที่ผ่านมา
ตลอดทศวรรษที่ผ่านมา มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ มุ่งมั่นสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา โดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกล ปัจจุบันได้ส่งมอบห้องหนังเพื่อการเรียนรู้ไปแล้ว 81 โรงเรียน ใน 66 จังหวัด สำหรับปี 2569 นี้ มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ เตรียมปักหมุดอีก 6 จังหวัด ได้แก่ สงขลา, ประจวบคีรีขันธ์, ชัยนาท, ขอนแก่น, นครราชสีมา และเชียงราย โดยตั้งเป้าจะขยายพื้นที่การเรียนรู้แห่งความสุขและรอยยิ้มให้ครบ 77 จังหวัดทั่วประเทศ
ความสำเร็จในครั้งนี้ได้รับแรงสนับสนุนอย่างดีเยี่ยมจากพันธมิตรที่เล็งเห็นความสำคัญของเยาวชน ได้แก่ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (GLO), ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และ บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกันนำสื่อดิจิทัลคุณภาพ ทั้ง ภาพยนตร์ การ์ตูน และสารคดีสร้างสรรค์มาเปลี่ยนห้องเรียนธรรมดาให้กลายเป็นพื้นที่แห่งจินตนาการ ช่วยให้น้อง ๆ เข้าถึงนวัตกรรมการเรียนรู้ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
โดยล่าสุด มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ ได้จัดทำและส่งมอบ “ห้องหนังเพื่อการเรียนรู้” ห้องที่ 82 มอบให้กับ โรงเรียนวัดควนลังมิตรภาพที่ 11 จ.สงขลา ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมใหญ่ในอำเภอหาดใหญ่ ต้องการความช่วยเหลือด้านอุปกรณ์การเรียนและสื่อการเรียนการสอน โดยมี พิทยุตม์ วงศ์แสงขำ ผู้บริหาร มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ ส่งมอบ “ห้องหนังเพื่อการเรียนรู้” ผ่าน ชฎาพร เสนเผือก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 และ อรพินท์ นวลบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัด ควนลังมิตรภาพที่ 11 เป็นผู้รับมอบ ท่ามกลางบรรยากาศแห่งความสุข รอยยิ้ม และกำลังใจของนักเรียนและคณะครู
อรพินท์ นวลบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดควนลังมิตรภาพที่ 11 กล่าวว่าโรงเรียนของเราได้รับความเสียหายอย่างมากจากน้ำท่วมใหญ่ที่ผ่านมา อุปกรณ์การเรียนและสื่อการสอนชำรุดเสียหาย การที่ มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ เข้ามามอบห้องหนังเพื่อการเรียนรู้ในครั้งนี้ ไม่ใช่แค่การมอบอุปกรณ์ แต่เป็นการช่วยเยียวยาจิตใจเด็ก ๆ ให้เขากลับมามีสมาธิ มีความสุข และรักการเรียนรู้อีกครั้ง ทางโรงเรียนจะใช้พื้นที่นี้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้นอกห้องเรียนเพื่อจุดประกายความคิดให้เด็ก ๆ ทุกคน การได้รับห้องหนังเพื่อการเรียนรู้ในครั้งนี้ ไม่เพียงช่วยเติมเต็มสื่อการเรียนการสอนที่โรงเรียนขาดแคลน แต่ยังเป็นกำลังใจสำคัญให้กับเด็ก ๆ หลังผ่านเหตุการณ์ยากลำบาก
“ห้องหนังเพื่อการเรียนรู้” ไม่ใช่เพียงการมอบอุปกรณ์หรือพื้นที่รับชมภาพยนตร์ แต่คือการสร้าง “พื้นที่แห่งโอกาส” ที่ช่วยเติมเต็มแรงบันดาลใจ จุดประกายความคิด และส่งต่อกำลังใจให้เด็ก ๆ ได้เติบโตท่ามกลางโลกแห่งการเรียนรู้ที่กว้างขึ้น มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ ยังเดินหน้าสานต่อภารกิจในการสร้างสรรค์โอกาสทางการศึกษา พร้อมส่งมอบรอยยิ้มและแรงบันดาลใจให้กับเด็กและเยาวชนไทยทั่วประเทศ เพื่อเป็นก้าวแรกที่มั่นคงให้เยาวชนไทยเติบโตเป็นกำลังสำคัญของสังคมอย่างมีคุณภาพ