ซุปตาร์ตัวจิ๋วมาแรง! ‘น้องเฟรญ่า’ น่ารักสะเทือนโซเชียล "ฟ่าน ปิงปิง – บูล พงศ์ทิวัตถ์" ถึงขั้นบุกมาหา

เรียกว่าฮอตตั้งแต่ลืมตาดูโลกจริง ๆ สำหรับ “น้องเฟรญ่า” วัยเพียง 4 เดือน ที่ตอนนี้กลายเป็นขวัญใจชาวโซเชียลไปเรียบร้อยแล้ว เพราะยิ่งโตก็ยิ่งทวีความน่ารักแบบต้านไม่อยู่
“Freyana” ชื่อน่ารักสุดละมุนที่มาพร้อมความหมายสุดกิ๊บเก๋ “เทพีแห่งความรักและความงาม” ยิ่งตอกย้ำความโดดเด่นได้เป็นอย่างดี เพราะไม่ว่าจะมองมุมไหนก็ละสายตาไม่ได้จริง ๆ
น้องเฟรญ่า ลูกสาวสุดที่รักของศัลยแพทย์ชื่อดัง หมอสอง นพรัตน์ และคุณแม่คนสวย ออน สมฤทัย ที่ถ่ายทอดออร่าความน่ารักมาเต็มร้อย
ความปังของน้องไม่ได้หยุดแค่ในโลกโซเชียล แต่ยังไปสะดุดตาซุปตาร์ระดับโลกอย่าง ฟ่าน ปิงปิง และพระเอกหนุ่มสุดฮอต บูล พงศ์ทิวัตถ์ ตั้งวันเจริญ ถึงกับต้องขอมาเยี่ยมด้วยตัวเอง
งานนี้บอกเลยว่าอนาคตไกลแน่นอน เพราะตอนนี้หลายแบรนด์ดังต่างจับจองคิว ดึงตัวน้องเฟรญ่าไปเป็นพรีเซนเตอร์กันเพียบ เรียกได้ว่าเป็น “ซุปตาร์ฟันน้ำนม” ที่มาแรงที่สุดในตอนนี้เลยทีเดียว
ติดตามความน่ารักของน้องต่อได้ที่ Tiktok เฟรญานา https://www.tiktok.com/@.freyana?_r=1&_t=ZS-953lSJambuC และ คุณพ่อ เฟรญ่า https://www.tiktok.com/@daddyfreyana?_r=1&_t=ZS-953lIzFO3pB
และ ช่องทาง IG daddy.freyana https://www.instagram.com/daddy.freyana?igsh=dGZxeGt1Ymx6N3g1
Freya.freyana https://www.instagram.com/freya.freyana?igsh=Ymw1M3l1OTd1MXN0