ขีดเส้นตาย 31 มี.ค.! “สุรชัย” ขู่ปล่อยคลิปแฉเมียไทย ฟาก “ทนายรณณรงค์” เบรกตัวโก่ง หวั่นร้าวฉานกว่าเดิม

“ทนายรณณรงค์” กางกฎหมายเคลียร์ปมให้ “สุรชัย” ยันจดทะเบียนคนละทวีปไม่ถือว่าซ้อน เผยฝ่ายชายเครียดหนักเตรียมบินกลับไทยพฤษภาคมนี้ ขีดเส้นตาย 31 มี.ค. ขู่ปล่อยคลิปแฉเมียไทย ทนายเปิดใจเบรกตัวโก่ง หวั่นร้าวฉานกว่าเดิม ลั่นอาวุโสกันแล้วทั้งนั้น น่าจะถอยและให้อภัยกัน
หลังจากที่นักร้องรุ่นใหญ่ “สุรชัย สมบัติเจริญ” ออกมาประกาศว่าถ้าภายในวันที่ 31 มี.ค.นี้ ทางฝั่งอดีตภรรยา “เจี๊ยบ อัฐพรพิมพ์ โกมลเสน” และลูกชาย “ร็อคกี้ สุรบดินทร์ สมบัติเจริญ”ไม่ออกมาขอโทษ จะให้ทาง “ทนายรณณรงค์ แก้วเพ็ชร์” เปิดคลิปแฉอดีตภรรยา แต่ถ้าทางทนายรณณรงค์ไม่เปิด ตนจะเป็นฝ่ายเปิดเอง
ล่าสุดวันนี้ (30 มี.ค.) ทนายรณรงค์ ได้เปิดใจกับทางทีมข่าวบันเทิง mgr online ว่า ตนเป็นเพียงแค่ที่ปรึกษาให้กับทางสุรชัยเท่านั้น ซึ่งสุรชัยบอกว่าเครียดมากกับการที่โดนฝั่งอดีตภรรยาหาว่าคบชู้ จึงต้องการอยากจะชี้แจงเรื่องนี้ และตั้งเป้าจะกลับเมืองไทยมาแถลงข่าวเรื่องนี้โดยเฉพาะในช่วงต้นเดือนพ.ค.ที่จะถึงนี้
“แกต้องการชี้แจงเฉยๆ ก็ชี้แจงผ่านผมเข้ามา ไม่ได้มาจ้างผมเป็นทนายความ เพียงแต่ผมเป็นแค่ที่ปรึกษาด้วย ก็คือหลังจากที่เมียฝั่งคนไทยไปออกรายการคุยแซ่บโชว์ แล้วก็มีการพูดถึงว่าอย่างนั้นอย่างนี้ พอมีคนส่งคลิปรายการย้อนหลังมาให้คุณสุรชัยดู เขาก็เครียดนอนไม่หลับ เขาก็เลยอัดคลิปออกมาเป็น EP. 1- EP. 2 ของเขา ทีนี้ปรากฏว่าพอเขาทำออกไปคนก็ยังมาด่าว่าเขาอีก เขาก็เลยอยากชี้แจงแบบเป็นทางการ แล้วเขาก็อยากจะบินกลับมาเมืองไทยเพื่อชี้แจงด้วย
ซึ่งแกก็มาปรึกษาว่าอยากจะชี้แจง ผมก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นก่อนจะบินมา ถ้ามันทุกข์ขนาดนอนไม่หลับก็แจงผ่านทางวิดีโอคอลมาเลยว่าอะไรยังไง เพราะประเด็นที่เขาติดใจก็คือว่าเขามาบอกว่าคุณไดอาน่าเป็นชู้กับพี่สุรชัย แกก็เครียด ส่วนที่แกบอกว่าถ้าฝั่งร็อคกี้ไม่ออกมาขอโทษ แกจะให้เปิดเผยคลิปอะไรวันที่ 31 มี.ค.นี้เนี่ย คือเขาก็ส่งคลิปมาให้ผมฟังนะ ก็เป็นคลิปเรื่องส่วนตัวเขา ซึ่งเราก็ฟังดูแล้ว คือถ้าคนมันรักกัน มันก็ดีหมดแหละ แต่คนมันไม่รักกันแล้ว มันก็ไม่ดีทั้งนั้น
เราก็เลยเก็บไว้ เดี๋ยวคลิปตัวนี้ผมก็ยังไม่รู้เลยว่ามันมีที่ไปที่มายังไง ซึ่งถามว่ามันรุนแรงไหม ก็ใช้คำว่าเป็นบทสนทนาที่แรงกันทั้งคู่ดีกว่า แต่ถามว่าผมจะเปิดหรือไม่เปิด โดยส่วนตัวผมเป็นคนไม่ชอบเปิดเผยอะไรแบบนี้อยู่แล้วผมก็รอเขาบินกลับมาน่าจะปลายเดือน เม.ย. หรือต้น พ.ค. เขาจะบินกลับมาเพื่อพูดเรื่องนี้โดยเฉพาะเลย”
บอกมีผู้หวังดีพยายามจะให้สองฝ่ายคุยกัน แต่ยังไม่บรรลุข้อตกลง
“ถามว่าทางฝั่งครอบครัวเก่าทางไทยมีการติดต่อมาหาผมบ้างไหม ผมต้องบอกว่าเรามีความพยายามจะให้ทั้งสองฝ่ายเจรจากัน แต่ยังไม่บรรลุข้อตกลง หมายถึงว่าคนที่หวังดีหลายคนพยายามจะให้พูดคุยกันอยู่ แต่สองฝ่ายยังไม่ยอมคุยกันแบบเป็นทางการ แต่ถามว่าพรุ่งนี้แกจะเปิดคลิปอย่างที่แกพูดไหม ไม่ต้องกลัวหรอก ต่อให้รณณรงค์ไม่เปิด เดี๋ยวสุรชัยก็เปิดเอง (หัวเราะ) แต่ผมไม่อยากให้มันร้าวฉานมากไปกว่านี้ ผมก็เลยเก็บไว้ แต่เอาจริงๆ แกอยากให้เปิดตั้งแต่วันนั้นวิดีโอคอลคุยกันวันนั้นแล้ว แต่สุดท้ายเราก็ถามว่าพี่เอาไง พี่สุรชัยก็บอกว่างั้นเดี๋ยวรอทางฝั่งนี้ก่อนว่ายังไง ผมบอกผมเป็นคนนอกก็แล้วแต่พี่เลย ซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าถ้าทางนี้ไม่ขอโทษ แล้วแกจะรอไหมนะ”
เปิดข้อกฎหมายเรื่องจดทะเบียนคนละประเทศ ไม่ถือว่าจดทะเบียนซ้อน
“คือมันเป็นกฎหมายคนละฉบับกันครับ กฎหมายสหรัฐฯ ก็ฉบับหนึ่ง กฎหมายไทยก็ฉบับหนึ่ง ก็มีผลกันคนละประเทศครับ แต่ถามว่าเป็นการจดทะเบียนซ้อนไหม ต้องบอกว่ามันเป็นกฎหมายคนละฉบับ คนละทวีปเลย ถ้าจะใช้คำว่าอันนี้เป็นภรรยาตามกฎหมายทวีปเอเชีย คนนี้เป็นภรรยาตามกฎหมายทวีปอเมริกาก็ได้นะ มันไม่เกี่ยวกันเลยแต่มันอาจจะมีประเด็นที่ว่าตอนที่คุณสุรชัยไปจดทะเบียน ให้การต่อเจ้าพนักงานว่าไม่เคยจดทะเบียน แต่มันก็ขาดอายุความไปแล้วแหละ ไม่ต้องไปสนใจหรอก และปัจจุบันสถานะทางในเมืองไทยเขาก็หย่าขาดกันแล้วด้วย
ส่วนถามว่าคำว่าชู้เนี่ย แปลว่าเธอต้องมาทีหลัง แต่ทีนี้คุณไดแอนนาบอกไม่ใช่ เพราะฉันมาก่อนตั้งแต่ปี 2523 เขาบอกว่าฉันมีทะเบียนสมรส ฉันมีการจัดพิธีในโบสถ์นะ แล้วฉันก็หายกันไป ทางสุรชัยก็ไปจดทะเบียนที่เมืองไทย เขาอธิบายแบบนี้ เขากำลังจะบอกว่าไดอาน่าไม่ได้เป็นชู้นะ ถ้าจะเอาหลักกฎหมายไดอาน่าก็มีทะเบียนสมรสเหมือนกัน เขาอ้างว่าเขามีทะเบียนสมรสสหรัฐฯ ไม่ต้องห่วง เดี๋ยวเขาจะเอามาเปิดเผยตอนที่เขากลับมาเมืองไทยนี่แหละ เพราะเป็นข้อมูลส่วนบุคคล เขาจะมาเปิดให้ดูเลย แต่ผมก็ยังไม่ได้เห็นนะ แต่เขาบอกมีไม่ต้องห่วง เรื่องขนาดนี้มันไม่ใช่เรื่องล้อเล่น เขาจำได้ว่ามันมี”
บอกอยากให้ต่างคนต่างไป แก่ๆ กันแล้ว อยากให้ให้อภัยกัน
“สำหรับผมนะคิดว่าคนเคยรักกัน มันก็พูดยาก แล้วเขาแต่ละคนอาวุโสกันทั้งนั้น เราเป็นเด็กน้อยมาก อายุก็เยอะกันแล้ว น่าจะรู้จักให้อภัยกัน ถอยกัน แล้วก็ต่างคนต่างไปกันดีๆ ไม่ต้องมาเบียดเบียนกันซึ่งผมก็บอกคุณสุรชัยไปแบบนี้นะ (หัวเราะ) แกก็รับฟังดี แต่แกคงไม่นึกมั้งว่ารุ่นลูกจะพูดอย่างนี้ให้ฟัง และผมถามแล้วว่าที่ชาวเน็ตไปด่าแก แกคิดจะฟ้องไหม แกบอกว่าไม่ฟ้องไม่อะไรหรอก แกแค่ติดใจเมียที่เมืองไทยแค่นั้นเอง เราก็ถามว่าแล้วลูกชายล่ะ แกก็บอกลูกชายไม่ได้ติดใจหรอก แล้วก็ไม่อยากทำให้ลูกชายเสื่อมเสียมากไปกว่านี้ ก็รอฟังจากปากเขาเองตอนกลับมาเมืองไทยดีกว่า”