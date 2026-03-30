ไม่ลืมที่จะเริ่ด! “KISS OF LIFE” เปิดจองบัตร #KIOF_DEJAVU_inBKK 4.4 นี้ “411ent” เปิดระบบไทยทิคเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง

ดูยังไงก็เริ่ด! เพราะ 4 สาวจูบชีวิต “คิสออฟไลฟ์” (KISS OF LIFE) จูลี่ (Julie), นัตตี้ (Natty), เบลล์ (Belle) และ ฮานึล (Haneul) ศิลปินเบอร์แรกของ เอสทู เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ (S2 Entertainment) ที่สร้างปราฏการณ์จากค่ายสร้างวงมาสู่วงสร้างค่าย คือเกิร์ลกรุ๊ปเกาหลีที่ทรงอิทธิพลไม่น้อยหน้าใครในทำเนียบรุ่นเจน 5 ด้วยความสำเร็จซึ่งทวีคูณขึ้นเรื่อยๆ ในช่วงเวลาเพียงไม่กี่ปี ทำให้พวกเธอกลายเป็นหนึ่งในศิลปินที่แฟนๆ K-Pop จับตามองมากที่สุดบนเส้นทางสู่การเป็นไอคอนระดับโลก
ล่าสุดยังต้องยกให้ KISS OF LIFE เป็นศูนย์รวมความเริ่ด เพราะเต็มไปด้วยวาระเริ่ดๆ ทั้งวันเกิดของสองสมาชิกอย่าง เบลล์ (Belle) 20 มี.ค. และ จูลี่ (Julie) 29 มี.ค. ที่เพิ่งเป่าเค้กฉลองกันไป เมมเบอร์โซฮอตชาวไทยอย่าง นัตตี้-อาณัชญา สุพุทธิพงศ์ ก็เพิ่งสร้างแรงกระแทกโครมใหญ่ หลังปรากฏตัวในรายการ Show Me The Money ซีซัน 12 #SMTM12 ทำเอาชาวเน็ตเกาหลีพากันเรียกเธอว่า “ผู้หญิงอัลฟา” (Alpha Female) จากนั้นขอพาวาร์ปข้ามช็อตไปวันที่ 8 พ.ค. ซึ่งมีประกาศออฟฟิเชียลแล้วว่า นัตตี้ (Natty) กับน้องเล็ก ฮานึล (Haneul) จะเป็นตัวแทนร่วมกับอีก 3 ศิลปินในโชว์พิเศษ ระเบิดเอเนอร์จีเกิร์ลครัชบนเวที M COUNTDOWN SPECIAL STAGE ที่งาน KCON JAPAN 2026 #KCONJAPAN2026 ยังไม่รวมแพลนคัมแบ็กของพวกเธอทั้งสี่คน ซึ่งใกล้เข้ามาทุกทีแล้ว วันที่ 6 เม.ย.นี้ นับถอยหลังรอได้เลย 16:00 น. (เวลาประเทศไทยถิ่นนัตตี้) ต้านไม่ไหวแน่ๆ กับ KISS OF LIFE 2nd Single Album [Who is she]
แล้วไหนสาวๆ จะเพิ่งคิกออฟเอเชียทัวร์แฟนมีตติ้ง 2026 KISS OF LIFE ASIA FANMEETING TOUR
“ทุกคนเคยมีโมเมนต์ที่รู้สึกคุ้นเคยแปลกๆ เหมือนเคยสัมผัสมาก่อนไหมคะ? ความรู้สึกแบบนั้นเรียกว่า DEJA VU ค่ะ และครั้งนี้ พวกเรากำลังจะกลับมาที่กรุงเทพฯ เพื่อสร้างความรู้สึกนั้นไปด้วยกันกับทุกคนอีกครั้ง แต่แฟนมีตติ้งครั้งนี้จะพิเศษมากยิ่งขึ้น เพราะพวกเราเตรียมความสนุก และอาจมีเซอร์ไพรส์เล็กน้อยสำหรับทุกคนด้วยนะคะ เนื่องจากคอนเซ็ปต์ของเราคือ DEJA VU พวกเราเลยกลายเป็นนักสืบสาว ออกตามหาเบาะแสกันค่ะ! แต่เราไม่สามารถไขคำตอบได้ ถ้าไม่มีทุกคนค่ะ ทุกคนมาสนุกกันนะคะ ที่แฟนมีตติ้งของ KISS OF LIFE ค่ะ ที่ BCC Hall วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2569 ค่ะ แล้วเจอกันที่กรุงเทพฯ นะคะ” รับชมคลิปได้ทาง https://youtu.be/GAT8O7jy2As