“ปู มัณฑนา” อาสาเป็นพยานให้ “บอสแซม” ถูกอัยการยื่นฟ้องคดีดิไอคอน เผยชวดอีเวนต์ 20 ล้านเพราะสื่อมาเฟีย

“ปู มัณฑนา” อาสาเป็นพยานให้ “บอสแซม” หลังอัยการยื่นฟ้องคดีดิไอคอน บอกแซมเพิ่งเข้ามาเป็นบอสช่วงเดือนตุลาคม 2566 พร้อมเผยความคับแค้นใจ ชวดอีเวนต์ 20 ล้านเพราะสื่อมาเฟีย
เคยร่วมงานกับบริษัทดิไอคอนมาก่อน ล่าสุด “ปู มัณฑนา หิมะทองคำ” ได้เผยกับผู้สื่อข่าวว่าตนยินดีเป็นพยานให้ “แซม ยุรนันท์ ภมรมนตรี” หรือ “บอสแซม” จากกรณีที่อัยการสั่งฟ้องตกเป็นผู้ต้องหาในความผิดฐานร่วมกันฉ้อโกงประชาชน, ร่วมกันโดยทุจริตหรือหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ฯ, ร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน, ร่วมกันประกอบธุรกิจขายตรง ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง ดำเนินกิจการในลักษณะที่เป็นการชักชวนให้บุคคลเข้าร่วมเป็นเครือข่ายในการประกอบธุรกิจฯ และร่วมกันประกอบธุรกิจขายตรงโดยไม่ได้รับอนุญาต ในคดีบริษัท ดิไอคอนกรุ๊ป เมื่อช่วงเดือนเมษายน 2568
โดย ปู มัณฑนา เผยว่าตนสามารถยืนยันได้ว่าบอสแซมเพิ่มเข้ามาร่วมงานกับดิไอคอนในช่วงเดือนตุลาคม 2566
“ปูอยากฝากถึงพี่แซม ถ้าเกิดพี่แซมต้องการให้ปูไปเป็นพยานในชั้นศาลปูยินดีค่ะ เพราะในวันที่เปิดตัวบอสแซมประมาณเดือนตุลาคม 2566 ปูได้ไปร่วมงานด้วยนะคะ ตอนนั้นพปูมีงานอีเวนต์ที่ต้องเสนอบอสพอล (วรัตน์พล วรัทย์วรกุล) ตอนนั้นบอสพอลจะให้งานอีเวนต์ปู 20 ล้านในการจัดงานเลี้ยงคริสต์มาส ปีใหม่สมาชิกและแม่ข่าย บอสพอลเลยให้ปูไปดูงานเปิดตัวของพี่แซมว่างานอีเวนต์ของดิไอคอนจัดยังไง แนวไหน
วันนั้นปูไป พี่แซมเพิ่งเข้าไปเป็นบอสแซม ซึ่ง ณ เวลานั้นเป็นเวลาเดียวกับที่ปูได้ถ่ายพรีเซ็นเตอร์ให้กับดิไอคอนเหมือนกัน แต่ในเดือนธันวาคม 2566 ก็มีไอ้สื่อมาเฟียตัวนี้มันก็ให้เพจอวตารมันลงกลั่นแกล้งปู ลงประจานปู เสื่อมเสียชื่อเสียง ก็เลยไม่ได้งานพรีเซ็นเตอร์ดิไอคอนทั้งๆ ที่ถ่ายแบบไปแล้ว รวมถึงงานอีเวนต์คริสต์มาสก็ไม่ได้ เพราะทางบอสพอลและผู้บริหารคนอื่นเห็นว่าปูเสื่อมเสียชื่อเสียง
ปูก็อยากจะบอกว่ายินดีไปเป็นพยานให้พี่แซม เพราะวันที่เปิดตัวพี่แซมปูเห็นจริงๆ ว่าพี่แซมเพิ่งเข้าไปเป็นบอสในช่วงเดือนตุลาคม 2566 ปูก็อยากจะเป็นกำลังใจให้พี่แซม อยากเป็นพยานในชั้นศาลให้พี่แซมด้วยว่าพี่แซมไม่ได้อยู่ตั้งแต่ต้น”