คุณแม๊อยากถาม “ลูกปอ” ทำไม “เบนซ์ พริกไทย” แต่งตัวโป๊ขนาดนั้นไปร้องเพลง?

หลังจากที่คุณแม๊ “ภนิดา ศิระยุทธโยธิน” คุณแม่ของ “แตงโม นิดา พัชรวีระพงษ์” เดินทางไปที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) เพื่อยื่นหลักฐานใหม่กว่า 300 หน้าหวังช่วยคลี่คลายคดี ตรวจสอบข้อเท็จจริงว่ากระบวนการยุติธรรมบิดเบือนหรือไม่ มีเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องหรือไม่ หลังเหตุการณ์ลูกสาวตกเรือสปีดโบ๊ตเสียชีวิตผ่านมาแล้วกว่า 4 ปี โดยตอนหนึ่ง คุณแม๊ได้พูดถึงคนบนเรือที่ไม่ได้ติดต่อมาเลย รวมทั้ง “ปอ ตุนภัทร เลิศทวีวิทย์” ซึ่งคุณแม่เรียกอีกฝ่ายว่าลูก งานนี้คุณแม่เผยว่ามีสิ่งหนึ่งที่อยากถามลูกปอมากที่สุด
“คนบนเรือ ไม่มีการติดต่อสักคน ไม่ได้คุยกันเลย แต่ก่อนยังมีกระเช้าของขวัญผลไม้ แต่ตอนนี้หายไปหมดแล้ว ก็ไม่ได้ติดต่อกัน 4 ปี แต่มีเขาชำระรายเดือน 4 ปี เขาต้องจ่ายถึง 20 ปีจนสิ้นสุด ก็ตรงเวลาทุกครั้งวันที่ 1 ทั้งคู่ สัญญากันแล้วเป็นลูกชาย จะรับผิดชอบแทนน้องโม เขาก็ทำนะ แต่ไม่คุยกัน ไม่พูดคุย (อยากคุยกับใคร?) ก็อยากคุยกับลูกชาย แต่ก็เกรงใจเขา ถ้าได้คุยคุณแม่จะถามเยอะ เขาจะลำบากในการตอบ (สิ่งค้างคาใจที่อยากถามเขาที่สุด?) (หัวเราะ) สิ่งที่อยากถาม อยากรู้ มันตลกไหม เอาเรื่องนอกเรือได้เปล่า คุณแม่ขำมาก อยากถามปอว่าทำไมเบนซ์ (เบนซ์ พริกไทย ภรรยาปอ) ต้องแต่งตัวโป๊ขนาดนั้นไปร้องเพลง (หัวเราะ) จะถามปอเนี่ย โทร.ไปไม่รับสาย ดูสิ มันโป๊ไป
สงสารลูกมากๆ เราจากกันไม่ได้ร่ำลาเลย คุณแม่ต้องไปแจ้งความเอง คนเป็นแม่ต้องไปแจ้งเองว่าลูกฉันถูกทำร้ายตกน้ำ ไม่มีใครไปแจ้งความไว้ก่อนเลย ความรับผิดชอบทั้งหลาย มันต้องมีมากกว่านี้ ไม่ใช่ว่าหนีไปนอน กลับบ้านนอนมันไม่ใช่ นอนสองคืนด้วย ไม่ใช่คืนเดียว
คุณแม่ฝันเมื่อสองเดือนที่ผ่านมาว่าเขาชวนน้องไปเล่นละคร น้องก็ออกมาจากห้องเก็บศพ ออกมาตัวดำปี๋ทั้งตัวเลย แป๊ะซะ (เพื่อนสนิทแตงโม) ก็ฝันถึงน้อง แล้วตัวดำเหมือนกัน หรือเขาจะบอกว่าเขาได้เสียชีวิตไปแล้ว ฝันหนักๆ ครั้งเดียวที่ตกใจ คิดว่าน้องก็ไปเกิดแล้ว
ครบรอบ 4 ปีที่ผ่านมา คุณแม่มอบหมายแป๊ะซะให้ไปทำบุญให้น้อง คุณแม่ก็สวดมนต์ ไหว้พระ น้องศาสนาคริสต์ แต่พระบอกว่าไม่เป็นไร ทำได้เหมือนกันแหละ”