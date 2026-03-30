“ปู มัณฑนา” ปาดน้ำตาหน้าศาล วันนี้วิ่งขาขวิด 3 ศาล สุดช้ำพ่อเสียเพราะตรอมใจที่ลูกโดนกลั่นแกล้งฟ้องร้องมาตลอด 3 ปี (คลิป)

“ปู มัณฑนา” ปาดน้ำตาร้องไห้หน้าศาล วันนี้วิ่งขาขวิด 3 ศาล สุดช้ำพ่อเสียเพราะตรอมใจที่ลูกโดนฟ้องและเจอเรื่องแบบนี้ ระหว่างสัมภาษณ์ปูถึงขั้นเดินออกจากวงสัมภาษณ์และหันหลังให้สื่อ พร้อมทั้งขอเดินไปสงบสติอารมณ์ในศาลประมาณ 3 นาทีก่อนเดินกลับมาให้สัมภาษณ์ต่อ เชื่อตัวเองถูก “หนุ่ม กรรชัย-ทนายตุ๋ย-ทนายแก้ว” รุมกลั่นแกล้ง ยันโพสต์ลอยๆ ไม่ได้ด่าใคร แค่เขียนพล็อตละคร ไอ้แก้วคนใต้รู้กันใช้ด่าคนที่ตัวเองไม่ชอบ ไม่ได้หมายถึงทนายแก้ว
วันนี้ (30 มีนาคม 2569) เป็นวันที่นักแสดงรุ่นใหญ่ “ปู มัณฑนา หิมะทองคำ” ต้องวิ่งขาขวิดเพราะมีคดีความที่ต้องขึ้นศาลทั้งหมด 3 คดี และต้องไป 3 ศาล โดยคดีแรกเวลา 09.00 น. ที่ศาลอาญามีนบุรี เป็นคดีที่ “ทนายแก้ว ดร.มนต์ชัย จงไกรรัตนกุล” เป็นโจทก์ ยื่นฟ้อง “ปู มัณฑนา” เป็นจำเลย ในข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา, ดูหมิ่นด้วยการโฆษณา พร้อมเรียกค่าเสียหาย 500,000 บาท โดยวันนี้ศาลนัดสอบคำให้การ พร้อมตรวจพยานหลักฐาน ซึ่ง ปู มัณฑนา ได้เดินทางมาศาลพร้อมด้วย “ทนายรักษ์ อนันตรักษ์ เพ็ชรหิน” ทนายความส่วนตัว แต่ทางฝ่ายของทนายแก้วไม่ได้มาด้วยตนเอง ส่งเพียงตัวแทนมา
ด้าน ปู มัณฑนา และ ทนายรักษ์ ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่า สาเหตุที่ทนายแก้วยื่นฟ้องในครั้งนี้ เนื่องจากตนได้โพสต์ข้อความโดยมีการใช้คำว่า “ไอ้เลว-ไอ้แก้ว” แต่ยืนยันไม่ได้หมายถึงทนายแก้ว ส่วนที่โพสต์คำว่า ไอ้แก้ว เพราะตนเป็นคนใต้ ไอ้แก้วเป็นตัวละครในหนังตะลุง ซึ่งตนใส่แฮชแท็ก #ไอ้แก้ว #ไอ้ห้อย #ไอ้โหน ไม่ได้ระบุถึงใครแค่โพสต์ลอยๆ อีกฝ่ายร้อนตัวไปเอง งานนี้ปูถึงกับน้ำตาไหลพราก เปิดปมในใจ สุดช้ำพ่อป่วยเสียชีวิตเพราะตรอมใจที่เห็นลูกสาวต้องมาเจอมรสุมชีวิตแบบนี้
ทนายรักษ์ : “ในทางต่อสู้คดีของเราพี่ปูเป็นคนใต้ คำว่าไอ้แก้วมันเป็นชื่อตัวละครหนังตะลุง เวลาเราไม่ชอบใครคนใต้จะด่ากันว่าไอ้แก้ว ไอ้เท่ง ไอ้ทองอะไรทำนองนั้น มันเป็นภาษาของทางใต้ เป็นข้อความตามความผิด 3 ข้อหา ใส่มาเยอะมาก ใช้แค่ 3 อัน ไม่เคยมีคำว่าไอ้ทนายแก้ว มีแต่คำว่าไอ้แก้ว ซึ่งผมเป็นคนใต้ผมเข้าใจว่าพี่ปูพูดหมายถึงหนังตะลุง เวลาเราไม่ชอบใครจะเรียกไอ้แก้ว ลักษณะของไอ้แก้วก็จะหัวหยิก หัวล้าน ตัวดำ ฟันเหลือง
ประเด็นที่เป็นความผิดวันนี้คือมีคำว่าไอ้เลวอยู่ด้วย แต่พี่ปูไม่ได้บอกว่าเลวอย่างไร ทางกฎหมายต้องระบุว่าเลวอย่างไรด้วย เช่น ไปจกเด็ก แบบนี้เลวไหม”
ปู : “ซึ่งปูใส่แฮชแท็ก ไอ้แก้ว ไอ้ห้อย ไอ้โหน ไม่ได้ระบุถึงใคร โพสต์ไปแบบเลื่อนลอย ไอ้เลว ไอ้แก้ว ไอ้ห้อย ไอ้โหน ไม่ได้ระบุว่าทนายแก้วคือคนเลว แล้วเลวอย่างไร ไม่ได้หมายถึงใคร ก็ยังงงว่าทำไมทนายแก้วถึงคิดว่าปูด่าทนายแก้วว่าไอ้เลวทั้งๆ ที่ปูไม่ได้ระบุว่าเป็นทนายแก้ว ไอ้ทนายแก้วเลวแบบนี้ ปูไม่ได้ระบุ ที่เขาอาจจะคิดแบบนั้นเพราะว่าเรามีปัญหากันอยู่ ปูโพสต์อะไรคู่กรณีก็ไปคิดว่าปูโพสต์ถึงเขาหมดเลย อย่างที่ปูเล่านิทาน ไอ้เหี้x ไอ้ควาย งูเหลือม แรด คนที่มีเรื่องกับปู เขาคิดว่าเป็นตัวเขาทั้งๆ ที่ปูไม่ได้ระบุถึงใครเลย ปูเขียนพล็อตละคร เล่านิทานไปเรื่อย ก็ร้อนตัวกันค่ะ”
ทนายรักษ์ : “เขาฟ้องมา 3 คดี น่าจะยกฟ้องไป 2 กรรม เหลือแค่ 1 กรรม เขาก็ฟ้องทั้งอาญาทั้งแพ่ง เรียกค่าเสียหาย 500,000 บาท นัดต่อไปเป็นวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2569”
ปู : “ปูมีพยานทั้งหมด 5 ท่าน มีพี่หาญ (ภักดีหาญส์ หิมะทองคำ) ด้วย มีพนักงานสอบสวน สน.ทองหล่อ มีคุณทนายและเพื่อนคุณทนาย เพื่อมายืนยันคำว่าไอ้แก้ว พี่ปูมั่นใจนะคะว่าชนะแน่นอนเพราะพี่ปูไม่ได้ด่าทนายแก้วว่าไอ้เลว”
ร้องไห้เล่าพ่อตนตรอมใจตายเพราะลูกถูกรังแก
ทนายรักษ์ : “ก็มาประกันตัวไว้ก่อนแล้ว ถ้าไม่ประกันตัวก็ต้องเข้าเรือนจำสู้คดี แต่เราใช้สิทธิ์ในการประกันตัวไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ถ้าไม่ได้ประกันตัวก็จะถูกควบคุมตัวเลย ซึ่งคดีนี้ศาลให้สาบานตัวไม่ต้องใช้เงิน”
ปู : “ปูเขียนแถลงต่อศาลว่ามีคู่กรณีหลายคนฟ้องมาหลายคดี ค่าประกันตัวตอนนี้ล้านกว่าบาทแล้ว ปูยังมีภาระที่จะต้องจ่ายให้ทนายอีก 20 กว่าคดี ซึ่งท่านก็เมตตา ปูก็รออยากจะเจอทนายแก้วอยู่เหมือนกัน อยากจะถามทนายแก้วกับหนุ่ม กรรชัย(กรรชัย กำเนิดพลอย) ไปพูดในรายการโหนกระแส เมื่อวันที่ 29 กับ 31 มกราคม 2568 คือปูว่าจ้างทนายแก้วให้ว่าความคดี พ.ร.บ.เช็ค แต่ทนายแก้วกับหนุ่ม กรรชัย บิดเบือนข้อเท็จจริงและกล่าวหาปูบอกว่าจ้างทนายแก้วให้ไปด่าคู่กรณี มันไม่เป็นความจริง ตรงนี้ปูได้รับความเสียหายอย่างมาก
ปูไม่ติด เจอได้ทั้ง ทนายแก้ว หนุ่ม กรรชัย ทนายตุ๋ย (พรศักดิ์ วิภาสอาภานนท์) ปูอยากคุยกับเขา อยากถามในสิ่งที่คุณบิดเบือนข้อเท็จจริงทำให้ปูมีคดีความ ทำให้ธุรกิจต้องเสียหาย ครอบครัวถูกบูลลี่ ลูกๆ ได้รับผลกระทบ คุณพ่อปูต้องตรอมใจตายกับที่คุณกระทำปูมา 3 ปี ก็อยากจะถามเขาว่าเขามีความเป็นลูกผู้ชายหรือเปล่าที่กระทำกับปูถึงขนาดนี้ ปูจะต้องมีความอดทนแค่ไหนกับการสู้มา 3 ปี (สาเหตุที่พ่อพี่ปูจากไปเพราะตรอมใจที่ลูกมีคดี?) ใช่ค่ะ”
ขอเดินไปสงบสติอารมณ์ในศาลประมาณ 3 นาทีก่อนเดินกลับมาให้สัมภาษณ์ต่อ
ปู : “จริงๆ ไม่อยากพูดเรื่องนี้เลย ไม่น่าพูดเรื่องพ่อออกมาเลย”
ทนายรักษ์ : “ในการสู้คดีวันนั้นพ่อแกป่วยอาการโคม่าพอดี ขอศาลเลื่อนคดีไปเนื่องจากว่าพี่ปูไม่สามารถขึ้นศาลได้แล้ว ทางคู่กรณีเขาก็ให้เลื่อน รู้สึกว่าจะเป็นดีของคุณลูกหมี (รัศมี ทองสิริไพรศรี) กับทนายเดชา (เดชา กิตติวิทยานันท์)”
ปู : “ตลอดระยะเวลา 3 ปี คุณพ่อปูเป็นห่วงปูเพราะปูไม่เคยมีคดีความมาก่อน คู่กรณีทุกคนก็รุมฟ้อง รุมกลั่นแกล้งปู ปูก็ต้องสู้เพื่อความถูกต้อง คุณพ่อปูกินไม่ได้นอนไม่หลับ จนล้มป่วย วันที่ 25 พ.ย. ที่ศาลพิพากษาจำคุก 2 ปี คุณพ่อปูกินไม่ได้นอนไม่หลับไป 2 อาทิตย์ วันที่ 21 ธ.ค. ก็เข้าไปไอซียู และเสียชีวิตวันที่ 23 ธ.ค. ปูเลยเสียใจที่เขารุมฟ้องรุมกลั่นแกล้ง บิดเบือนข้อเท็จจริงให้ปูได้รับผลกระทบไม่ใช่แค่ปูคนเดียว ลูกๆ สามี ครอบครัวตลอดจนญาติพี่น้องทุกคนโดนผลกระทบหมดในสิ่งที่ หนุ่ม กรรชัย, ทนายแก้ว, ทนายตุ๋ย และคู่กรณีอีกหลายคน พวกกลุ่มทนายแอดเวนเจอร์ต่างๆ รายการคุยแซ่บโชว์ รายการเปิดปากกับภาคภูมิ เพจทนายคลายทุกข์ รายการเคลียร์ชัดชัด”
แจง “หนุ่ม กรรชัย-ทนายตุ๋ย-ทนายแก้ว” รวมหัวกันแกล้งให้ตนวิ่งศาล 3 ศาลภายในวันเดียว หากไม่มาด้วยตัวเองอาจจะถูกคุมขังได้
ทนายรักษ์ : “อีกคดีวันนี้คือฟ้องเพจดัง ศาลสั่งคดีมีมูลแล้ว แต่ก็ไม่รู้อีกฝ่ายจะเจรจาหรือข้อสู้คดี คดีนั้นคือคดีที่ไปบอกว่าพี่ปูเป็นหนี้ เราเป็นโจทก์ฟ้องหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาและพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ก็ฟ้องไปทั้งอาญาและแพ่ง เรียกค่าเสียหายไป 300,000 บาท ทางอีกฝั่งน่าจะประกันตัวแล้ว คดีนี้ก็ไม่กังวลในการสู้คดี อีกคดีเป็นคดีของคุณหนุ่ม กรรชัย กับทนายตุ๋ยฟ้องหมิ่นประมาทพี่ปู แต่คดีนี้ผมไม่เกี่ยว”
ปู : “หนุ่ม กรรชัย กับทนายตุ๋ยทราบดีอยู่แล้วว่าวันนี้ปูต้องมาคดีทนายแก้ว เขาเลยเลือกวันและเวลาเดียวกันเพื่อที่จะให้ปูวิ่งไม่ทัน โชคดีว่าทางศาลอาญามีนบุรีท่านเมตตาให้ประกันตัว ถ้ายังไม่ได้ประกันตัว ต้องมาประกันตัววันนี้ปูจะต้องทำตามกระบวนการของศาล ทนายแก้วก็จะคัดค้านการประกันตัวปู ปูจะต้องมานั่งรอในห้องควบคุมตัวเพื่อรอการประกัน ซึ่งมันไม่ทันเพราะต้องวิ่งไปอีก 2 ศาล เลยทำเรื่องประกันตัวเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา
ครั้งที่แล้วก็เหมือนกัน คดีหมิ่นประมาทปูไม่ได้ค้ายาเสพติด ไม่ได้ฆ่าคนตาย ทนายตุ๋ยก็คัดค้านการประกันตัวปู แต่ศาลท่านก็เมตตาปูให้ประกันตัวบอกปูว่ามันอยู่ที่ดุลยพินิจของท่านปูก็บอกทนายว่าเดี๋ยวทนายตุ๋ยจะต้องไปบอกนักข่าวแน่ๆว่าอะไรยังไง ท่านก็มีบันทึกคำสั่งอยู่ในกระบวนการพิจารณาไม่ให้ทนายตุ๋ยออกมาให้ข่าวให้สัมภาษณ์ใดๆ เกี่ยวกับปูในกระบวนการของศาล”
กลัวการคัดค้านการประกันตัวตนอาจจะโดนคุมขังเข้าสักคดี ลั่น “ทนายตุ๋ย” พูดเวอร์ตนไม่ได้ค้ายาเสพติด ฆ่าใครตาย ถึงจะประกันตัวไม่ได้
ปู : “ไม่กลัว ทนายตุ๋ยมันพูดเวอร์ค่ะ ปูไม่ได้ฆ่าคนตาย ค้ายาเสพติด จะมาคัดค้านการประกันตัวอะไร อยู่ที่ดุลยพินิจของศาลท่าน ตุ๋ยมันก็พูดให้ข่าวทำให้ปูเสื่อมเสียชื่อเสียง ทำให้ปูเสียหาย ทำให้คนในครอบครัวปูได้รีบผลกระทบไปด้วย ตุ๋ยมันพูดเวอร์จนเหมือนเรื่องมันใหญ่ ซึ่งปูไม่ได้เอ่ยชื่อหนุ่มชื่อตุ๋ยชื่อแก้วเลย
เป็นครั้งแรกในชีวิตที่ต้องวิ่ง 3 ศาล 3 คดี เขาพวกเดียวกันรู้กันอยู่แล้ว และไม่ใช่เฉพาะวันนี้นะ ยังมีอีกที่แกล้งให้ปูวิ่งไม่ทันในอีกหลายๆ คดีที่เขาฟ้องปู”