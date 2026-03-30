แต่งปีหน้า? “แม่เกตุ” เขินม้วนทั้งรายการ ส่งมินิฮาร์ทให้ “พี่วิทย์” รู้สึกเหมือน 14 อีกครั้ง ยอมรับที่ผ่านมาโสดหนุ่มแอ๊วเยอะ

หวานเจี๊ยบ! “แม่เกตุ” อินเลิฟ “พี่วิทย์” เหมือน 14 อีกครั้ง เผยที่ผ่านมาโสดหนุ่มแอ๊วเยอะ แต่เจอพี่วิทย์สองครั้ง ยอมตกลงเป็นแฟน แพ้ทางให้ดอกไม้วันวาเลนไทน์ ฝ่ายชายลั่นอยากแต่งปีหน้า รอผ่านด่าน “เจนนี่” อัปเดตยอดหนี้เหลือเท่าไหร่?
เปิดใจที่แรก “แม่เกตุ สมรวย เพชรฤทธิ์” แม่ของ “เจนนี่ - ลิลลี่ได้หมดถ้าสดชื่น”ทำเอาโลกออนไลน์ฮือฮา หลังเปิดตัวแฟนหนุ่มคนใหม่ สยบข่าวดราม่าที่ผ่านมา แม่เกตุลั่นเหมือน 14 อีกครั้ง เพราะรักครั้งนี้เป็นรักที่ปลอดภัย ไม่ต้องพยายาม ขอปรับตัวเป็นคนใหม่เพื่ออนาคตที่สดใส พร้อมอัปเดตยอดหนี้ และความสัมพันธ์กับลูกสาว “เจนนี่” ถ้ามีดราม่าครั้งใหญ่ ผ่านทางรายการ คุยแซ่บshow ช่อง One31 ที่มี “ดีเจพุฒ พุฒิชัย” และ “เบนซ์ พรชิตา” เป็นพิธีกรดำเนินรายการ
โลกทั้งใบของแม่เกตุเป็นสีอะไร?
แม่เกตุ : “สีชมพูค่ะ (หัวเราะ)”
คนมีความรักมักดูเด็กลงนิดนึง จริงมั้ย?
แม่เกตุ : “ต้องจริงอยู่แล้วค่ะ”
แม่แชร์แต่เรื่องราวความรักฉ่ำมาก?
แม่เกตุ : “ใช่ค่ะ”
เขาคือใคร?
แม่เกตุ : “เป็นชาวสวนและเป็นคุณลุงที่อยู่อำเภอเดียวกัน แต่ไม่เคยเจอกันเลย ที่อำเภอทุ่งสงค่ะ”
รักครั้งใหม่ชื่อว่าอะไร?
แม่เกตุ : “ลุงวิทย์ค่ะ เรียกพี่วิทย์ก็ได้ค่ะ(หัวเราะ)”
มีแทนคำอื่นบ้างมั้ย?
แม่เกตุ : “มีบ้าง เรียกว่าที่รักอะไรอย่างนี้ (ยิ้มเขิน) วันนี้มีโอกาสแล้ว เราต้องเรียกที่รักแล้ว เขาก็เรียกเราที่รักเหมือนกันค่ะ (หัวเราะเขิน)”
เจอพี่วิทย์ได้ยังไง?
แม่เกตุ : “แม่เกตุไลฟ์สด เขามาดูตลอดเลย เข้ามาดูให้กำลังใจ ซื้อของบ้าง เล่นกันบ้าง แล้วทักบ่อยมาก มาทุกวันด้วย แม่ไลฟ์ก็มาทุกวัน มาทักในคอมเมนต์หน้าไลฟ์”
กี่ปีแล้ว?
แม่เกตุ : “น่าจะประมาณ 3 ปีค่ะ”
เข้ามาคุยในลักษณะลูกค้า แฟนคลับ หรือจีบ?
แม่เกตุ : “ช่วงแรกเป็นลูกค้า และเป็นแฟนคลับด้วย เขาติดตามเราอยู่ด้วยค่ะ ช่วงหลังส่งมาเหมือนจีบๆ เราก็รู้ว่าน่าจะจีบเรานะ หน้าไลฟ์ด้วย เรารู้สึกว่ามีผู้ชายน้อยมากมาเล่นตรงนี้ เราก็แอบส่อง ทำไมเขากล้า ก็คิดว่าเขาน่าจะแซวเราแล้วแหละ เขาบอกว่าน่ารักนะเนี่ย วันนี้ใส่ชุดสวยนะ ปกติถ้าแซว ถ้ามีครอบครัวไม่น่าแซวน่า ก็น่าจะจีบแม่แล้ว (หัวเราะ)”
ย้อนกลับไป ตอนพี่วิทย์เข้ามา 2-3 ปี แม่มีแฟนอยู่ไม่ใช่เหรอ?
แม่เกตุ : “แม่มีคนคุย เขาเข้ามาแซวๆ เหมือนเป็นลูกค้าก่อน ช่วงหลังๆ เราก็ล้ม โดนดราม่าเยอะ เขายังอยู่ตลอดเลย”
ที่ผ่านมาไม่ได้มีแค่พี่วิทย์เข้ามาแอ๊วแม่ มีคนเข้ามาแอ๊วแม่หลายคน แม่เลือกตอบเขายังไง?
แม่เกตุ : “เราต้องแอบดูโปรไฟล์เขา คนนี้โสดมั้ย มีครอบครัวมั้ย จริงๆ เราเลือกคนโสดอยู่แล้ว”
เคยสัญญากับลูกไว้ด้วย?
แม่เกตุ : “สัญญากับเจนนี่-ลิลลี่ว่า ถ้าแม่มีครอบครัวใหม่ เจอคนที่รัก แม่ขอคนโสดนะ สัญญากับลูกไว้”
คนมาแอ๊วแม่เยอะมั้ย?
แม่เกตุ : “เยอะมากค่ะ ส่งข้อความหลังบ้านมาเยอะมาก”
แม่ดูเขาโสด ดูยังไง?
แม่เกตุ : “เราไปแอบส่องเขาว่ามีรูปคู่มั้ย หรือส่องคำพูดของเขา คนมีครอบครัวแล้วไม่น่าพูดแบบนี้นะ”
ทำไมถึงมาตกลงปลงใจกับพี่วิทย์?
แม่เกตุ : “เหมือนคุณลุงเขาไม่หายไปไหนเลย เรารู้สึกปลอดภัย เขาเข้ามาแล้วเราไม่ต้องพยายามอะไรเลย เหมือนแม่เกตุขายของไปวันๆ ใช้ชีวิตง่ายๆ เขาก็ไม่หายไปไหนเลย นี่เป็นความประทับใจของแม่เลย เวลาโดนดราม่าหนักหน่อย เขาจะทักมาหลังบ้าน บอกว่าขอไลน์ได้มั้ย เขารู้สึกว่าอยากคุยกับเรา ให้กำลังใจเรา เรานั่งร้องไห้อยู่วันนั้น เขาขอไลน์ไป ทักมาหลังบ้าน อยากคุย อยากเห็นหน้า ให้ไลน์ไปก็ทักมาเลย”
เจอครั้งแรกเมื่อไหร่?
แม่เกตุ : “เดือนกุมภาฯ นี่แหละค่ะ เจอวันแรกก็ตื่นเต้นนะ เราไม่ได้เข้าใกล้ผู้ชายแบบใกล้ชิดกัน ก็ตื่นเต้น (เขิน) รอบแรกไปร้านน้ำชา วันวาเลนไทน์คือเจอวันที่สอง แม่เกตุนัดไปประมาณ 3 รอบแล้วไม่มา แม่เกตุก็คิดว่าผู้ชายคนนี้แปลก ทำไมไม่มาเนี่ยอุตส่าห์นั่งรอ ไม่มา 3 รอบ รอเก้อค่ะ”
“พี่วิทย์” เขาเรียกพี่วิทย์ว่าที่รัก?
วิทย์ : “ครับ (หัวเราะ) เขาเรียกที่รักก็ชื่นใจ”
แม่เกตุนัดพี่วิทย์ 3 ครั้ง ทำไมพี่ไม่มา?
วิทย์ : “เขาเป็นผู้หญิงที่เก่ง ดูดี เราอาจไม่คู่ควรหรือยังไง กลัวๆ กล้าๆ แบบนี้ เราไปถึงแล้วแต่แอบดู ไม่กล้าเข้าไป ไปแอบดูสองครั้ง”
ตอนเจอครั้งแรก ตัดสินใจยังไง?
วิทย์ : “พูดแบบหยอกๆ น้องเขาบอกอยู่กระบี่ พี่อยู่นครฯ คุยกันเขาก็ไปนครฯ ด้วย ก็ได้เจอกันวันนั้น เจอที่ร้านน้ำชา วันนั้นน้ำชาหวาน แม่เขาน่ารักเป็นกันเอง”
ตกหลุมรักอะไรในตัวแม่เกตุ?
วิทย์ : “ติดตามเขาในไลฟ์มา 3 ปี เขาเป็นคนสู้ชีวิต เข้มแข็ง เลี้ยงลูกคนเดียว เหมือนตัวพี่ แม่เกตุน่ารัก สู้ชีวิต”
ทุกครั้งที่แม่เกตุไลฟ์ เมนต์ให้กำลังใจตลอดเวลา?
วิทย์ : “แรกๆ ติดตามเขาอยู่ในไลฟ์สด เขาพูดว่าโสดนะๆ พอดีพี่ก็โสดด้วยไง (หัวเราะ) ก็เลยแซวๆ ขอเพลงบ้างอะไรบ้าง แซวตามประสาแอบชอบ ให้กำลังใจน้อง”
ช่วงที่ผ่านมา แม่เกตุกระแสโดนดราม่าเยอะมากเลย กำลังใจก็ส่วนนึง พี่วิทย์คิดยังไงถึงคิดว่าจะตามจีบแม่เกตุ ไม่กลัวกระแสดราม่าตามมาเหรอ?
วิทย์ : “ไม่กลัวครับ นับหนึ่งใหม่ได้ไม่เป็นไร”
ทำไมไม่กลัว แม่เกตุขยับตัวก็มีดราม่า?
วิทย์ : “ตัดสินใจแล้ว ชอบเขา ไม่กลัวว่าวันข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้น ก็อยู่และสู้กันไปสองคน ให้กำลังใจน้องเขาตลอด”
แม่เกตุ : “เขินค่ะ (หัวเราะ)”
วิทย์ : “แม่เกตุน่ารัก พูดเพราะ นิสัยดี กับลูกๆ ก็เข้ากันได้ดี”
ตอนเจอแม่เกตุครั้งแรก พี่วิทย์เอาลูกไปด้วย?
วิทย์ : “ก็บอกหมดครับ ไม่ปิดบัง”
ตอนแรกทำไมไม่กล้าจีบแม่เกตุ?
วิทย์ : “แม่เกตุอยู่ในวงการ พี่คนทำสวน เราอาจไม่เหมาะสมกัน มีหลายๆ อย่างประกอบกัน แต่พอมาช่วงหลัง ติดตามเขาเรื่อยๆ แม่เกตุก็เป็นกันเอง พูดดี พูดเพราะ คุยด้วยแล้วน่ารัก อยู่ด้วยแล้วอบอุ่น เดี๋ยวร้องไห้อีกพอพูดเยอะๆ สงสาร (หัวเราะ) ทุกวันนี้ก็อยู่ด้วยกันทุกวันทุกเวลา บอกผ่านไลฟ์ไปด้วยว่ารักนะ”
แม่เกตุ : “(ปิดหน้าเขิน)”
วิทย์ : “บอกรักเขาทุกวันครับ”
แม่เกตุอยากบอกอะไรพี่วิทย์?
แม่เกตุ : “ก็รักเหมือนกันค่ะ (หัวเราะเขิน ส่งมินิฮาร์ท)”
เหมือนกลับไปเป็นเด็ก 14 อีกครั้ง?
แม่เกตุ : “ใช่ แม่เกตุเหมือนเราได้กลับไป 14 อีกครั้ง”
วิทย์ : “ที่ชอบแม่เกตุ ก็เพราะคำนี้แหละ พี่ถามเขาคำแรกเลย และตัดสินใจรักเขาเลย ถามแม่เกตุ บอกว่าเขาชอบพี่ รักพี่หรือรักอะไรในตัวพี่ เขาตอบตรงประเด็นว่าเขารักในตัวพี่ เขายังมีความรักอยู่ เขายังต้องการความรักอยู่ ก็เหมือนกัน พี่ต้องการความรักอยู่ พอตอบคำถามตรงประเด็นก็โอเคเลย”
คลั่งรักประมาณไหน?
วิทย์ : “รักเยอะนะน้อง ไปไหนด้วยกันตลอด ไปเจอผู้หลักผู้ใหญ่ตลอด ไม่เคยห่างกัน ลูกๆ ก็ยินดีทุกคน ลูกๆ รักแม่เกตุทุกคน”
มีลูกกี่คน?
วิทย์ : “ขอสงวนได้มั้ย (หัวเราะ) เดี๋ยวค่อยบอกเวลามีข่าวดีวันแต่งงานแล้วกัน (หัวเราะ)”
สวนทุเรียนมีกี่ไร่?
วิทย์ : “มีไม่กี่ไร่ครับ แต่ทำเปอร์เซ็นต์ เช่าแปลงเขาทำอยู่หลายแปลงครับ”
แปลว่าอะไรจะบอกข่าวดีวันแต่งงาน?
แม่เกตุ : “ตั้งแต่คบแม่เกตุ พี่วิทย์เขาพูดเรื่องแต่งงานตลอด พี่เขาบอกว่ายังไม่เคยแต่งงานเลย ขอแต่งงานได้มั้ย แม่เกตุก็บอกว่าขอคิดและคุยกับลูกก่อน”
เพิ่งตกลงเป็นแฟนวันที่ 14 ก.พ.ที่ผ่านมา เจอกันครั้งที่สอง โมเมนต์ขอเป็นแฟนพูดยังไง?
วิทย์ : “มันตื้นตัน มันคิดไม่ออก พูดไม่เก่งด้วย”
พี่วิทย์ขอประมาณไหน?
แม่เกตุ : “วันนั้นชวนไปเที่ยวนครฯ แล้วนั่งรถด้วยกัน แม่เกตุถามว่าไปไหนคะ เขาบอกว่าไปทำธุระที่นครฯ หน่อย แม่เกตุก็นั่งคุยกันไปคุยกันมา ไปจอดหน้าบ้านหลังนึง แม่เกตุถามว่ามาทำไมคะ มีเด็กผู้ชายคนนึงเดินออกมา ถือดอกไม้ออกมา แม่เกตุก็เฮ้ย นี่ลูกเขานี่ แม่เกตุเจอลูกเขาตั้งแต่วันแรกแล้ว ไม่คิดว่าลูกเป็นคนเอาดอกไม้มาให้ เอามาให้คุณพ่อ คุณพ่อก็ส่งมาแล้วบอกว่าวันนี้เป็นวันวาเลนไทน์นะ เป็นครั้งแรกที่ให้ดอกไม้ผู้หญิง ขอเป็นแฟนได้มั้ย ว่าจะเก็บคลิปไว้ซะหน่อย แต่ไม่ทัน เพราะเขินอยู่”
แล้วตอบกลับไปว่า?
แม่เกตุ : “ได้ค่ะ เพราะเกตุก็ยังมีความรักอยู่ ต้องการความรักอยู่ (เขิน)”
ตื่นเต้นมั้ยเซอร์ไพรส์แม่เกตุ?
วิทย์ : “ตื่นเต้นนะ รุ่นนี้ก็ยังสั่นอยู่เหมือนกัน (หัวเราะ)”
หลายคนเป็นห่วงแม่เกตุว่าความรักครั้งนี้จะโดนพี่วิทย์หลอก?
วิทย์ : “ไม่ต้องกลัวครับ พี่ไม่มีปัญหาอะไรกับเรื่องแบบนี้อยู่แล้ว ไม่เคยมีประวัติอะไรอยู่แล้วครับ สืบได้ครับ”
ไม่หลอกแน่นอน?
วิทย์ : “สืบได้ครับ”
แม่เกตุ : “ดูมาตั้งสามปีแล้วเนอะ”
วางแพลนเรื่องแต่งงานแล้วเหรอ?
วิทย์ : “ก็กะว่าจะเป็นปีหน้านะ ถ้าไม่ลูกสาวแต่ง ก็พ่อแต่ง (หัวเราะ) เดี๋ยวรอปรึกษาแม่เกตุก่อน”
มีอะไรอยากบอกซึ่งกันและกัน?
แม่เกตุ : “ดูแลตัวเองด้วย เดี๋ยวจะรีบกลับไป (เขิน)”
รักครั้งนี้เป็นรักครั้งที่ปลอดภัย ไม่ต้องพยายาม?
แม่เกตุ : “ใช่ค่ะ แม่เกตุไม่ต้องพยายามอะไรเลย แม่เกตุทำงานปกติ อยู่กับลูกปกติ ใช้ชีวิตปกติ พี่วิทย์เข้ามาเติมเต็ม มีคำพูดดีๆ เราไม่ต้องขอ ไม่ต้องตาม ไม่ต้องโทร แม่เกตุแทบไม่ต้องพยายามอะไรเลย ทางคนโน้นเสิร์ฟป้อนตลอด”
รักครั้งนี้มองไว้เป็นยังไง?
วิทย์ : “มองเหมือนแม่เกตุ มั่นใจในตัวเขาครับ”
พอมีพี่วิทย์ มีหลายอย่างในตัวแม่เกตุที่เปลี่ยนไป?
แม่เกตุ : “ใช่ค่ะ เช่นแม่เกตุไลฟ์แล้วมีหลายมุมมอง เขียนเมนต์โน่นนี่นั่น พี่วิทย์เขาพยายามทำให้เราไม่นึกเรื่องแบบนี้ ไม่ได้ทำให้เราเสียความรู้สึก เขาทำให้เราเปลี่ยนไป มองโลกแง่ดีขึ้น มีแต่เรื่องดีๆ ค่ะ ร้องไห้น้อยลง ใช้ชีวิตมีความสุขได้ทุกวัน ยิ้มได้ทุกวันขึ้น”
บางคนก็เข้ามาคอมเมนต์เชิงแซะว่าไม่อายลูกอายหลานเหรอกับความรักครั้งนี้?
แม่เกตุ : “จริงๆ แม่เกตุมองว่าไม่ว่าเรารุ่นไหน อายุเท่าไหร่เรามีโอกาสมีความรักได้ แม่เกตุอยู่กับลูกมาตลอด ไม่ค่อยเปิดเรื่องความรักเลย แต่ครั้งนี้เป็นรักที่ปลอดภัย และน่ารัก ก็มองข้ามเรื่องที่คนโน้นคนนี้ว่าดีกว่า รู้สึกว่าความรักเริ่มต้นใหม่ได้เสมอค่ะ”
วิทย์ : “มันต่างคนต่างมุมมอง ความรักของพี่กับแม่เกตุเป็นความรักที่บริสุทธิ์ เป็นความรักดีๆ พี่มั่นใจในตัวน้องเขาด้วย ก็รักทุกวันอยู่แล้วครับ ขอรักทุกวัน (หัวเราะ)”
เจนนี่-ลิลลี่ เขาโอเคมั้ยกับรักครั้งนี้?
แม่เกตุ : “จริงๆ แล้วแม่คุยกับลิลลี่เยอะกว่าเจนนี่นิดนึง ก็บอกว่าแม่มีรักครั้งใหม่แล้วนะ น้องไปกินข้าวกับแม่ได้มั้ย ลิลลี่ก็ได้เจอพี่วิทย์แล้ว ลิลลี่โอเคมาก ลิลลี่ยังบอกว่าแม่จะหวานเกินไปแล้วนะ หวานกว่าหนูกับบอลแล้วนะ (หัวเราะ)”
วิทย์ : “เจอหลายครั้งแล้วครับ ลิลลี่น่ารัก เดี๋ยวมีโอกาสคงได้เจอกับเจนนี่”
เจนนี่ก็เซอร์ไพรส์ เขารู้พร้อมทุกคน ได้บอกเขาก่อนมั้ย?
แม่เกตุ : “ไม่ได้บอกเลย ส่วนมากคุยกันเรื่องหลาน ที่ไมได้บอก เพราะดูคุณลุงด้วย ดูว่าคุณลุงจะมั่นใจในตัวแม่หรือเปล่า แม่มั่นใจในคุณลุงหรือเปล่า อยากให้เจนนี่เห็นความดีมากกว่า ให้เขาศึกษาเรื่องความดีของคุณลุงมากกว่า ต้องใช้เวลานิดนึง”
พอเป็นข่าว เจนนี่ได้พูดถึงความรักครั้งนี้ของคุณแม่มั้ย?
แม่เกตุ : “วันนั้นที่เจนนี่บอกว่าเป็นห่วง แม่ก็เห็นวันนั้นเหมือนกัน”
เดี๋ยวคงมีโอกาสได้เจอกัน?
แม่เกตุ : “ต้องได้เจออยู่แล้ว”
วิทย์ : “ได้เจอแน่นอนครับ”
ได้เห็นข่าวที่เจนนี่ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับความรักครั้งนี้มั้ย?
วิทย์ : “เห็น แต่ไม่ได้ดูเท่าไหร่ครับ”
ยังมีหนึ่งด่านที่ต้องพิสูจน์ให้ลูกสาวอีกคน เขาเชื่อใจมั่นใจว่าอยู่กับพี่วิทย์แล้วโอเค มองยังไง?
วิทย์ : “เดี๋ยวจะพยายามช่วยดูแลแม่เกตุ อยู่กับเขาตลอด”
อยากบอกอะไรเจนนี่เพื่อให้มั่นใจ?
วิทย์ : “ให้เจนนี่ให้โอกาสลุงกับแม่ด้วยก็แล้วกัน ถ้ามีอะไรก็พูดได้ ดุได้ ด่าได้ ไม่เป็นไร ว่าได้ ติดได้ อนุญาต (หัวเราะ)”
แม่อยากบอกอะไรเจนนี่?
แม่เกตุ : “รักลูกเหมือนเดิม รักมากกว่าเดิม แต่ความรักของแม่ครั้งนี้ แม่เชื่อว่าเป็นรักที่ดี ให้ลูกให้โอกาสและมองดูอยู่แล้วกัน”
ช่วงนี้แม่เกตุไม่เหงาแล้ว?
แม่เกตุ : “ไม่เหงาค่ะ (หัวเราะ) เวลาแม่ไลฟ์ เขาก็เข้ามาช่วยไลฟ์ช่วยเมนต์ค่ะ ทุกวันนี้ยังคอมเมนต์อยู่เลย”
มีอะไรอยากบอกแม่เกตุ?
วิทย์ : “ขอบคุณคนทั้งประเทศที่ติดตามแม่เกตุกับลุงวิทย์ ก็จะพยายามทำวันนี้ให้ดีที่สุด จะดูแลแม่เกตุตลอดไป รักทุกวันนะ”
แม่เกตุ : “(ปิดหน้าหัวเราะเขิน) รักครั้งนี้เป็นรักครั้งที่ตั้งใจ ตั้งแต่วันแรกที่เปิดโอกาสให้เข้ามาเลย ตั้งใจให้พี่มาอยู่ข้างๆ ตลอด ขอบคุณที่เข้ามาทำให้ยิ้มได้เยอะขึ้น ตั้งใจจะอยู่ข้างๆ ให้กำลังใจพี่ไปตลอดเหมือนกันค่ะ (ส่งมินิฮาร์ท)”
ปีที่แล้วดราม่าหนักมาก มีช่วงไม่คุยกับลูกเลย ตอนนี้ความสัมพันธ์กับลูกสาวเป็นยังไง?
แม่เกตุ : “ดีขึ้นเยอะเลยค่ะ คุยกันเยอะขึ้น ช่วงนี้แม่ก็วิดีโอคอลกับลูกๆ หลานๆ เยอะขึ้น ถามเรื่องยูจิน จาญ่า พัฒนาการของลูกเป็นยังไง ตอนเช้าจะคอลให้ดู คุยกันเยอะขึ้นมาก”
ถามย้อนไปตอนนั้น เรื่องที่เกิดขึ้นมันหนักมั้ย?
แม่เกตุ : “หนักมาก ในชีวิตของเราคือแย่ที่สุดแล้วสำหรับแม่ตอนนั้นค่ะ”
ประคองความรู้สึกให้ผ่านมาได้ยังไง?
แม่เกตุ : “พยายามมีสติ แล้วยอมรับ เหมือนเราทำอะไรผิดเราต้องยอมรับ และต้องเดินใหม่ เหมือนเรากำลังให้ลูกเห็นว่าเราทำตัวเองใหม่ เดินใหม่ ทำให้ลูกเห็นเลยว่าเราต้องลุกขึ้นมาสู้และพิสูจน์ เราก็ลืมเรื่องตรงนั้นไปเลย”
แม่จัดการกับหนี้ยังไง?
แม่เกตุ : “เจ้าหนี้ก็เห็นลูกแม่มี แล้วก็อยากให้พี่เจนมาจ่าย แม่เกตุพยายามบอกเจ้าหนี้ว่าแม่ขอจ่ายเองนะ เพราะลูกเคยช่วยมาแล้ว พยายามบอกเขาว่าเห็นมั้ยฉันไลฟ์ทุกวัน ฉันทำงานทุกวัน จะแบ่งปันนะ เดือนนึงได้เท่าไหร่จะแบ่งให้ คุยกับเขาดีๆ เขาก็ยอมรับ เรารู้สึกชื่นใจขึ้น กับลูกก็คุยกันมากขึ้น แม่พิสูจน์แล้วนะว่าวันนี้แม่ขายของได้นะ ไม่ได้เอาเงินลูกมาจ่ายนะ เรารู้สึกว่าอะไรก็ดีขึ้น”
ไลฟ์ขายของตลอดเวลาเพื่อเอาเงินปิดหนี้ด้วยตัวเอง
กับเจนนี่คุยกันเหมือนเดิม100 เปอร์เซ็นต์หรือยัง?
แม่เกตุ : “ยังไม่ร้อย แต่ความรักร้อยอยู่แล้ว ความรักไม่มีหรอกค่ะที่จะลดลง แต่ความรู้สึกเราอาจห่างกันบ้าง ปรับเปลี่ยนคุยกันเรื่องที่ลูกสบายใจ ไม่คุยเรื่องหนี้เรื่องเงินกับลูกเลย เป็นปีที่แม่ภูมิใจมากๆ ไม่เคยคุยเรื่องเงินกับลูกเลย และคิดว่าปีนี้ฉันก็ทำได้นะ ฉันไลฟ์มาจ่ายไปเยอะมาก ปีนี้เป็นปีแห่งความรัก เจอความรักที่ดี ภูมิใจในตัวเองมากๆ”
จากติดลบ เป็นหนี้ คนเข้าใจว่าน้องโปะให้จ่ายให้ แต่เราก็อยากทำมันด้วยตัวเอง ตอนนี้หนี้ลดไปเยอะหรือยัง?
แม่เกตุ : “บอกไปเลยดีกว่า แม่เป็นหนี้ 5 ล้าน ทั้งนอกระบบและในระบบ แต่ตั้งแต่ดราม่ามา และทำงานมา น่าจะเหลืออีก 4.5 ล้าน ได้ใช้ไป 5 แสนเลยนะ ต้องเคลียร์นอกระบบก่อนค่ะ”
แม่จะเป็นนิวเกตุ?
แม่เกตุ : “แน่นอนค่ะ เป็นแม่เกตุคนใหม่ ไม่กลับไปที่เดิมแล้ว จะบอกลูกว่าจะทำให้ดีที่สุด จะเป็นแม่ที่ลูกภูมิใจที่สุดให้ได้”
ปีนี้ภูมิใจทั้งเรื่องการเงินและความรัก แต่กว่าจะมาถึงวันนี้เจอเรื่องหนักมามากๆ ได้ถอดบทเรียนอะไรจากสิ่งที่เกิดขึ้น?
แม่เกตุ : “อะไรที่เราทำให้ครอบครัวมีปัญหา เราต้องกลับมามองย้อนตัวเอง และเราต้องกลับมาตั้งหลัก เรายอมรับและทุกอย่างจะดีขึ้น กับลูกๆ กับครอบครัวก็จะดีขึ้น แม่กลับมาย้อนดูตัวเอง และพาตัวเองออกมาจากจุดนั้นให้ได้”
