พบกับ 4 นักเขียนหนังสือภาพจากไต้หวัน พร้อมด้วยครูชีวันและครูปรีดาที่จะมาร่วมในกิจกรรม “หนังสือภาพจากไต้หวัน 2026” ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่ 54

งานสัปดาห์หนังสือครั้งที่ 54 เริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2569 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ในปีนี้ ฝ่ายวัฒนธรรม สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทยได้จัดกิจกรรมสุดพิเศษในหัวข้อ “หนังสือภาพจากไต้หวัน” (Picture Books from Taiwan 2026) พร้อมเชิญนักเขียนหนังสือภาพไต้หวันที่เคยได้รับรางวัลสำคัญต่าง ๆ เช่นรางวัล Golden Tripod Awards ไต้หวัน รางวัลจากงาน Bologna Children’s Book Fair อิตาลี ฯลฯ ทั้งหมด 4 ท่าน ได้แก่ เฉินโย่วหลิง (Yu Lin Chen) ตู้หว่านหลิน (Wan Lin Du) หวงอีเหวิน (Yi Wen Huang) และหลินเหลียนเอิน (Lian An Lin) มาร่วมแลกเปลี่ยนและเสวนาที่ประเทศไทย กิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วย “บูทจัดแสดงหนังสือภาพจากไต้หวัน” “กิจกรรมอ่านหนังสือภาพและเสวนากับนักเขียนหนังสือภาพจากไต้หวัน” และการเข้าร่วม “การจับคู่เจรจาด้านลิขสิทธิ์” รวมถึงการพบปะกับสำนักพิมพ์ไทยหลายแห่ง โดยมีเป้าหมายในการแนะนำหนังสือภาพและนักเขียนหนังสือภาพที่มีคุณภาพจากไต้หวันแก่ผู้อ่านและสำนักพิมพ์ในประเทศไทยเพื่อสร้างโอกาสในภายภาคหน้า
“บูทจัดแสดงหนังสือภาพจากไต้หวัน” ภายในงานสัปดาห์หนังสือฯ บูท F20 เปิดให้เข้าชมตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม ถึง 6 เมษายน รวมทั้งสิ้น 12 วัน โดยนอกจากจะจัดแสดงผลงานจำนวนมากของนักเขียนหนังสือภาพไต้หวันทั้ง 4 ท่านแล้ว ยังมีการจัดแสดงหนังสือภาพไต้หวันที่โดดเด่น เคยได้รับรางวัลจากในและต่างประเทศ รวมถึงหนังสือภาพที่ได้รับการแปลและตีพิมพ์เป็นภาษาไทยอีกด้วย ตัวบูทออกแบบภายใต้แนวคิด “บ้าน” ที่สื่อถึงการเปิดประตูต้อนรับเพื่อนชาวไทยให้มาเยี่ยมเยือนและผูกมิตรกันผ่านหนังสือภาพ ภายในบูทมี “กำแพงภาพวาด” เป็นพื้นที่เปิดและโปสการ์ดธีมพิเศษ สำหรับให้ผู้อ่านชาวไทยสร้างสรรค์โลกแห่งเรื่องราวในแบบของตนเองหลังได้รับแรงบันดาลใจจากการอ่านหนังสือภาพจากไต้หวัน
ในส่วนของ “กิจกรรมอ่านหนังสือภาพและเสวนากับนักเขียนหนังสือภาพจากไต้หวัน” ที่จัดขึ้นในวันที่ 28 มีนาคม นักเขียนหนังสือภาพไต้หวันทั้ง 4 ท่านได้แสดงทักษะการวาดภาพอันโดดเด่นเฉพาะตัว พร้อมแบ่งปันแนวคิดและแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานแก่ผู้อ่านและสำนักพิมพ์ไทยแบบเจาะลึก ในโอกาสนี้ยังได้รับเกียรติจากนักเขียนหนังสือภาพอาวุโสชาวไทย 2 ท่าน ได้แก่ คุณครูชีวัน วิสาสะ และคุณครูปรีดา ปัญญาจันทร์ มาเป็นผู้อ่านหนังสือภาพจากไต้หวันให้กับผู้ร่วมกิจกรรมรับฟัง เพื่อพาผู้ร่วมกิจกรรมก้าวเข้าสู่โลกของหนังสือภาพไต้หวัน กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากทั้งนักอ่านชาวไทยที่มากันเป็นครอบครัวและผู้ประกอบการในแวดวงสื่อสิ่งพิมพ์จำนวนมาก รวมถึงนักศึกษาจากสาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และโรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์ (สโมสรสากลอุทิศ) ซึ่งได้นำคณาจารย์และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม บรรยากาศภายในงานดำเนินไปอย่างคึกคัก
คุณโจแอนน์ เถียน ผู้อำนวยการฝ่ายวัฒนธรรม สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย ได้กล่าวในพิธีเปิดงานเสวนาว่า “ในปีนี้ธีมหลักของเราคือ หนังสือภาพจากไต้หวัน ด้วยความหวังที่จะทลายกำแพงทางภาษา ให้ผู้อ่านชาวไทยได้สัมผัสกับหนังสือภาพไต้หวันที่หลากหลาย และหวังว่าหนังสือคุณภาพดีจากไต้หวันจะได้รับการแปลและจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ไทยมากขึ้น"
ด้านคุณดวงพร สุทธิสมบูรณ์ อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย (PUBAT) ได้ให้เกียรติในการเข้าร่วมงาน และกล่าวในพิธีเปิดงานเสวนาว่า “รู้สึกชื่นชมเป็นอย่างยิ่งกับความร่วมมือทางวัฒนธรรมระหว่างไทยและไต้หวันที่มีมาอย่างยาวนาน และหวังว่าการแลกเปลี่ยนหนังสือภาพในครั้งนี้จะนำไปสู่ความร่วมมือด้านลิขสิทธิ์และการจัดพิมพ์ระหว่างไทยและไต้หวันมากขึ้น เพื่อให้หนังสือภาพที่มีคุณภาพอีกมากมายจากไต้หวันได้เข้าถึงผู้อ่านชาวไทยมากยิ่งขึ้น”
นอกจากนี้ “การจับคู่เจรจาด้านลิขสิทธิ์” ยังถือเป็นหนึ่งในไฮไลต์สำคัญของกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อเชิญชวนให้ผู้ประกอบการไทยแปลและจัดพิมพ์หนังสือภาพจากไต้หวัน โดยฝ่ายวัฒนธรรม สำนักงานฯ ได้รวบรวมผลงานของนักเขียนหนังสือภาพไต้หวันทั้ง 4 ท่าน และผลักดันให้เกิดการเจรจากับสำนักพิมพ์และผู้ประกอบการไทยกว่า 50 ราย โอกาสนี้ยังได้แนะนำ “โครงการทุนสนับสนุนการแปลและจัดพิมพ์หนังสือไต้หวัน” (Grant for the Publication of Taiwanese Works in Translation: GPT) ที่ดำเนินการโดยกระทรวงวัฒนธรรมไต้หวัน รวมถึงยังได้ประชาสัมพันธ์รางวัล Golden Picture Book Awards ของไต้หวันซึ่งมีขึ้นปีนี้เป็นปีแรก โดยหวังว่าจะช่วยยกระดับหนังสือภาพไต้หวันในตลาดสิ่งพิมพ์นานาชาติให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น
นักเขียนหนังสือภาพจากไต้หวันทั้ง 4 ท่านที่ได้รับเชิญมายังประเทศไทยครั้งนี้ ได้แก่ คุณเฉินโย่วหลิง ผู้มีสไตล์ภาพอันเป็นเอกลักษณ์ ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมงาน Bologna Children's Book Fair Illustrators Exhibition ถึง 2 ปีซ้อน โดยผลงานเด่นในครั้งนี้คือ “Taiwan Maps” ซึ่งนำเสนอเอกลักษณ์ความงามของเมืองต่าง ๆ ในไต้หวันได้อย่างสร้างสรรค์ คุณตู้หว่านหลิน เจ้าของผลงาน “Willy’s Eyes” ที่คว้ารางวัลชนะเลิศ ประเภทหนังสือภาพสร้างสรรค์จาก Hsin-Yi Children’s Literature Award ครั้งที่ 35 และได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการแล้วว่าจะมีการจัดพิมพ์เป็นฉบับภาษาไทย ถือเป็นความสำเร็จอีกก้าวหนึ่งในการเข้าถึงผู้อ่านชาวไทย คุณหวงอีเหวิน กับผลงานเด่น “Secrets at the Zoo” ที่ผสมผสานภาพวาดเชิงสัญลักษณ์และสัจนิยมมหัศจรรย์ออกมาเป็นเรื่องเล่าอันโดดเด่น จนได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมงาน Bologna Children's Book Fair ปี 2022 ประเทศอิตาลี และคุณหลินเหลียนเอิน นักเขียนหนังสือภาพชาวไต้หวันคนแรกที่คว้ารางวัล BolognaRagazzi Awards สาขาวรรณกรรม ในปี 2021 ซึ่งผลงานเด่นในครั้งนี้อย่าง “Red dots” ก็ได้รับการเสนอชื่อเข้าร่วมงาน Bologna Children's Book Fair Illustrators Exhibition ปี 2026 ด้วยเช่นกัน
ด้านนักเขียนหนังสือภาพไทย 2 ท่าน ที่ให้เกียรติมาเป็นผู้อ่านหนังสือภาพไต้หวันนั้น คุณครูชีวัน วิสาสะ ได้ทำงานด้านการศึกษาของเด็กและการสร้างสรรค์หนังสือภาพมาตั้งแต่ปี 1983 โดยมีผลงานตัวละครลูกห่านสีขาว “อีเล้งเค้งโค้ง” อันเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง และผลงานของเขายังได้รับการแปลเป็นหลายภาษา ขณะที่คุณครูปรีดา ปัญญาจันทร์ ก็สั่งสมประสบการณ์ด้านการวาดภาพมากว่า 30 ปี และอุทิศตนในการส่งเสริมการรับรู้หนังสือของเด็กเสมอมา
บูทและกิจกรรม “หนังสือภาพจากไต้หวัน” จัดขึ้นในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติฯ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม ถึง 6 เมษายนปีนี้ ขอเชิญนักอ่านทุกท่านที่รักในหนังสือภาพมาเยี่ยมชมและเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อทำความรู้จักไต้หวันให้มากยิ่งขึ้น