“แม่แตงโม” ยื่นหลักฐานใหม่กว่า 300 หน้า ลั่น “รู้แล้วว่าใครทำ”

เรียกว่ายังต้องติดตามกันต่อไป สำหรับคดีนางเอกผู้ล่วงลับ “แตงโม นิดา พัชรวีระพงษ์” ซึ่งตกเรือสปีดโบ๊ตเสียชีวิต ล่าสุด “คุณแม่จิ๋ม ภนิดา ศิระยุทธโยธิน” เดินทางไปที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) เพื่อยื่นหลักฐานใหม่กว่า 300 หน้าหวังช่วยคลี่คลายคดี ตรวจสอบข้อเท็จจริงว่ากระบวนการยุติธรรมบิดเบือนหรือไม่ มีเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องหรือไม่ หลังเหตุการณ์ผ่านมาแล้วกว่า 4 ปี
โดยคุณแม่เผยว่า หลักฐานที่นำมายื่นครั้งนี้เป็นข้อมูลที่รวบรวมจากโซเชียล รวมถึงข้อมูลจากบุคคลที่เรียกว่า “บังแจ็ค” เพื่อประกอบสำนวนคดี เรียกร้องให้สถาบันนิติเวช ส่งมอบภาพหลักฐานรอยแผลบริเวณขา ที่เชื่อว่าอาจเป็นจุดสำคัญของคดี เพราะจนถึงตอนนี้ยังไม่เคยได้รับภาพดังกล่าว
คุณแม๊เผยอีกว่า ตลอด 4 ปีที่ผ่านมา พยายามหาหลักฐานมาโดยตลอด และจากข้อมูลที่ติดตามในช่วง 1 เดือนหลัง ทำให้เชื่อว่าแตงโมไม่ได้เสียชีวิตจากการจมน้ำ รวมทั้งเผยว่า “รู้แล้วว่าใครเป็นผู้กระทำ” และเชื่อว่าจะสามารถเอาผิดผู้กระทำผิดได้