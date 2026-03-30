เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ตอกย้ำแลนด์มาร์กความบันเทิงกรุงเทพฝั่งตะวันออก เปิดโรงภาพยนตร์ “SCREENX” สุดล้ำ 3 จอภาพ 270 องศา ที่เมกา ซีนีเพล็กซ์ บางนา

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป เดินหน้ายกระดับประสบการณ์การชมภาพยนตร์อย่างไม่หยุดยั้ง เปิดตัวโรงภาพยนตร์ระบบพิเศษ “SCREENX” แห่งใหม่ล่าสุด ที่ เมกา ซีนีเพล็กซ์ บางนา ชูจุดเด่นเทคโนโลยีฉายภาพแบบ 3 จอ รอบทิศทาง 270 องศา มุ่งตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรักหนังและครอบครัวในพื้นที่กรุงเทพฝั่งตะวันออก พร้อมปักหมุดให้เป็นแลนด์มาร์กความบันเทิงที่ครบวงจรที่สุด ดีเดย์เปิดให้บริการ 19 มีนาคม 2569 นี้ ด้วยภาพยนตร์แนวไซไฟผจญภัยเรื่อง “Project Hail Mary ภารกิจกู้สุริยะ”
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป มุ่งมั่นที่จะนำนวัตกรรมใหม่ ๆ มาสร้างอรรถรสการชมภาพยนตร์ที่แตกต่างและเหนือระดับ โดยการเปิดตัวโรงภาพยนตร์ระบบพิเศษ “SCREENX” ที่ เมกา ซีนีเพล็กซ์ ในครั้งนี้ ถือเป็นการ เติมเต็มจิ๊กซอว์สำคัญที่ทำให้สาขานี้กลายเป็น Mega Landmark ที่มีระบบการฉายพิเศษครบทุกมิติ เทียบเท่ากับโรงภาพยนตร์ในพื้นที่ใจกลางกรุงเทพอย่าง พารากอน ซีนีเพล็กซ์และ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน เพื่อรองรับกำลังซื้อที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในย่านบางนา สมุทรปราการ และกลุ่มลูกค้านานาชาติ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการเติบโตของชุมชนที่อยู่อาศัยระดับกลางถึงระดับไฮเอนด์ รวมถึงกลุ่มครอบครัว คนรุ่นใหม่ ชาวต่างชาติ และนักเรียนจากโรงเรียน มหาวิทยาลัย และโรงเรียนนานาชาติ ที่มีไลฟ์สไตล์ทันสมัยและเปิดรับเทคโนโลยีใหม่ ๆ
โรงภาพยนตร์ SCREENX ที่ เมกา ซีนีเพล็กซ์ บางนา แห่งใหม่นี้ มีจำนวน 240 ที่นั่ง แบ่งเป็นที่นั่งแบบ Honeymoon 200 ที่นั่ง และที่นั่งแบบ Premium 40 ที่นั่ง มาพร้อมนวัตกรรมที่อัปเกรดให้ล้ำสมัยยิ่งขึ้น
• Panoramic View 270 องศา : การฉายภาพด้วยเครื่องฉายรุ่นใหม่ล่าสุด 3 เครื่อง ครอบคลุมจอภาพ
หลักขนาด 13 เมตร และจอภาพด้านข้างสองฝั่งซ้ายขวาขนาด 19 เมตร โดยทั้ง 3 จอภาพมีความกว้างรวมกันถึง 51 เมตร
• Screen Wall Technology : นวัตกรรมวัสดุจอภาพด้านข้างสองฝั่งซ้ายและขวา 2 เครื่องใช้แบบ
เดียวกับจอหลัก ช่วยเพิ่มความสว่างและความคมชัดมากขึ้น 40% ให้ภาพเป็นเนื้อเดียวกัน
• Immersive Sound ระบบเสียงทรงพลังด้วยลำโพง JBL รุ่นล่าสุด และระบบ Dolby Digital
Surround 7.1 Channel เพิ่มความกระหึ่มสมจริงขึ้นอีกระดับ ให้ความสมจริงทั้งภาพและเสียง
นอกจากนี้ ด้วยมุมมองที่กว้างของโรงภาพยนตร์ SCREENX ยังถูกออกแบบมาให้เป็นพื้นที่ Multi Venue รองรับการจัดกิจกรรมพิเศษที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น มินิคอนเสิร์ต, งานแถลงข่าวเปิดตัวผลิตภัณฑ์, การจัดถ่ายทอดสด (Live Streaming) หรือ แฟนมีตติ้ง เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ที่แตกต่างจากโรงภาพยนตร์ทั่วไป
การมาถึงของโรงภาพยนตร์ SCREENXทำให้ เมกา ซีนีเพล็กซ์ กลายเป็นศูนย์รวมโรงภาพยนตร์ระบบพิเศษที่สมบูรณ์แบบที่สุดในฝั่งกรุงเทพตะวันออก ประกอบด้วย
• โรงภาพยนตร์ IMAX with Laser ที่สุดของความคมชัดและสีสันสมจริงที่สุดระดับ 4K Laser ด้วย
เทคโนโลยีเฉพาะของ IMAX พร้อมระบบเสียงที่มอบความกระหึ่มสูงที่สุด
• โรงภาพยนตร์ LG Miraclass LED Cinemaโรงภาพยนตร์จอภาพ 4K LED ที่ใหญ่ที่สุดในไทย ให้
ความชัด คอนทราสต์ที่เหนือกว่า พร้อมสีสันสมจริงดำสนิทกว่าโรงปกติ อีกทั้งยังมาพร้อมกับระบบเสียง Dolby Atmos แบบ 360 องศารอบทิศทาง
• โรงภาพยนตร์ 4DX โรงภาพยนตร์ 4 มิติพร้อมให้สัมผัสประสบการณ์ 4 มิติ พร้อมเอฟเฟกต์สมจริง
กว่า 16 ชนิด อาทิ การสั่นสะเทือน การโยกซ้ายขวา ลม หมอก กลิ่น ละอองน้ำ เป็นต้น
• โรงภาพยนตร์สำหรับเด็ก Kids Cinema โรงภาพยนตร์ที่ออกแบบมาเพื่อเป็นพื้นที่ความสุขสำหรับเด็กและครอบครัวโดยเฉพาะ
ฉลองเปิดสาขาใหม่ 19 มีนาคมนี้ ร่วมสัมผัสความอลังการของโรงภาพยนตร์ SCREENX ครั้งแรกกับภาพยนตร์แนวไซไฟผจญภัยเรื่อง “Project Hail Mary ภารกิจกู้สุริยะ” ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม2569 เป็นต้นไป พร้อมมอบโปรโมชั่นพิเศษ!สำหรับลูกค้าที่ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ผ่าน Major App ระหว่างวันที่ 19 มีนาคม - 19 เมษายน 2569 รับ M-Coupon ส่วนลด 50 บาท สำหรับภาพยนตร์ที่ร่วมรายการ (จำนวน 1,000 สิทธิ์) ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.majorcineplex.com หรือ แอปพลิเคชัน Major Cineplex
การเปิดตัวโรงภาพยนตร์ SCREENX ครั้งนี้ สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ในการพัฒนาเทคโนโลยีและประสบการณ์การชมภาพยนตร์อย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมภาพยนตร์และสร้างประสบการณ์ความบันเทิงที่แตกต่างให้กับผู้ชมชาวไทย