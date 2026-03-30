เปิดตำนาน นาคาแห่งลุ่มน้ำบูรพา มหากาพย์ ความรัก ความศรัทธา “นาคราช เดอะมิวสิคัล”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมสนับสนุน “กลุ่มศิลปการแสดงภิวัฒน์” ส่งเสริมศักยภาพ พัฒนา และยกระดับบุคลากรในอุตสาหกรรมการแสดงรับศักราชใหม่ ผลิตผลงานละครเวทียิ่งใหญ่แห่งปี “นาคราช เดอะมิวสิคัล” ในรูปแบบศิลปะการแสดงร่วมสมัยในสาขาการละคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นโครงการนำร่องในการส่งเสริมศักยภาพ พัฒนา และสร้างบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพเข้าสู่วงการศิลปะและอุตสาหกรรมการแสดงในประเทศ โดยมี นายนภาดล กำปั่นทอง เป็นผู้ดำเนินโครงการ

ปี 2569 กลุ่มศิลปการแสดงภิวัฒน์ จัดทำนำเสนอผลงานละครเวทียิ่งใหญ่ นาคราช เดอะ มิวสิคัล ” เรื่องราวของนาคาธิปดีผู้ปกครองบาดาลและดินแดนแห่งลุ่มน้ำบูรพา ที่ต้องเผชิญโศกนาฏกรรมรัก และสงครามแห่งนาคภิภพ…เมื่อความรักถูกโหมด้วยไฟริษยา และอสูรลมปะทุ หวังครองบัลลังก์บาดาล มหานาฏกรรมแห่งลุ่มน้ำบูรพา จากตำนานส่งผ่านจิตวิญญาณสู่ละครเวที… จากความรักสู่ไฟแค้น… จากสันติ… สู่สงคราม จึงเกิดมหากาพย์ ตำนานรักข้ามภพ พลังศรัทธาที่อยู่เหนือกาลเวลา “นาคราช เดอะมิวสิคัล” รวบรวมนักแสดงนำมากฝีมือ อาทิ ปีเตอร์แพน ทัศน์พล วิวิธวรรธ์ , บิว จักรพันธ์ พุทธา ,มาริลิน เคท การ์ดเนอร์, หมอก้อง สรวิชญ์ สุบุญ, ชบา ณัฏฐามณี พิชญสุทธิศีล , สุริยา เยาวสังข์, กวินธร แสงสาคร, พัชรพล สันติพร ฯ มาร่วมถ่ายทอดบทบาททุกตัวละคร ด้วยจิตวิญญาณ แห่งศรัทธา 
 
“นาคราช เดอะมิวสิคัล” พร้อมเปิดจำหน่ายบัตร!! Early Bird Promotion สำหรับแฟนละครเวทีตัวจริง !! กับโอกาสสุดพิเศษที่ไม่ควรพลาด!! เริ่ม 1 เมษายน นี้ Early Bird เปิดสิทธิ์จำนวนจำกัด *รับสิทธิพิเศษ VVIP กับของขวัญสุด Exclusive รวมมูลค่ากว่า 5,500 บาท

1.รับบัตรชมละคร VIP Zone จำนวน 1 ที่นั่ง พร้อมส่วนลดทันที 500 บาท จากราคา 3,500 บาท
2.รับ Photo Story book “นาคราช เดอะ มิวสิคัล” จำนวน 1 เล่ม มูลค่า 599 บาท รวบรวมภาพนักแสดงเบื้องหลัง และโมเมนต์สุดพิเศษที่นี่เท่านั้น
3.รับสร้อยข้อมือ หินมงคล “นาคราช” จำนวน 1 เส้น มูลค่า 1,499 บาท แรงบันดาลใจจากพลังแห่งราชานาค สื่อถึงพลังชีวิต ความกล้าหาญ และการเติบโตของจิตใจ ผ่านการร้อยเรียงหินธรรมชาติอย่างมีความหมาย ทั้งหมด ในราคาเพียง 3,000 บาท เท่านั้น

ทั้งหมดนี้ไม่ใช่แค่ละครเวที แต่คือ การเดินทางสู่โลกแห่งพญานาคที่เต็มไปด้วยพลังแห่งศรัทธา เรื่องราวและความรู้สึกที่คุณจะไม่มีวันลืม… มากกว่าการแสดง นั่นคือประสบการณ์ที่ได้สัมผัส

หมายเหตุ : Early Bird เปิดสิทธิ์สุดพิเศษ เริ่ม 1 - 27 เมษายน 2569 เท่านั้น !!!

จองก่อน ได้ก่อน ของแถม มีจำนวนจำกัด
จองบัตรได้ที่ ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ ทุกสาขา หรือ โทร 02-2623456












