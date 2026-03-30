กลับมาแล้ว!! แคมเปญเดินแฟชั่นบนโต๊ะอาหาร ตำนานที่รอคอย! งานนี้ตาต่อตา ฟันต่อฟัน

แซ่บ!และสนุกขึ้นทุกสัปดาห์จริงๆ สำหรับรายการ The Face Men Thailand Season 4 ล่าสุดได้เอาแคมเปญเดินแฟชั่นบนโต๊ะอาหารในตำนานกลับมาทำแคมเปญอีกครั้ง โดยแคมเปญนี้เปรียบเสมือนไอคอนของรายการเลยก็ว่าได้ และกรรมการพิเศษในแคมเปญนี้คือ”ซินดี้ สิรินยา” ควงคู่มากับตัวแม่อย่าง “แม่ม้า-อรนภา” เมื่อกรรมการตัวแม่มาเยือนรายการทั้งที ก็คงไม่มีคำว่าธรรมดาแน่นอน งานนี้ “ซินดี้” ได้มาเปิดเผยถึงกติมาใหม่ซึ่งจะเริ่มต้นใช้ในสัปดาห์นี้ว่า หากทีมไหนแพ้ต้องส่งลูกทีมอย่างน้อย1คนมาห้องดำเพื่อให้ทีมที่ชนะตัด และทีมที่ชนะมีสิทธิ์ตัดผู้เข้าแข่งขันทีมที่แพ้ได้มากกว่าหนึ่งคน อุ๊ย!แซ่บเว่อร์
และเท่านั้นยังไม่พอ ครั้งนี้เมนเทอร์ “มาย-ภาคภูมิ” ประกาศขอไม่ยอมแพ้ คว้าเน็ตไอดอลสายแฟชั่นชื่อดังฉายาฝีปากกรรไกรห้องผ่าตัดขอยกธงขาว “มะเดี่ยว อภิเชษฐ์” เป็นตัวช่วยเมนเทอร์ ด้านเมนเทอร์ “แพนเค้ก” ก็กระโดดขึ้นเวทีเดินแบบเก๋ๆ ลงมือช่วยลูกทีมทำการแข่งขันแคมเปญนี้แบบเริ่ดๆเชิ่ดๆ และในที่สุดก็ได้ทีมผู้ชนะ ได้แก่ทีมเมนเทอร์ “ออฟ-จุมพล” นั่นเอง
และแล้วบรรยากาศความกดดันก็เกิดขึ้นอีกครั้งกับห้องดำ ทีมเมนเทอร์ “แพนเค้ก” ได้ส่งหนุ่มหน้าใส “พีพี- พัฒนพงศ์”เข้าห้องดำ ด้านฝั่งทีมเมนเทอร์ “มาย-ภาคภูมิ”ก็ได้ส่งหนุ่ม “JACOB FERRAIOLI” เข้าห้องดำ และในที่สุดเมนเทอร์ “ออฟ” ก็ใช้สิทธิ์กติกาใหม่ชนิดแซ่บคูณสอง ตัดทั้ง2คนจาก2ทีม ออกจากรายการ ด้วยคำพูดที่ว่า “เสียใจกับ พีพีและ JACOB คุณไม่ใช่ The Face”
จัดเต็มความแซ่บ!! ชนิดไม่มีแผ่วแบบนี้ได้ในรายการ “The Face Men Thailand Season 4” ออกอากาศทุกวันเสาร์ ทางช่อง 3HD กด33 เวลา 16.00 น.และ ติดตามชมย้อนหลังได้ทางแอปพลิเคชัน Netflix เวลา18.30น. ห้ามพลาด!! แม้แต่วินาทีเดียว
