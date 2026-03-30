Fan Beauty Diary แบรนด์สกินแคร์ระดับพรีเมียม ถ่ายทอดความลับผิวสวยจาก ‘ฟ่าน ปิงปิง’ บิวตี้ไอคอนระดับโลก สู่สกินแคร์ที่เข้าใจผิวผู้หญิงเอเชีย

Fan Beauty Diary แบรนด์สกินแคร์ระดับพรีเมียมจากจีน ส่งต่อความงามตามแบบฉบับบิวตี้ไอคอนระดับตำนาน ฟ่าน ปิงปิง (Fan Bingbing) สู่ประเทศไทย ในงาน “FAN BEAUTY DIARY - The First Sparkle in Siam” ผ่านแนวคิด "Sensory Skincare" เพื่อสร้างประสบการณ์การดูแลตัวเองที่สมบูรณ์แบบ ณ BEAUTRIUM ชั้น 1 สาขา แฟลกชิพ สโตร์ สยามสแควร์ ซอย 7
จากความหลงใหลในศาสตร์แห่งการดูแลผิวและการสั่งสมประสบการณ์ระดับโลกมาอย่างยาวนาน ฟ่าน ปิงปิง จึงได้ถ่ายทอดเคล็ดลับเฉพาะตัว สู่การก่อตั้ง Fan Beauty Diary แบรนด์สกินแคร์ระดับพรีเมียมที่มุ่งเน้นการบำรุงผิวให้สุขภาพดี ในปี 2018 ซึ่งปัจจุบันแบรนด์มีผลิตภัณฑ์ครอบคลุมทั้ง ผลิตภัณฑ์มาสก์หน้า สกินแคร์ และผลิตภัณฑ์ดูแลผม ที่ได้รับความไว้วางใจและรางวัลการันตีคุณภาพจากสื่อแฟชั่นและบิวตี้ชั้นนำมากมาย ด้วยความพิถีพิถันในทุกรายละเอียด ทำให้ Fan Beauty Diary ครองใจผู้บริโภคทั่วเอเชีย การันตีด้วยรางวัลจากสื่อชั้นนำและสถิติยอดขายอันดับ 1 บนแพลตฟอร์ม Tmall ติดต่อกันถึง 6 ปีซ้อน
โดยมีไอเทมระดับตำนานที่บิวตี้เลิฟเวอร์ต้องมีคือ Sea Grape Deep Hydrating Water Gel Mask มาสก์วอเตอร์เจลที่ใช้สารสกัดจาก “Green Caviar” (สาหร่ายพวงองุ่นสายพันธุ์ OKINACEA®) เป็นหัวใจหลัก ผสานเทคโนโลยีเอกสิทธิ์เฉพาะเพื่อมอบประสบการณ์เติมเต็มความชุ่มชื้นล้ำลึกและคืนความยืดหยุ่น ให้ผิวดูเปล่งปลั่ง เนียนนุ่ม และฉ่ำวาวราวกับได้รับการดูแลจากมืออาชีพ ซึ่งมาสก์รุ่นนี้เคยสร้างสถิติยอดขายถล่มทลายกว่า 60 ล้านบาท ภายในเวลาเพียง 3 วันมาแล้วในสิงคโปร์
รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม Sea Grape Skincare Series ฟื้นบำรุงและเติมเต็มระดับความชุ่มชื้นให้แก่ผิวอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมคืนความยืดหยุ่นให้ผิวรู้สึกกระชับ เนียนนุ่ม และดูอิ่มน้ำสุขภาพดี โดยประกอบไปด้วย คลีนเซอร์, โทนเนอร์, เซรั่ม, โลชั่น, ครีมมาร์ก, เอสเซนเชียล ออยล์ และอาย เซรั่ม
และพิเศษสำหรับประเทศไทย ทางแบรนด์ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์สูตรเฉพาะที่คิดค้นมาเพื่อสภาพอากาศร้อนชื้นโดยเฉพาะ อย่าง Water-Boiled Egg Wash-off Mask มาสก์ชนิดล้างออก ที่รังสรรค์มาเพื่อผิวคนไทยโดยเฉพาะ มอบสัมผัสแห่งผิวที่เนียนละเอียด กระจ่างใส ราวกับ "ไข่ที่ปอกเปลือก" (Water-Boiled Egg Skin) โดยจะช่วยขจัดความหมองคล้ำและคืนความเปล่งประกายที่ดูสุขภาพดีและฉ่ำวาวอย่างเป็นธรรมชาติ
นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์แนะนำอื่น ๆ เช่น Barrier Boosting Repair Single Use Essence เซรั่มแอมพูลชนิด เข้มข้นที่ออกแบบมาเพื่อการปรนนิบัติผิว พร้อมมอบผลลัพธ์การฟื้นบำรุงด้วยเทคโนโลยีที่เน้นการเสริมสร้างปราการผิวให้ แข็งแรงจากภายในสู่ภายนอก ที่ช่วยล็อคความชุ่มชื้นและคืนความยืดหยุ่นให้ผิวกลับมาสตรองและดูอ่อนเยาว์ และ Post-Laser Treatment Repair Mask มาสก์กู้ผิวเพื่อฟื้นฟูผิวหลังทำหัตถการหรือเลเซอร์ ที่ออกแบบมาเพื่อผิวที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ ด้วยพลังแห่งการปลอบประโลมที่ล้ำลึก ช่วยลดอุณหภูมิผิวและฟื้นฟูเนื้อเยื่ออย่างอ่อนโยน เพิ่มความอิ่มฟู พร้อมคืนความกระจ่างใส
พบกับ Fan Beauty Diary ได้แล้ววันนี้ที่หน้าร้าน BEAUTRIUM สาขา Flagship Store Siam Square ซอย 7 และ สาขา centralwOrld และในเดือนเมษายน สามารถช้อปเพิ่มเติมได้อีก 12 สาขา พร้อมช่องทางออนไลน์ผ่าน Official Store บนแพลตฟอร์ม TikTok Shop, Shopee และ Lazada รวมถึงช่องทางดิจิทัลของ BEAUTRIUM อีกด้วย