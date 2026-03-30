“ร้านยากรุงเทพ” เดินหน้าจัดงาน “วิ่งให้โอกาส 2026” รวมพลังนักวิ่งสายบุญ ส่งต่อชีวิต มอบรายได้ช่วยห้องฉุกเฉิน รพ.สระบุรี

บริษัท กรุงเทพดรักสโตร์ จำกัด หรือ “ร้านยากรุงเทพ” เดินหน้าสานต่อกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง จัดงาน “วิ่งให้โอกาส 2026” เป็นปีที่ 4 ภายใต้แนวคิด “ก้าวด้วยหัวใจ ให้โอกาส ให้ชีวิต” เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใส่ใจสุขภาพผ่านการออกกำลังกาย ควบคู่กับการสร้างประโยชน์คืนสู่สังคม สำหรับปีนี้ รายได้จากค่าสมัครทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่าย ถูกนำไปมอบให้โรงพยาบาลสระบุรี เพื่อปรับปรุงห้องฉุกเฉิน เพิ่มโอกาสในการรักษาผู้ป่วยได้อย่างทันท่วงที โดยงานจัดขึ้น ณ บางกอกเวิร์ล สวนสยาม ท่ามกลางบรรยากาศอบอุ่น เต็มไปด้วยพลังแห่งการให้
งาน “วิ่งให้โอกาส 2026” ไม่ใช่แค่งานวิ่งธรรมดา แต่เป็นโอกาสที่ผู้เข้าร่วมได้เป็นส่วนหนึ่งของการได้ต่อชีวิตให้แก่ผู้ป่วยด้วย ซึ่งได้รับความสนใจจากนักวิ่งหลากหลายกลุ่ม ทั้งสายสุขภาพและสายจิตกุศล รวมถึงมีเหล่าศิลปินและคนดัง อาทิ อาทิวราห์ คงมาลัย, แพท พาวเวอร์แพท, อภิวัฒน์ บุญเอนก และอินฟลูเอนเซอร์สายวิ่ง “ซี-ธีมา ตงศิริ” ที่มาร่วมสร้างสีสันภายในงาน นอกจากนี้ยังมีบุคลากรทางการแพทย์และเภสัชกร รวมถึงเจ้าหน้าที่จากสภาเภสัชกรรม แสดงพลังความสามัคคีและจิตอาสา
นายชูวิทย์ วัยศิริโรจน์ (รักษาการ) กรรมการผู้จัดการบริษัท กรุงเทพดรักสโตร์ จำกัด กล่าวว่า “บริษัทมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจควบคู่กับการทำเพื่อสังคมาอย่างต่อเนื่อง โดยกิจกรรม “วิ่งให้โอกาส” ได้รับการตอบรับอย่างดีจากทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานและประชาชน จนสามารถจัดต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่ 4 โดยหัวใจสำคัญคือการอยากให้คนไทยเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน และยังได้ร่วมทำความดีเพื่อสังคมไปพร้อมกัน สำหรับปีนี้เรามีความยินดี ที่ได้นำรายได้ไปสนับสนุนโรงพยาบาลสระบุรี เพื่อพัฒนาห้องฉุกเฉิน เพิ่มโอกาสในการรักษาชีวิตผู้ป่วย” นายชูวิทย์กล่าว
ทั้งนี้ ภายในงานยังได้รับเกียรติจาก พญ.ภาวิณี เอี่ยมจันทน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสระบุรี เป็นผู้แทนรับมอบรายได้ด้วยตนเอง
สำหรับแผนงานในปีถัดไป “วิ่งให้โอกาส 2027” เตรียมร่วมมือกับ มูลนิธิก้าว เพื่อนำรายได้ไปช่วยเหลือเด็กที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยสามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้ทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ “วิ่งให้โอกาส” ต่อไป