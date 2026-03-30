“ร้านยากรุงเทพ” เดินหน้าจัดงาน “วิ่งให้โอกาส 2026” รวมพลังนักวิ่งสายบุญ ส่งต่อชีวิต มอบรายได้ช่วยห้องฉุกเฉิน รพ.สระบุรี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



บริษัท กรุงเทพดรักสโตร์ จำกัด หรือ “ร้านยากรุงเทพ” เดินหน้าสานต่อกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง จัดงาน “วิ่งให้โอกาส 2026” เป็นปีที่ 4 ภายใต้แนวคิด “ก้าวด้วยหัวใจ ให้โอกาส ให้ชีวิต” เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใส่ใจสุขภาพผ่านการออกกำลังกาย ควบคู่กับการสร้างประโยชน์คืนสู่สังคม สำหรับปีนี้ รายได้จากค่าสมัครทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่าย ถูกนำไปมอบให้โรงพยาบาลสระบุรี เพื่อปรับปรุงห้องฉุกเฉิน เพิ่มโอกาสในการรักษาผู้ป่วยได้อย่างทันท่วงที โดยงานจัดขึ้น ณ บางกอกเวิร์ล สวนสยาม ท่ามกลางบรรยากาศอบอุ่น เต็มไปด้วยพลังแห่งการให้

งาน “วิ่งให้โอกาส 2026” ไม่ใช่แค่งานวิ่งธรรมดา แต่เป็นโอกาสที่ผู้เข้าร่วมได้เป็นส่วนหนึ่งของการได้ต่อชีวิตให้แก่ผู้ป่วยด้วย ซึ่งได้รับความสนใจจากนักวิ่งหลากหลายกลุ่ม ทั้งสายสุขภาพและสายจิตกุศล รวมถึงมีเหล่าศิลปินและคนดัง อาทิ อาทิวราห์ คงมาลัย, แพท พาวเวอร์แพท, อภิวัฒน์ บุญเอนก และอินฟลูเอนเซอร์สายวิ่ง “ซี-ธีมา ตงศิริ” ที่มาร่วมสร้างสีสันภายในงาน นอกจากนี้ยังมีบุคลากรทางการแพทย์และเภสัชกร รวมถึงเจ้าหน้าที่จากสภาเภสัชกรรม แสดงพลังความสามัคคีและจิตอาสา

นายชูวิทย์ วัยศิริโรจน์ (รักษาการ) กรรมการผู้จัดการบริษัท กรุงเทพดรักสโตร์ จำกัด กล่าวว่า “บริษัทมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจควบคู่กับการทำเพื่อสังคมาอย่างต่อเนื่อง โดยกิจกรรม “วิ่งให้โอกาส” ได้รับการตอบรับอย่างดีจากทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานและประชาชน จนสามารถจัดต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่ 4 โดยหัวใจสำคัญคือการอยากให้คนไทยเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน และยังได้ร่วมทำความดีเพื่อสังคมไปพร้อมกัน สำหรับปีนี้เรามีความยินดี ที่ได้นำรายได้ไปสนับสนุนโรงพยาบาลสระบุรี เพื่อพัฒนาห้องฉุกเฉิน เพิ่มโอกาสในการรักษาชีวิตผู้ป่วย” นายชูวิทย์กล่าว

ทั้งนี้ ภายในงานยังได้รับเกียรติจาก พญ.ภาวิณี เอี่ยมจันทน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสระบุรี เป็นผู้แทนรับมอบรายได้ด้วยตนเอง

สำหรับแผนงานในปีถัดไป “วิ่งให้โอกาส 2027” เตรียมร่วมมือกับ มูลนิธิก้าว เพื่อนำรายได้ไปช่วยเหลือเด็กที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยสามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้ทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ “วิ่งให้โอกาส” ต่อไป









"ร้านยากรุงเทพ" เดินหน้าจัดงาน "วิ่งให้โอกาส 2026" รวมพลังนักวิ่งสายบุญ ส่งต่อชีวิต มอบรายได้ช่วยห้องฉุกเฉิน รพ.สระบุรี
