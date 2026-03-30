“Us Publishing” เปิดตัวสำนักพิมพ์ใหญ่กลางงานสัปดาห์หนังสือฯ พร้อมขนทัพนักเขียน - นักแสดงซีรีส์วายจาก “Lost to Light”

“Us Publishing” ปักหมุดแลนด์มาร์คใหม่! เปิดตัวสำนักพิมพ์ใหญ่กลางงานสัปดาห์หนังสือฯ พร้อมขนทัพนักเขียน - นักแสดงซีรีส์วายจาก “Lost to Light” ดันซอฟต์พาวเวอร์ไทยสู่ระดับสากล
เปิดตัวอย่างสวยงามพร้อมด้วยเสียงตอบรับมากมาย US (Us Publishing) สำนักพิมพ์ใหม่มาแรงประกาศเปิดตัวอย่างเป็นทางการในงาน “The Story of Us อ่าน ‘เรา’ เข้าใจรัก” วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2569 ณ เวทีกลาง งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 54 และสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 24 (54th National Book Fair & 24th Bangkok International Book Fair 2026) ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ชูวิสัยทัศน์และยกระดับวรรณกรรมไทยสู่การเป็นคอนเทนต์คุณภาพที่ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมบันเทิงระดับโลก
ภายในงานได้รับเกียรติจาก คุณมารินทร์ กิจธรรม บรรณาธิการสำนักพิมพ์ Us พร้อมด้วยเหล่าทีมนักเขียนระดับ Best Seller ที่มีฐานแฟนคลับหนาแน่นอย่าง นทกร, โสมสิริ, MTRD.S และทีมสร้างสรรค์จาก Area43 Studio (Webtoon) จากประเทศเกาหลีมาร่วมพูดคุยถึงทิศทางของตลาดหนังสือนิยายวายในยุคปัจจุบัน
อีกทั้งไฮไลต์สำคัญที่แฟนคลับจับตามองคือการปรากฏตัวของทีมนักแสดงจากซีรีส์โปรเจกต์ยักษ์ "Lost to Light" นำโดย ลาโฟล์ค รัชนนท์ โดม ภีมเดช, ออมสติน ธกฤต ฟอร์ด โปษัณ พร้อมด้วย กาบีน ภูมินรัตน์, เซน จตุรวิชญ์, มิว สัณหณัฐ และ ซุป ธนพนธ์ ที่มาเผยอินไซด์เบื้องหลังความสนุกและการถ่ายทำของซีรีส์จากนิยายเรื่องนี้ เท่านั้นยังไม่พอเหล่านักเเสดงยังเซอร์ไพรส์เหล่าบรรดาแฟน ๆ ด้วยการแสดงโชว์ทั้งร้องและเต้นสุดพิเศษ เฉพาะผู้ที่มาร่วมงานในครั้งนี้เท่านั้น ทำเอาเหล่าแฟน ๆ ถึงกับใจละลาย
ทางสำนักพิมพ์ US ขอขอบคุณนักอ่านและผู้ที่มาร่วมงานในครั้งที่ ที่มาแบ่งปันความรักระหว่าง เราทั้งนี้อดใจรอนิยายเรื่อง "Lost to Light" เร็ว ๆ นี้ อีกไม่นานเกินรอ และในอนาคตยังมีนิยายรักจากนักเขียนไทยที่น่าติดตามอีกมากมายที่จะมาเซอร์ไพรส์แฟน ๆ นักอ่านอย่างเเน่นอน ร่วมติดตามข่าวสารและอัปเดตเรื่องราวความรักและความสนุกของพวกเราได้ที่เพจ Us Publishing