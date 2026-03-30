พลิกวิกฤติเป็นโอกาส! อดีตไอดอล "ควอน มินา" ได้งานใหม่เป็นที่ปรึกษาด้านผิวหนัง หลังเกือบเสียโฉมจากทำสวย

อดีตไอดอลสาวชื่อดัง ควอน มินา ประสบอุบัติเหตุทางความงามเป็นครั้งที่สอง หลังเข้ารับการทำ HIFU (High-Intensity Focused Ultrasound) ซึ่งส่งผลให้ใบหน้าของเธอมีรอยแดงและบวมจนเกือบเสียโฉม
ล่าสุดควอน มินาได้ออกมาเปิดเผยผ่านสื่อว่า แม้ประสบการณ์ครั้งนี้จะเจ็บปวด แต่เธอกลับมองว่าเป็นโอกาสในการปรับตัวและต่อยอดชีวิต โดยเธอประกาศผันตัวเองสู่การเป็น ที่ปรึกษาด้านผิวหนัง พร้อมเผยความรู้สึกว่า
"ถึงแม้ใบหน้าจะยังมีรอยแผล แต่ฉันหวังว่าผิวของฉันจะกลับมาเป็นปกติ และกำลังใช้ครีมดูแลรอยแดงเพื่อให้หายเร็วที่สุด"
ชาวเน็ตและแฟนคลับต่างส่งข้อความให้กำลังใจอย่างล้นหลาม เช่น "ขอให้หายไว ๆ นะคะ" "คิดถึงรอยยิ้มของคุณ" และ "ขอให้โชคดีและประสบความสำเร็จอีกครั้งค่ะ"
ควอน มินากล่าวเพิ่มเติมว่า การได้เข้ามาทำงานในฐานะที่ปรึกษาด้านผิวหนัง แม้จะมาจากประสบการณ์เจ็บปวดครั้งก่อน ถือเป็นอีกหนึ่งโอกาสในการนำประสบการณ์จริงมาช่วยเหลือผู้อื่น และพลิกวิกฤติให้เป็นจุดเริ่มต้นของบทใหม่ในชีวิต
ควอน มินา เป็นอดีตสมาชิกวงไอดอลเกิร์ลกรุ๊ป AOA เธอเริ่มเดบิวต์ในวงการบันเทิงตั้งแต่ยังเป็นวัยรุ่น ด้วยบุคลิกสดใสและความสามารถรอบด้าน ทั้งการร้องเพลง การเต้น และงานแสดง หลังจากยุติการทำกิจกรรมในวง เธอมีผลงานด้านการแสดงและปรากฏตัวในสื่อหลายช่องทาง