สาวฮ็อต FreeZia เปลี่ยนใจใช้ Galaxy หลังเคยลั่น! “ไม่คบหรอกผู้ชายใช้ Samsung”

เรียกว่าเป็นข่าวเซอร์ไพรส์สำหรับแฟนคลับ FreeZia (ซง จีอา) ยูทูบเบอร์สาวเกาหลีชื่อดัง หลังจากที่เธอเคยออกมาบอกตรง ๆ ว่าไม่ชอบผู้ชายใช้โทรศัพท์ Samsung Galaxy ล่าสุด FreeZia กลับพลิกล็อกด้วยการอวดมือถือ Galaxy S26 Ultra เครื่องใหม่บนช่อง YouTube ของเธอ พร้อมรีวิวเต็ม ๆ ในสไตล์สาวฮ็อต
ในคลิปตัวอย่างที่โพสต์เมื่อวันที่ 29 มี.ค. เธอเปิดกล่องมือถือใหม่และเริ่มทดลองใช้งานทันที พร้อมยกย่องคุณภาพกล้องว่า “เซลฟี่สวยมาก” สามารถจับรายละเอียดผิวและสีสันได้ชัดเจน ทำเอาแฟน ๆ ตะลึงเพราะตรงข้ามกับความคิดเห็นก่อนหน้านี้โดยสิ้นเชิง
ก่อนหน้านี้ FreeZia เคยให้สัมภาษณ์ในวล็อกว่า หากแฟนหนุ่มใช้ Galaxy เธอคงไม่ปลื้ม โดยระบุว่า “ถ้าแฟนใช้ถ่ายรูปฉันด้วยมือถือเครื่องนี้ คงรำคาญสุด ๆ” และเผยว่าเธอไม่เคยใช้ Galaxy มาก่อน จนเกิดเสียงวิจารณ์จากชาวเน็ตว่า “ดูถูกผู้ใช้ Galaxy”
การเปลี่ยนใจครั้งนี้จึงกลายเป็นกระแสอีกครั้ง บางส่วนมองว่าเธอไม่สอดคล้องกับความคิดเห็นเก่า แต่หลายคนก็มองว่าเป็นการเปลี่ยนใจหลังทดลองใช้จริง
นอกจากนี้ FreeZia ยังจะเผยชีวิตประจำวันผ่านมือถือเครื่องใหม่ รวมถึงโชว์การตกแต่งสติ๊กเกอร์บนเครื่องสะท้อนสไตล์ส่วนตัวของเธอ และเตรียมชี้แจงประเด็นดราม่าที่เกิดขึ้นอย่างตรงไปตรงมาในคลิปเต็ม
FreeZia เคยสร้างชื่อจากการเป็นผู้เข้าแข่งขันรายการเดตโชว์ Netflix “Single’s Inferno 2” ด้วยภาพลักษณ์หรูหราและไลฟ์สไตล์สุดปัง แม้จะเคยมีดราม่าสินค้าหรูปลอม แต่เธอก็กลับมาสร้างกระแสออนไลน์อย่างต่อเนื่องด้วยความซื่อสัตย์และตรงไปตรงมา
ก่อนหน้านี้ ยูทูบเบอร์สาวเกาหลีชื่อดัง FreeZia (ซง จีอา) เคยสร้างกระแสดราม่าออนไลน์ หลังออกมาพูดถึงความชอบส่วนตัวเกี่ยวกับมือถือของแฟนหนุ่ม
ในวล็อกของเธอที่เผยแพร่ผ่านช่อง The Freezia เธอเล่าว่า ระหว่างนั่งทำเล็บกับเพื่อนและพูดคุยเรื่องโทรศัพท์มือถือ เมื่อรู้ว่าแฟนของเพื่อนใช้ Galaxy Fold เธอตอบอย่างตรงไปตรงมาว่า
"จริง ๆ ถ้าแฟนฉันใช้ Galaxy ฉันคงไม่ปลื้มแน่ ๆ"
เมื่อถูกถามว่าทำไม เธออธิบายว่า
"คุณพ่อคุณแม่ฉันก็ใช้ Galaxy แต่แฟนหนุ่มกับพ่อแม่มันต่างกันนะ ถ้าฉันนึกภาพว่ามีแฟนถ่ายรูปฉันด้วยเครื่องนั้น ฉันคงรำคาญมาก"
นอกจากนี้ FreeZia ยังพูดตอนนั้นว่าเธอไม่เคยใช้ Galaxy ด้วยตัวเองจริง ๆ และระบุว่า
"คนเดียวที่ฉันโอเคให้ใช้ Galaxy คือพ่อแม่ฉัน ส่วนฉันเองยังรู้สึกว่า iPhone ใช้ง่ายกว่า ตอนลองใช้มือถือแม่ ฉันรู้สึกยากมาก"
ความคิดเห็นเหล่านี้กลายเป็นประเด็นถกเถียงในโลกออนไลน์ มีคนมองว่าเธอ “ตัดสินผู้ใช้ Galaxy” แต่ FreeZia เพียงแสดงความชอบส่วนตัวในวล็อกแบบไม่เป็นทางการเท่านั้น