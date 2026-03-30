เสียงแตก! "สเนป" ผิวดำ ในตัวอย่าง Harry Potter ของ HBO

ตัวอย่างซีรีส์ Harry Potter ของ HBO เผยโฉมแล้วก่อนฉายจริงช่วงคริสต์มาส 2566 แต่กลับเกิดดราม่าออนไลน์ร้อนแรง เมื่อ พาพา เอสซิอิดู นักแสดงชาวอังกฤษผิวดำ ถูกเลือกให้รับบท ศาสตราจารย์เซเวรัส สเนป
เรื่องนี้สร้างความแตกแยกในหมู่แฟน ๆ อย่างมาก เนื่องจากตัวละครสเนปตามต้นฉบับของ เจ.เค. โรว์ลิง ถูกบรรยายว่าเป็นชายผิวขาว ผอม และมีผมมัน ๆ การที่ตัวละครถูกเปลี่ยนเชื้อชาติจึงทำให้แฟน ๆ บางส่วนมองว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงเนื้อเรื่องโดยไม่สอดคล้องกับต้นฉบับ
ชาวเน็ตบางคนแสดงความเห็นว่า "การเปลี่ยนสเนปเป็นผิวดำถือเป็นตัวอย่างของการเปลี่ยนเชื้อชาติที่เปลี่ยนเรื่องราวทั้งหมด ถ้าสเนปเป็นผิวดำ แม้หนังสือจะบอกว่าเป็นผิวขาว แฮร์รี่อาจสงสัยว่าครูคนเดียวที่เป็นคนดำในฮอกวอตส์กำลังขโมยของ และพ่อของเขาเคยรังแกเด็กดำ นี่เป็นการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาหลักเพื่อใส่ประเด็นเรื่องการเหยียดสีผิว"
อีกหลายคนวิจารณ์ว่าเป็นการตัดสินใจที่ไม่ฉลาดและไม่ซื่อสัตย์ต่อเนื้อหาต้นฉบับ
อย่างไรก็ตาม ตัวอย่างซีรีส์ยังได้รับคำชมจากแฟน ๆ หลายคนที่เห็นภาพสวยและอารมณ์เข้มข้น เช่น"น่าตื่นตาตื่นใจมากที่เห็นเวอร์ชันนี้ของ Harry Potter และปรับโทนให้มืดขึ้นและสมจริงกว่า Prisoner of Azkaban"
ซีรีส์นี้สัญญาว่าจะเล่าเรื่องราวจากหนังสืออย่างครบถ้วน ตั้งแต่ห้องเรียนฮอกวอตส์จนถึงการแข่งขันควิดดิช พร้อมผสมผสานความคลาสสิกกับการคัดเลือกนักแสดงใหม่และสไตล์ภาพลักษณ์ทันสมัย