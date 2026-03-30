“พีท กันตพร” ออกปากเร่ง “แก้มบุ๋ม” มีลูกเร็วขึ้น ทนความน่ารักแฝด “โซล-โมเน่” ไม่ไหว โยนแม่สายดุให้เมีย

“พีท กันตพร” ออกอาการอยากมีลูกหนักมาก หลังเจอความน่ารักของแฝด “โซล-โมเน่” ถึงกับออกปากเร่ง “แก้มบุ๋ม” อยากมีของตัวเองเร็วขึ้น พร้อมแบ่งหน้าที่พ่อสายสปอย ส่วนแม่รับบทสายดุรอแล้ว
เป็นที่รู้กันดีว่า “พีท กันตพร หาญพาณิชย์” สามีที่แสนดีของสาว “แก้มบุ๋ม ปรียาดา สิทธาไชย” นั้นปลื้มกับน้องแฝด “โซล-โมเน่” ขนาดไหน เพราะไม่ใช่แค่จ้างมาเป็นพรีเซ็นเตอร์ให้กับยาดมสมุนไพรแบรนด์ ไทยดมเท่านั้น ล่าสุดยังเร่งให้ภรรยามีลูกให้เร็วขึ้น เพราะทนความน่ารักของสองแฝดไม่ไหว เลยอยากรีบมีเป็นของตัวเองเต็มที่แล้ว
พีท : “เร็วขึ้นไหมครับ (หันไปหาแก้มบุ๋ม)”
แก้มบุ๋ม : “ไข่น่าจะสุกไม่ทัน (หัวเราะ) พยายามอยู่ตอนนี้คือท้องเขียว ยังปักไข่อยู่จริงๆ”
พีท : “แต่อย่างที่ทุกคนเห็น ใครเห็นโซลโมเน่ก็ต้องอยากมี น่าจะไม่ใช่แค่เรา คือสาวๆ ทั้งประเทศเห็นโซลโมเน่ ต้องบอกว่าเป็นจุดเริ่มต้นเลยนะที่อยากให้คนที่แต่งงานมาสักพักเขาอยากมีลูกจริงๆ เพราะความน่ารักของน้องเขาครับ ก็เป็นจุดหนึ่งด้วยที่ทำให้เราอยากมีเร็วขึ้น ต้องบอกว่าแฝดด้วยก็ดีเหมือนกัน”
แก้มบุ๋ม : “ตอนที่คุยกันเมื่อไม่กี่วันก่อนบอกอีกแบบนึงนะ นี่เปลี่ยนอีกแล้วนะ เวลาเห็นน้องๆ ที่น่ารักเขาเปลี่ยนทุกรอบ บางทีก็บอกอาจจะทีละคน หนูบอกว่าถ้าเกิดสมมติว่าไข่เรามีขนาดนี้ เราทิ้งใครไว้ข้างหลังไม่ได้ เราต้องมีให้ครบนะ”
พีท : “ใช่ เราคุยกัน สมมติว่าเราผสมได้เมื่อไหร่ก็จะทยอยตั้งท้อง เป็นแบบแม่ไก่ (หัวเราะ)”
แก้มบุ๋ม : “ไอ้ตัวเราไม่กลัว กลัวลูกไม่ไหว (หัวเราะ) ก็ต้องรอดูว่าจะเป็นยังไง”
พีท : “ปีนี้น่าจะมีอัปเดตอะไรบางอย่าง”
แก้มบุ๋ม : “ก็จะพยายามค่ะพี่พีท หนูก็พยายามเต็มที่กินโปรตีนให้ถึงที่สุดแล้ว”
พีท : “แต่เขาดูแลตัวเองดีขึ้นเยอะจริงๆ ช่วง 3-4 เดือนที่ผ่านมาครับ”
แก้มบุ๋ม : “เหลือแต่พี่พีทไม่ค่อยดูแลตัวเอง (หัวเราะ) พี่พีทไม่ค่อยนอน”
พีท : “แต่ว่าผลตรวจทุกอย่างของผมคือเกินมาตรฐานเลย”
แก้มบุ๋ม : “ขอร้อง (เอามือปิดหน้า) เราพูดแบบนี้ได้ด้วยเหรอพี่พีท ไม่ ประเด็นคือเขาแอบไปใต้โต๊ะหมอหรือเปล่า”
พีท : “ไม่ เราก็ดูแลตัวเอง อะไรที่จำเป็นต้องกิน อะไรที่จำเป็นต้องทำก็ทำหมดครับ”
แก้มบุ๋ม : “ปู่ย่าตายายก็พูดตลอดบอกว่าให้มีเป็นของตัวเองได้แล้ว เราเลี้ยงแต่หลาน เราเรียนรู้การเลี้ยงเด็กแล้ว เราควรมีเป็นของตัวเอง”
บอกถ้ามีน้องจริงๆ คงต้องปรึกษาหมอในเรื่องการเลี้ยงดู เพราะเกิดคนละยุคกัน
แก้มบุ๋ม : “ภาพความเป็นแม่ในหัว คือมันมีหลายอย่างมากอยู่ในหัวสมอง แต่ว่าสุดท้ายแล้วอาจจะปรึกษาคุณหมอในการเลี้ยงลูก เพราะว่ายุคเราก็เป็นอีกแบบหนึ่ง หรือว่ายุคเด็กสมัยนี้เขาก็จะมีความคิดอีกแบบหนึ่ง พอเราเริ่มโตขึ้นเราก็รู้สึกว่าสิ่งที่เราคิดบางทีมันอาจจะไม่ทันยุคทันสมัย ก็เลยรู้สึกว่าอาจจะต้องมีการปรึกษาคุณหมอ อันนี้คือคิดจริงๆ ว่าหลังจากดูหลายๆ คนเลี้ยง ก็ลองหาจุดต่างๆ แต่ว่าเราเองก็ยังสับสนในการที่ว่าเราจะไปจุดไหนดี เพราะอย่างที่บอกว่าไม่เหมือนกันเนอะพี่พีท สมัยก่อนกับสมัยนี้มันต่าง เด็กความคิดต่างหมด”
พีท : “จริงๆ แต่ก่อนเราก็ตั้งใจว่าถ้ามีลูก เราก็จะให้ทำธุรกิจครอบครัวต่อ แต่พอผ่านไปสักพักหนึ่งก็มีความรู้สึกว่าลูกชอบแบบไหน ก็อยากจะให้ไปในทางที่เขาชอบ แล้วก็แอบมีเรื่องตลกที่ตกลงกันไว้ว่าให้เขา (แก้มบุ๋ม) รับบทแม่ดุ ส่วนผมเป็นพ่อที่ใจดี เราต้องแบ่งบทบาทกัน”
แก้มบุ๋ม : “อะไรก็บุ๋ม (หัวเราะ) แต่พี่พีทนั่นแหละเป็นคนที่ดูน่าสุขุม หนูอาจจะดูเด็กไม่น่าเชื่อไหม”
พีท : “บุ๋มดุมากจะบอกให้ (หัวเราะ) เขาดุทุกคนครับ แต่ว่าเขาเป็นคนที่ชอบเด็กด้วย หมายถึงว่าเลี้ยงเด็กก่อนมีหลาน แล้วก็มีสัตว์เลี้ยงค่อนข้างเยอะ เขารู้วิธีการเลี้ยงทุกอย่างให้อยู่ในกรอบแบบแผน”
แก้มบุ๋ม : “ไม่น่าเชื่อเนอะ เพราะตัวเองดูไร้สติสุดเลย (หัวเราะ) แต่ก็ได้ฝึกปรือมาเยอะค่ะ ก็เดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นยังไง พี่พีทไม่ต้องเปย์อะไรเพิ่ม แค่นี้ก็ให้มากพอแล้วค่ะ เพราะว่าสวยทุกวัน และยังไงทรัพย์สินของเขาก็เป็นของหนูอยู่แล้ว ไม่ต้องเปย์อะไรแล้ว ประหยัดไปเลย (หัวเราะ)”