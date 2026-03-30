มูลนิธิอุบลฯ จัดงาน “คึดฮอด..กรมหลวงสรรพสิทธิ์” จัดหมอลำดัง 3 วัน 3 คืน ฟรีตลอดงาน

มูลนิธิอุบลราชธานีคนดีศรีวนาลัย ร่วมกับ เทศบาลนครอุบลราชธานี และอำเภอเมืองอุบลราชธานี ประกาศความพร้อมจัดงาน“คึดฮอด..กรมหลวงสรรพสิทธิ์” เพื่อสมโภชรำลึกคุณงามความดี พลตรี พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ งานนี้จัดหมอลำ 3 วัน 3 คืนให้ชมฟรี พร้อมมีการออกบูธร้านค้ากว่า 600 ร้าน ณ บริเวณลานขวัญเมือง (หน้าศาลากลางหลังเก่า) ในวันที่ 1-3 เมษายน 2569 นี้
พลโท อรรถ สิงหัษฐิต ประธานมูลนิธิอุบลราชธานีคนดีศรีวนาลัย เปิดเผยว่า “การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อเชิดชูเกียรติและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณของ พลตรี พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นองค์ผู้วางรากฐานเมืองอุบลราชธานีและมณฑลอีสานให้มีความเจริญรุ่งเรือง”
“โดยเมตตาของ หลวงตาสินทรัพย์ จรณธัมโม (พระสิ้นคิด) อยากให้คนอุบลราชธานีและใกล้เคียง ได้มาสักการะบูชากรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ พร้อมมอบความสุขให้ผู้เข้าร่วมงาน ด้วยการแสดงหมอลำ สามคณะ สามคืน โดยคณะหมอลำชื่อดังระดับประเทศ ไม่ว่าจะเป็น รัตนศิลป์อินคาไทยราษฏร์ , เสียงอีสาน นกน้อย อุไรพร และศิลปินภูไท เพื่อให้ในอนาคต เพื่อให้เป็นงานประเพณีประจำจังหวัด”
“งานคึดฮอด..กรมหลวงสรรพสิทธิ์ เราได้รับความเมตตาอย่างสูงจาก หลวงตาสินทรัพย์ จรณธัมโม (พระสิ้นคิด) สนับสนุนงบประมาณจ้างหมอลำเพื่อมอบความสุขให้กับพี่น้องประชาชนอุบลราชธานี เป็นจำนวนเงินมากกว่า 1,000,000 บาท ในนามของผู้จัดงานหลัก ผมขอขอบพระคุณหลวงตาเป็นอย่างสูง ขอบคุณนายกเทศมนตรี นายกสิ่ว เทศบาลนครอุบลราชธานี อำเภอเมืองอุบลราชธานี และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ที่ร่วมกันผลักดันให้งานนี้เกิดขึ้น”
สำหรับประวัติ พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ (พระองค์เจ้าชายชุมพลสมโภช) เป็นพระราชโอรสองค์ที่ 17 ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) เป็นพระราชโอรสองค์ที่ 3 ในเจ้าจอมมารดาพึ่ง ประสูติเมื่อวันอังคารที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2400 ทรงเป็นพลตรีราชองครักษ์ เป็นข้าหลวงต่างพระองค์ สำเร็จราชการมณฑลลาวกาว (มณฑลอีสาน) ปัจจุบัน คือ ท้องที่จังหวัดอุบลราชธานี สุรินทร์ ศรีสะเกษ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม และกาฬสินธุ์
ต่อมา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนาขึ้นเป็น “กรมหมื่นสรรพสิทธิประสงค์” เมื่อปีระกา พ.ศ.2428 แล้วได้เลื่อนเป็น “กรมขุนสรรพสิทธิประสงค์” เมื่อ พ.ศ.2443 เป็น “กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์” เมื่อ พ.ศ.2455 และเป็นเสนาบดีที่ปรึกษาเมื่อ พ.ศ.2456
ทรงมีพระกรณียกิจที่สำคัญหลายด้าน ทั้งด้านการทหาร ด้านการปกครอง ด้านคมนาคม และด้านการศึกษา ทรงสร้างคณูปการสำคัญไว้มากมายให้จังหวัดอุบลราชธานี พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ สิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 3 เมษายน พ.ศ.2466 รวมชันษา 65 ปี
งาน คึดฮอด กรมหลวงสรรพสิทธิ์ จัดขึ้นวันที่ 1-3 เมษายน นี้ นอกจากจะได้พบกับคณะหมอลำชื่อดัง 3 วัน 3 คืนแล้ว ภายในยังมีการออกบูธร้านค้ากว่า 600 ร้านให้ได้เลือกกินช็อปอย่างจุใจ ทุกท่านสามารถเข้าร่วมงานได้ฟรี โดยการแสดงจะเริ่มเวลา 19.00 น.