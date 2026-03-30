รพ.ธนบุรี ทวีวัฒนา ก้าวสู่ปีที่ 34 ขยายศักยภาพนำร่องหุ่นยนต์ VELYS™ ยกระดับรักษาโรคซับซ้อนทุกมิติ

โรงพยาบาลธนบุรี ทวีวัฒนา ฉลองครบรอบ 33 ปี ยกระดับสู่การเป็นศูนย์การแพทย์ชั้นนำย่านกรุงเทพฝั่งตะวันตก ประกาศเปิด “อาคาร 3” อย่างเป็นทางการ ภายใต้แนวคิด "Advanced Care สู่ก้าวที่เหนือกว่า" เพื่อรองรับจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มสูงขึ้น พร้อมชูความเชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมกระดูกและข้อด้วยนวัตกรรมหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม VELYS™ Robot-Assisted Solution ผลักดันการรักษาโรคซับซ้อนให้ก้าวล้ำ รับมือวิกฤตสุขภาพในยุคสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์
นายแพทย์ไพบูลย์ เอกแสงศรี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัทธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงวิสัยทัศน์ของกลุ่มโรงพยาบาลธนบุรีว่า
"กลุ่มธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป มีความมุ่งมั่นที่จะยกระดับมาตรฐานการให้บริการทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างประชากรและวิกฤตสุขภาพในระดับชาติ ในปีที่ผ่านมา โรงพยาบาลธนบุรี ทวีวัฒนา มีผลประกอบการโดดเด่นโดยมี EBITDA มากกว่า 30% และได้ลงทุนสร้างอาคาร 3 ร่วม 600 ล้านบาท ในการเปิดอาคารใหม่วันนี้ พร้อมทั้งนำนวัตกรรมหุ่นยนต์ VELYS™ เข้ามาให้บริการลูกค้าในครั้งนี้ จึงเป็นก้าวสำคัญที่สะท้อนวิสัยทัศน์ของกลุ่มบริษัทฯ ในการเป็นผู้นำด้านการดูแลสุขภาพมาตรฐานสากล เพื่อมอบคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืน"
ด้านนายเฉลิมกุล อภิบุณโยภาส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงพยาบาลธนบุรี ทวีวัฒนา กล่าวถึงความสำเร็จว่า
"ตลอดระยะเวลา 33 ปี โรงพยาบาลธนบุรี ทวีวัฒนา ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้บริการมาโดยตลอด และได้ดูแลผู้ป่วยมากกว่า 660,000 ราย การเปิดอาคารใหม่ถือเป็นหมุดหมายสำคัญสู่การเป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ (Tertiary Care) เต็มรูปแบบ ที่พร้อมรักษาโรคซับซ้อน โดยตั้งเป้าผลักดันให้จำนวนผู้เข้ารับบริการเติบโตขึ้น 10% ในปีนี้"
"นอกจากนี้ การนำหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดและเทคโนโลยี AI มาปรับใช้ ยังถือเป็นกลยุทธ์สำคัญที่สร้างขีดความสามารถทางการแข่งขัน (Competitive Advantage) ซึ่งไม่เพียงช่วยดึงดูดกลุ่มผู้ป่วยที่มองหาความแม่นยำและปลอดภัยสูงสุด แต่ยังยกระดับแบรนด์สู่ Smart Hospital ที่จะผลักดันผลประกอบการและธุรกิจให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน"
ภายในงานแถลงข่าว รศ. พท. นพ. บุระ สินธุภากร ศัลยแพทย์เฉพาะทางด้านศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ ข้อสะโพกและข้อเข่า โรงพยาบาลธนบุรี ทวีวัฒนา ได้ร่วมเจาะลึกในหัวข้อ “Advanced Care ยกระดับมาตรฐานการรักษาด้วยเทคโนโลยี AI” โดยระบุว่า ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ได้เข้ามาพลิกโฉมการผ่าตัดในฐานะผู้ช่วยอัจฉริยะ ที่สามารถวิเคราะห์โครงสร้างทางชีวกลศาสตร์ (Biomechanics) ของผู้ป่วยได้อย่างละเอียด ระบบจะประมวลผลข้อมูลกายวิภาคแบบเรียลไทม์ เพื่อคำนวณพิกัดการวางข้อเทียมด้วยความแม่นยำระดับมิลลิเมตร ช่วยลดความคลาดเคลื่อน (Human Error) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้นวัตกรรมหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดฯ ยังช่วยปรับสมดุลความตึงของเส้นเอ็นรอบข้อเข่าในทุกองศาการงอ ซึ่งการวางแผนผ่าตัดแบบเฉพาะบุคคล (Personalized Surgical Plan) นี้ ยังช่วยยืดอายุการใช้งานของข้อเทียมให้ยาวนานขึ้น
การนำนวัตกรรม VELYS™ Robot-Assisted Solution มาใช้ ถือเป็นการตอบโจทย์ผู้ป่วยยุคใหม่ได้อย่างสมบูรณ์แบบ เทคโนโลยีหุ่นยนต์นี้มอบความแม่นยำสูงสุดภายใต้การควบคุมของศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ มีจุดเด่นคือการประมวลผลสร้างภาพ 3 มิติแบบ Real-time ในห้องผ่าตัดได้ทันทีโดยไม่ต้องทำ CT Scan ล่วงหน้า ช่วยให้แพทย์สามารถจัดวางข้อเข่าเทียมให้เข้ากับระนาบขาและสรีระของผู้ป่วยแต่ละรายได้อย่างสมดุล
ผลลัพธ์จากการผ่าตัดด้วยนวัตกรรมนี้ ช่วยลดการบาดเจ็บต่อเนื้อเยื่อรอบข้าง ผู้ป่วยเสียเลือดน้อย และลดอาการปวดได้อย่างชัดเจน ถือเป็นการสร้างมาตรฐานใหม่ของการรักษาที่ช่วยให้ผู้ป่วยลุกเดินได้ภายใน 12 ชั่วโมงหลังผ่าตัด มีข้อเข่าที่ยืดหยุ่นเป็นธรรมชาติ ลดอัตราการติดเชื้อและโอกาสการผ่าตัดซ้ำ ซึ่งสถิติทั่วไประบุว่าผู้ป่วยมีความพึงพอใจต่อผลลัพธ์การรักษาด้วยเทคโนโลยีนี้สูงถึง 91%
การเปิดอาคารใหม่ควบคู่กับการนำเทคโนโลยีการแพทย์ขั้นสูง ทั้งหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดข้อเข่าและศูนย์ส่องกล้องฯ มาให้บริการ สะท้อนพันธกิจของโรงพยาบาลธนบุรี ทวีวัฒนา ที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการรักษาโรคซับซ้อน พร้อมเชื่อมโยงการดูแลสุขภาพอย่างอบอุ่นเสมือนคนในครอบครัว เพื่อเป็นองค์กรแห่งความยั่งยืนที่พร้อมส่งมอบ “สุขภาพดี ที่คุณเข้าถึงได้ (Simply for your health)” ให้แก่ประชาชนอย่างแท้จริง