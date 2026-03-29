"แมงปอ​ ชลธิชา" เคลียร์แทนเมียเก่า "เหน่ง เหม่งจ๋าย" ฟาดเมียปัจจุบันรึเปล่า?

หลังจากที่ก่อนหน้านี้ "ไอซ์" ภรรยาคนปัจจุบันของตลกชื่อดังผู้ล่วงลับ "เหน่ง เหม่งจ๋าย" ได้ออกมาโพสต์ข้อความลอยๆ แต่สะเทือนไปหลายคน ที่บอกว่า "จบงานแล้ว ก็เลิกสร้างภาพสักทีค่ะ อย่าให้เหลานะคะ ไม่อยากทำ” ซึ่งทำเอาชาวเน็ตไปโยงถึงใครหลายคน ไม่ว่าจะเป็น บอล เชิญยิ้ม หรือคู่รัก โชค รถแห่ - นัส จุฑารัตน์ แต่สุดท้าย ไอซ์ ก็ออกมาโพสต์อีกครั้งว่าที่พูดนั้นไม่ได้หมายถึงบอลและภรรยาแต่อย่างใด
แต่ดูเหมือนเรื่องจะยังไม่จบ เพราะนอกจากเหล่าตลกหลายคนจะออกมาโพสต์ลอยๆ บ้าง และล่าสุดนักร้องลูกทุ่งสาว "แมงปอ ชลธิชา" ก็ออกมาโพสต์ยาวเหยียดโดยที่ไม่ได้ระบุว่าหมายถึงใคร แต่ชาวเน็ตหลายคนก็เดาไปในทิศทางเดียวกันแล้ว
“อ่ะ เห็นแล้วว่ามีการแก้ไขโพสต์ชัดเจนแล้วว่าที่โพสนี่หมายถึงใคร วุฒิภาวะ...สำคัญนะ! คนที่เขาเคยใช้ชีวิตร่วมกันมาถึง 17 ปี และที่สำคัญ คือเป็นพ่อของลูกจะมาขออโหสิกรรม จะมาทำเพื่อพ่อของลูกเป็นครั้งสุดท้ายไม่ได้เลยเหรอคะ?
อะไรคือการสร้างภาพเอ่ย เจเจไปก็ไปแบบธรรมดาหน้าก็ไม่แต่งสภาพนั้น ไม่ได้อยากจะออกสื่อหรอกค่ะ แต่ที่เห็นว่าไปยืนให้สัมฯ เพราะเขาประกาศออกไมค์เรียกลั่นวัดเป็นสิบๆ รอบให้มาสัมากับสื่อหน่อย คนอยู่ในงานได้ยินกันหมด! ฉันนั่งอยู่ด้วยก็ตกใจ ละบอกเพื่อน... ไปสัมฯ เหอะมึง จะได้จบๆ เจก็เดินหนีออกไปข้างนอกศาลา...บอกไปรับลูกเขาก็ยังประกาศเรียก สุดท้ายก็ต้องไปยืน เจไม่ได้มาเพราะอยากได้เงิน ก็บอกแต่แรกแล้ว แต่เพราะผู้หลัก ผู้ใหญ่ในวงการอยากให้ลูกได้บ้าง ลูกยังต้องเรียนอีกหลายปี
ทำไมถึงมีภาพออกสื่อคอยยืนประกบลูกตลอด... เธอ เด็กอายุ 13 ปี ท่ามกลางแขกเหรื่อมากมาย จะเดินไปทำอะไรก็เรียกแม่ให้ไปเป็นเพื่อนด้วย เป็นเรื่องปกติป่ะคะ? จริงๆ เจก็อยากจะนั่งหลบมุม แต่เพราะแขกที่มา ส่วนใหญ่คือพี่ๆ ในวงการ ซึ่งรู้จักเจกันทั้งนั้น เข้าใจไหมว่าเขาอยู่กินกันมาสิบกว่าปี เขารู้จักกันหมดแหละในวงการ ก็ต้องไปสวัสดีทักทายขอบคุณทุกคน ถือเป็นการช่วยงาน ทำไมยังโพสต์ถึงพี่เหน่ง.... โพสต์ตอนจากกันไปแล้ว ไม่ใช่โพสตอน มีชีวิตอยู่ โพสในพื้นที่ตัวเอง โพสต์เก็บไว้ให้ลูกดู ... ผิดมากเหรอ? เช้ามา..พาลูกทำบุญถวายสังฆทานให้พ่อเขา ก็ผิด
อีกหลายประเด็นมากนะ กว่าจะจบงาน นี่ยังไม่รวมที่เอาเจไปว่าลับหลังให้คนอื่นฟัง ... มันถึงกันหมดแหละ คนกันเองทั้งนั้น เขารู้อะไรใช่ไม่ใช่ อะไรควรไม่ควร เขามาบอกกันหมดแหละ แต่…เจมันก็นิ่ง ฉันงง อะไรคือสร้างภาพ อะไรคือล้ำเส้น คนในวงการ พี่ๆ ตลก รวมถึงครอบครัวพี่เหน่ง...เขารักเจเจมากนะ
ถึงวันนี้ ลูกคนเล็กจะไม่ได้อะไรเลย แต่คนเป็นแม่อย่างเจเจ มันเลี้ยงลูกได้ ที่ผ่านมาเจก็สู้ตลอด และพี่ๆทุกคนพร้อมซัพพอร์ตเสมอ คิดแค่นี้แหละ ใจกว้างๆหน่อย ทุกอย่างในโลกนี้มันไม่จีรังยั่งยืนหรอก จักรวาลไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่งนะคะ“