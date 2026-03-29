COCOLOVE ปักหมุดสานต่อแคมเปญ Love yourself, Drink for your health #4 “เบลล่า - เพิร์ธ & แซนต้า” ชวนรักสุขภาพ ดื่มมะพร้าวแท้ 100%

บริษัท ยูนิคอร์น คอนซูมเมอร์ กรุ๊ป จำกัด เจ้าของแบรนด์ “COCOLOVE (โคโคเลิฟ)” น้ำมะพร้าวแท้ 100% โดย ศ.กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย ประธานกิตติมศักดิ์, ดร.ณราทิพย์ อร่ามวัฒนานนท์ ประธานกรรมการบริหาร, คุณเบ็ญจรัตน์ พ่อค้า กรรมการบริหาร, คุณอาชวิน โรจนชัยชนินทร กรรมการผู้จัดการ จัดงานเปิดตัวแคมเปญ Love yourself, Drink for your health #4 ชวนดื่มน้ำมะพร้าวแท้ 100% COCOLOVE เพื่อสุขภาพที่ดี ณ บริเวณ ชั้น G ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์
ก่อนเริ่มต้นกิจกรรม ศ.กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย ประธานในงานและคณะผู้บริหาร ดร.ณราทิพย์ อร่ามวัฒนานนท์, คุณเบ็ญจรัตน์ พ่อค้า, คุณอาชวิน โรจนชัยชนินทร พร้อมด้วย หมวย-อริสรา กำธรเจริญ พิธีกร ยืนสงบนิ่งถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
จากนั้นเปิดความสดใสด้วย “เบลล่า ราณี” แบรนด์แอมบาสเดอร์สาวสวย คว้าไมค์โชว์เสียงเพราะๆ ในเพลง คนมันรัก เรียกเสียงกรี๊ดจากแฟนๆ ทุกชั้นของศูนย์การค้าฯ ดังสนั่น บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นหัวใจ มีแฟนคลับมาให้กำลังใจสาว “เบลล่า” ใกล้ชิดติดขอบเวทีมากมาย ต่อเนื่องความฟินด้วยแขกรับเชิญสุดพิเศษ พลังเสียงคุณภาพ “เจนนิเฟอร์ คิ้ม” ดีว่าตัวมัม โชว์เสียงทรงพลังในเพลง เจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ และ ลอดลายมังกร สะกดคนทั้งงาน ก่อนเข้าสู่กิจกรรม Talk show คุณค่าของน้ำมะพร้าว กับคนวัย Babyboom, Gen X, Gen Y, Gen Z โดยมีตัวแทนแต่ละเจนร่วมทอล์ค ศ.กิตติคุณ ดร. อัจฉรา จันทร์ฉาย , เบลล่า ราณี แบรนด์แอมบาสเดอร์ COCOLOVE, เจนนิเฟอร์ คิ้ม และ มิน-พรรณธร ฐานันดรสุข COCOLOVE Z Friends และโชว์ดีๆ จาก COCOLOVE Z Friends ขวัญใจเจน Z นำโดย ปัน-ปรัตถกร ขำสุนทร, มิน-พรรณธร ฐานันดรสุข และ เดียร์-ณัฏฐริณีย์ เทือกท้าว
ไฮไลต์งานเปิดตัวแคมเปญ Love yourself, Drink for your health #4 แบรนด์แอมบาสเดอร์สาวเฮลตี้ “เบลล่า ราณี” ทำกิจกรรมร่วมกับ Lucky Fans ผู้โชคดีที่ได้รับสิทธิ์จากกิจกรรม COCOLOVE ร่วมเล่นเกมกับ “เบลล่า” อย่างใกล้ชิดและสนุกสนาน เรียกเสียงหัวเราะแฮปปี้ตลอดงาน
“เบลล่า ราณี” แบรนด์แอมบาสเดอร์ COCOLOVE เผยว่า “ครั้งนี้ก็เป็นกิจกรรมดีๆ จากน้ำมะพร้าว 100% COCOLOVE อีกครั้ง ในแคมเปญ Love yourself, Drink for your health #4 เบล อยากให้คนไทยทุกเพศทุกวัยหันมาบอกรักตัวเองด้วยการดื่มสิ่งดีๆ ให้ร่างกายอย่างน้ำมะพร้าว COCOLOVE ที่มีแร่ธาตุ วิตามินครบ ไม่เติมน้ำตาลเหมาะกับทุกคน เดี๋ยวนี้น้องเจน Z ใส่ใจสุขภาพมากๆ ออกกำลังกาย ก็เลยอยากจะแนะนำน้ำมะพร้าวแท้ 100% COCOLOVE ที่ไม่เติมน้ำตาล ไม่ใส่สารกันเสีย ดูแลสุขภาพได้ด้วย สบายใจสามารถดื่มได้ทุกวันค่ะ”
“เบลต้องขอบคุณผู้บริหารฯ ที่เอ็นดู และรักเบล อาจเป็นเพราะเราโตมาด้วยกัน เบลเห็นแบรนด์ตั้งแต่ยังทำการวิจัย มั่นใจในผลิตภัณฑ์ COCOLOVE มากเพราะทำวิจัยร่วมกับโรงพยาบาล คอนเซ็ปต์ตั้งต้นที่ว่าผู้ป่วยถ้าดื่มแต่น้ำเปล่าจะไม่มีสารอาหารหรือแร่ธาตุมาช่วยฟื้นฟูร่างกาย พอเราฟังแล้วรู้สึกว่าดีจังเลย เวลาน้ำตาลตกดื่มได้แบบไม่รู้สึกผิด มาถึงตอนนี้เบลรักและผูกพันกับแบรนด์มากๆ เป็นเหมือนโลโก้ของ COCOLOVE ไปแล้วค่ะ”
ด้าน คุณอาชวิน โรจนชัยชนินทร กรรมการผู้จัดการ COCOLOVE กล่าวว่า “ต้องขอบคุณคุณเบลล่าที่ร่วมงานกับแบรนด์ COCOLOVE เสมอมา แคมเปญนี้จะไม่ประสบความสำเร็จได้ถ้าไม่มีคุณเบลล่าแบรนด์ที่น่ารักจริงๆ งานครั้งนี้เราตั้งใจจัดขึ้นเพื่อตอกย้ำแคมเปญ Love yourself, Drink for your health เป็นครั้งที่ 4 แล้ว อยากให้ทุกเจเนอเรชั่น Babyboom, Gen X, Gen Y, Gen Z ได้รู้ประโยชน์ของ COCOLOVE คืออะไร น้ำมะพร้าวแท้ 100% ดียังไงบ้าง นี่คือเหตุผลที่เราจัดงานขึ้นมาเพื่อตอกย้ำแคมเปญ สื่อสารให้ผู้บริโภค โดยมีคุณเบลล่าสื่อสารแคมเปญนี้ออกไป แคมเปญ Love yourself, Drink for your health by COCOLOVE เป็นโครงการที่ตอกย้ำ ว่าน้ำมะพร้าวแท้ดื่มแล้วได้ประโยชน์กับร่างกาย สุขภาพดี ดื่มได้ทุกวัน ทุกเพศทุกวัย อยากให้ทุกคนมาดื่ม COCOLOVE กันนะครับ”
ฟินกันต่อด้วยด้วยปรากฏการณ์ห้างแตก เมื่อ ป็อบปี้-รัชพงศ์ อโนมกิต พิธีกร นำเข้าสู่ช่วงแขกรับเชิญสเปเชียล คู่จิ้นสุดฮอต “เพิร์ธ ธนพนธ์” และ “แซนต้า พงศภัค” ที่มีเหล่ากองทัพแฟนด้อม อินเตอร์แฟนยกทัพมาให้กำลังใจกันเต็มพื้นที่ ซึ่งงานนี้สองหนุ่ม “เพิร์ธ-แซนต้า” ก็พร้อมเสิร์ฟความสุขให้แฟนๆ แบบจัดเต็ม ทั้งโชว์เพลงเพราะๆ อาทิ ขีดเขียนเรื่องราว ( Writter in Our Hearts ), เทหมดหน้าตัก ( All In ), เติมเธอ ( Fill My Heart ) และพูดคุยถึงไลฟ์สไตล์กับประโยชน์ที่ได้จากการดื่มนํ้ามะพร้าวแท้100 % COCOLOVE ต่อด้วยกิจกรรมกับ Lucky Fans กับผู้โชคดีจากกิจกรรมของ COCOLOVE ทั้งเล่นเกม และ ถ่ายรูปอย่างใกล้ชิดกับ “เพิร์ธ-แซนต้า” เรียกว่ามาครบทุกฟีล ความสุข รอยยิ้ม และความฟิน ให้กับชาวด้อมได้คุ้มค่ากับที่มาปักหลักรอก่อนงานเริ่ม
“เพิร์ธ-แซนต้า” เผยว่า “เราดื่มน้ำมะพร้าว 100% ของ COCOLOVE กันจริงๆ ดื่มทุกวันให้ความสดชื่นพร้อมสุขภาพดีด้วยครับ เป็นเกียรติมากๆ ที่ได้ร่วมงานด้วย ยิ่งช่วงนี้อากาศประเทศไทยร้อนมากด้วยได้น้ำมะพร้าวเย็นๆ สักขวดทำให้สดชื่นมากครับ” ได้จังหวะ หนุ่มแซนต้า หยอดไปหนึ่งกรุบ “เอ้า..นี่หน้าร้อนเหรอครับ - - นึกว่าน่ารัก” ทำแฟนๆ กรี๊ดสนั่นไม่พอ ยังโชว์จุ๊บเหม่ง..จุ๊บเหมียวเสิร์ฟหวานให้ด้อมได้กรี๊ดแบบไม่แผ่ว หลังพาทุกคนฟินติดดาวไปแล้ว ทั้งคู่ยังฝากเรื่องราวดีๆ เพิ่มเติมอีกว่า “ดีใจที่วันนี้ได้เจอ พี่เบลล่า ตัวจริงด้วย สวยมาก เป็นเกียรติจริงๆ ครับที่ได้มาร่วมงานกัน”
ด้าน คุณเบ็ญจรัตน์ พ่อค้า กรรมการบริหาร แบรนด์ COCOLOVE เผยว่า “งานนี้จัดขึ้นเพื่อต่อยอดแคมเปญ Love yourself, Drink for your health #4 อยากให้คนทุกเจเนอเรชั่นทั้ง Babyboom, Gen X, Gen Y, Gen Z ได้รู้จักประโยชน์ของ COCOLOVE โดยเฉพาะน้องๆ Gen Z สมัยนี้รักษาสุขภาพกันเยอะ ทำให้เรามาบุกสามย่านมิตรทาวน์ และการตอบรับจากแฟนๆ COCOLOVE ก็ดีขึ้นทุกครั้งที่เราจัดกิจกรรมค่ะ”
สุขภาพดีเริ่มที่รักตัวเอง..เพราะการดูแลสุขภาพไม่ใช่เรื่องของเทรนด์ แต่คือวินัยในระยะยาว ติดตามแคมเปญ Love yourself, Drink for your health #4 ชวนทุกคนดื่มน้ำมะพร้าวแท้ 100% COCOLOVE เพื่อสุขภาพที่ดี และอัปเดตภารกิจของแบรนด์แอมบาสเดอร์ "เบลล่า ราณี" และทีม COCOLOVE Z Friends ได้ทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของ COCOLOVE