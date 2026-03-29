“กชเบล” ตอบดรามา “หนิง ปัทมา” ไม่สมมงฯ แอบเชียร์มิสแกรนด์ภูเก็ต (คลิป)

“กชเบล” มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2025 แจงดรามามิสแกรนด์ฯ ปีนี้ ไม่ทำการบ้าน-ตอบคำถามไม่ได้ ยันทุกคนฝึกซ้อมเตรียมตัวมาดี แต่อยู่บนเวทีคงตื่นเต้น ใครครองสติดีกว่าก็ได้ไป เชื่อทุกคนเหมาะสมกับตำแหน่ง เคารพการตัดสินใจ “บอส ณวัฒน์” วอนแฟนนางงามมูฟออนไปเชียร์ “MGI 2026” ให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ความสามารถ
จบลงไปเรียบร้อย สำหรับการประกวด “มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2026” ที่ปีนี้ตัวเต็ง อย่าง “หนิง ปัทมา จิตรสวัสดิ์” มิสแกรนด์ชลบุรี 2026 เป็นผู้คว้ามงกุฎไปครองครอบได้สำเร็จตามคาด แต่งานนี้ก็มีกระแสจากแฟนนางงามอยู่ไม่น้อย ที่มองว่าเจ้าตัวไม่ค่อยสมมงฯ ล่าสุดหลังจบการประกวดเมื่อคืนนี้ (28 มี.ค. 69) มีโอกาสได้สัมภาษณ์ “กชเบล ศรัณย์รัชต์ เผือกพิพัฒน์” เจ้าของตำแหน่ง “มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2025” เจ้าตัวก็ได้เปิดใจถึงเรื่องนี้ ว่าส่วนตัวคิดว่าสมตำแหน่งกันทุกคน เพราะเคารพในการตัดสินใจของบอส “ณวัฒน์ อิสรไกรศีล” และสปอนเซอร์
"ตอนแรก 50/50 นะ อยู่ที่ใจบอสแล้วล่ะ ว่าบอสจะเลือกใคร เพราะแต่ละคนคือมีความสามารถ มีความเก่งแตกต่างกันออกไปนะคะ ก็เชื่อว่าวันนี้ก็เหมือนในปีที่แล้วของหนู ที่คนครึ่งประเทศก็เชียร์พี่เอม (เฌอเอม ชญาธนุส ศรทัตต์) แล้วก็อีกครึ่งหนึ่งเชียร์กชเบล แต่เบลก็เคารพในการตัดสินใจของบอสค่ะ แล้วก็สปอนเซอร์ทุกๆ ท่านที่เลือกมานะคะ ดังนั้นเบลอยากให้ทุกๆ คนยอมรับกับผลการตัดสินในวันนี้ แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับตัวแทนคนใหม่ของเราดีกว่า ให้เวลา ให้ประสบการณ์เป็นเครื่องพิสูจน์ ก็อยากให้ตัวพี่หนิงเองเนี่ย ทำหน้าที่ของตัวเองในตัวแทนของคนไทยให้เต็มที่ที่สุด”
แจงทุกคนคงตื่นเต้นตอนตอบคำถาม หลังคนมองนางงามปีนี้ทำการบ้านมาน้อย
“ต้องบอกว่าจริงๆ บอส แล้วก็ทีมงานทุก ๆ คนค่อนข้างเคร่งอยู่นะ แล้วก็บรีฟให้เด็กๆ ทุกคนเนี่ยได้ทำการบ้านแล้วก็ฝึกซ้อมกันนะคะ ทั้งรอบลองไฟด้วย จริงๆ คำถามเนี่ยเบลว่าน้องๆ อะเขาน่าจะชินกันอยู่แล้ว เพราะว่าก็มีการลองตอบซ้อมแบบนี้ในหลาย ๆ ครั้ง แต่อาจจะด้วยเรื่องของความตื่นเต้น แล้วก็ความกดดันมากกว่า ที่ทำให้น้องอาจจะฟังคำถามแล้วแตกไม่ละเอียดพอ เพราะคำถามมันจะยาวด้วย ประมาณนี้ค่ะ คือจริงๆ แล้ว เราไม่ได้หาว่าใครจะตอบแล้วสามารถแก้ไขปัญหาได้ทันทีหรอก แต่ใครที่ตอบแล้วครบถ้วน แล้วดูสามารถนำไปปรับใช้ได้มากที่สุดมากกว่า และวันนี้ใครที่ครองสติได้ดีที่สุดมากกว่า คนนั้นก็จะได้ไป”
เชื่อทุกคนเหมาะสมกับตำแหน่ง เคารพการตัดสินใจของ “บอสณวัฒน์”
“หนูว่าเหมาะนะ ก็เคารพในการตัดสินใจของบอส และทีมงานทุกคนที่เลือกมาค่ะ แต่ขอชื่นชมไอลิน (ไอลิน แนบสุข) นิดหนึ่ง เพราะว่าตอนแรกแอบคิดว่า ไอริณลูก คือพี่เนี่ย ก็ค่อนข้างจะทำมาตรฐานไว้สูง เพราะฉะนั้นเนี่ย คนต่อไปที่จะมาเป็นลูกสาวบ้านภูเก็ต ก็ต้องเป็นคนที่สู้ไม่ถอยเหมือนกัน และวันนี้ไอริณทำให้เบลเห็นว่า... โอ้โห ไม่เสียแรง นี่แหละคือความเป็นภูเก็ต คือน้องใส่สุดในทุกๆ รอบ และเบลมั่นใจว่าแฟนๆ ทางบ้าน แฟนๆ นางงามทุกๆ คนก็ชอบผลงานของไอริณ จนไปถึงรอบของชุดราตรีที่น้องทำสโลว์ สวยมาก คือประทับใจ”
ส่วนตัวแอบเชียร์ “ไอลิน” รุ่นน้อง “มิสแกรนด์ภูเก็ต”
“จริงๆ แอบเชียร์นะ อยากให้น้องแบบไปถึงจับมือ แต่ก็รักพี่เสียดายน้องค่ะ คือหนูว่าปีปี้ มันค่อนข้างมาในสายที่มันตรงกันแล้วก็ชนกัน ด้วยความที่เป็นสายแบบนักร้อง แล้วก็บางอย่างอาจจะแบบไม่ได้ทำขาด อย่างหนูกับพี่เอมเนี่ย คือพี่เอมคือสายสปีช สายแบบบิวตี้ควีน เลย กชเบลก็จะเป็นสายเอ็นเตอร์เทน เพอร์ฟอร์แมนซ์ไป ด้านเต้น ด้านร้อง มันก็อยู่ที่ความชอบของใครของมันแล้ว”
บอกแฟนนางงามมูฟออนได้แล้ว เตรียมเชียร์ “มิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล 2026” กันดีกว่า
“อยากฝากถึงทุก ๆ คนนะคะ ว่าให้กำลังใจกันดีกว่า วันนี้แม่ๆ บางส่วนอาจจะรู้สึกผิดหวังกับคนที่ตัวรักและคนที่ตัวเองเชียร์ แต่อย่าลืมว่าทุกๆ คนทำอย่างเต็มที่ที่สุด ไม่ใช่แค่คนที่อยู่ใน Top 5, Top 3 หรือว่าคนมงฯ 77 จังหวัดก็ทำดีทุกๆ คนเช่นเดียวกัน อยากให้ทุกๆ คนเป็นกำลังใจให้กับตัวแทนสายสะพายของเราดีกว่า”
“ตอนนี้ยังไงพี่หนิงก็มงแล้วนะคะ อยากให้ตัวพี่หนิงเองอะ สู้ในทุกๆ วัน เพราะว่าหลังจากพรุ่งนี้ เขาก็ต้องทำงานเลยทันทีเหมือนกัน แล้วก็เป็นกำลังใจให้รอบประกวด Miss Grand Inter ด้วย เพราะปีนี้ก็ต้องไปที่อินเดีย แฟนๆ นางงามทุกๆ คนนะคะ มูฟออนได้เลยนะคะตอนนี้ ไม่เป็นไรค่ะ หนูเชื่อว่าพี่หนิงเขาก็ไม่ยอมแพ้เช่นเดียวกัน เดี๋ยวเขาก็ต้องไปเทรนอะไรอีกเยอะแยะมากมาย ให้กาลเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์นะคะทุกคน”