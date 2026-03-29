เปิดตัวหนังสือ THE BILLION JOURNEY ชีวประวัติ “ศ.ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์” ชีวิตที่เริ่มจากศูนย์ สู่ธุรกิจการแพทย์หมื่นล้าน “ดร.พญ.สมพร – พีท – แก้มบุ๋ม - ปุ๋ย รุ่งทิวา” ร่วมยินดี

เส้นทางสู่ความสำเร็จกว่าจะเป็นผู้สร้างอาณาจักรธุรกิจการแพทย์หมื่นล้าน ของ “ศ.ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์” ที่ผ่านเรื่องราวต่างๆ มากมาย “ปุ๋ย รุ่งทิวา” หรือ ร้อยตรีหญิง รุ่งทิวา คงสนุ่น ได้นำมาถ่ายทอดลงในหนังสือ THE BILLION JOURNEY จากจุดเริ่มต้นอันเรียบง่าย สู่การเป็นเจ้าของธุรกิจการแพทย์ และบุคคลสำคัญผู้อยู่เบื้องหลังการขับเคลื่อนอาณาจักรเครือโรงพยาบาล BCH
โดยงานเปิดตัวหนังสือ THE BILLION JOURNEY จัดขึ้นภายในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 54 ณ บูธมติชน J02 Hall 6 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (QSNCC) ชั้น LG พร้อมกิจกรรม Sign & The Story: THE BILLION JOURNEY ในวันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2569 ซึ่ง ศ.ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์ เดินทางมาพบปะผู้อ่านอย่างใกล้ชิด พร้อมแจกลายเซ็น เก็บภาพความประทับใจ และร่วมพูดคุยในบรรยากาศที่เป็นกันเอง ซึ่งภายในงานมีบุคคลในครอบครัวมาให้กำลังใจอย่างอบอุ่น อาทิ ผศ.ดร.พญ.สมพร หาญพาณิชย์, พีท-กันตพร หาญพาณิชย์, แก้มบุ๋ม-ปรียาดา สิทธาไชย และ ปุ๋ย-รุ่งทิวา คงสนุ่น (ผู้เขียน) ร่วมด้วยคนสนิทจากหลากหลายวงการ ไม่ว่าจะเป็น หมอตี๋-สาธิต ปิตุเตชะ และ นก-บริพันธ์ ชัยภูมิ ฯลฯ
THE BILLION JOURNEY ไม่ได้บอกเล่าเพียงความสำเร็จที่ปลายทาง หากยังพาผู้อ่านย้อนกลับไปสัมผัสรากของชีวิต บทเรียนแห่งความเพียร วินัย วิธีคิด และภาวะผู้นำ ที่ค่อยๆ หล่อหลอมบุคคลหนึ่งให้เติบโตขึ้นอย่างมั่นคง จนกลายเป็นบุคคลสำคัญของวงการสาธารณสุขไทย เสน่ห์สำคัญของหนังสืออยู่ที่การถ่ายทอด “ระหว่างทาง” ของชีวิต และ “ปลายทาง” ของความสำเร็จ ผู้อ่านจะได้เห็นทั้งจุดเริ่มต้น ความไม่ง่ายของชีวิต การตัดสินใจในห้วงเวลาสำคัญ การเติบโตในวิชาชีพ และการยืนหยัดบนคุณค่าของความเป็นมนุษย์อย่างมั่นคง
“ศ.ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์” เผยว่า “หนังสือเล่มนี้เป็นการเล่าชีวประวัติตั้งแต่เริ่มวัยเด็กเรียนมัธยมอยู่ที่ชานเมือง และได้เข้าเรียนแพทย์ จนมาถึงปัจจุบัน จากมุมมองว่าถ้าเปิดโรงพยาบาลเอกชนขึ้นมาจะช่วยประชาชนได้อย่างไร จากทุนน้อย เริ่มต้นจาก ‘สมพรคลินิก’ เก็บหอมรอมริบ เริ่มมาเข้าอาคารสร้างเกษมราษฎร์ครั้งแรก และถึงตอนนี้อายุโรงพยาบาลมาถึง 42 ปีแล้ว พัฒนามาเรื่อยๆ จนเรามีโรงพยาบาล 15 โรงพยาบาล และศูนย์มะเร็งอีก 1 แห่ง และกำลังขยายต่อให้ครบ 20 โรงพยาบาลภายใน 3 ปี มีทั้งเกร็ดมุมต่างๆ รวมถึงข้อคิดในการใช้ชีวิต ซึ่งหลายๆ ช่วงในการดำเนินธุรกิจ ในวิกฤตก็มีโอกาส ทำให้เราได้เรียนรู้มากขึ้นจากปัญหาที่แท้จริงแล้วนำไปสู่ความสำเร็จ ในหนังสือจะมีแง่คิดอีกหลายอย่าง เช่น เราล้มเหลววันนี้ เราต้องต่อสู้อย่างไร มีตัวเลือกอะไรที่ทำให้เราไปถึงเส้นชัยได้เหมือนเดิม รวมถึงการคืนให้กับสังคมเพราะเราเป็นคนไทย เมื่อประสบความสำเร็จต้องไม่ลืมคนรอบข้างและสังคมที่เราอยู่ครับ”
“ผศ.ดร.พญ.สมพร” เปิดใจว่า “ขอชื่นชมคุณรุ่งทิวานะคะ เป็นนักเขียนที่สามารถเล่าเรื่องของนักเรียนแพทย์คนนึงที่ต่อสู้จากเด็กต่างจังหวัดสู่การเป็นผู้บริหารที่สามารถมองปัญหาได้อย่างเชิง Globalization ซึ่งในการแก้ไขนั้นสามารถทำได้อย่างบูรณาการ จาก step by step และในหน้าสุดท้ายที่คุณรุ่งทิวาให้ทำข้อสอบก็จะวัดผลว่าใครที่มีผลสัมฤทธิ์ ถ้าใครทำเข้าสอบและปฏิบัติได้จริงทั้งหมด จะถือว่าเป็นคนที่ผลักดันให้ประเทศชาติมีการเปลี่ยนแปลงอย่างสมบูรณ์และเป็นผู้นำในเชิงธุรกิจได้ค่ะ และดิฉันขอชื่นชม อ.เฉลิม ท่านทำหน้าที่เจ้านาย การเป็นสามี การเป็นผู้นำของครอบครัว และเป็นคุณพ่อ ได้อย่างสมบูรณ์แบบ ในความร่วมทุกข์ร่วมสุข เราเจอภาวะวิกฤต แต่เราคอยซับพอร์ตและช่วยกันประคับประคองกันจนมาถึงวันนึ้ค่ะ”
ด้าน “พีท กันตพร” เผยว่า “ผมอ่านหนังสือจบแล้ว บางเรื่องผมไม่เคยรู้มาก่อนเลยครับ ซึ่งหนังสือเล่มนี้ไม่ได้บอกเราว่าจะรวยข้ามคืนยังไง แต่บอกชีวประวัติของบุคคลที่ไม่เคยยอมแพ้กับปัญหาที่เข้ามา จากจุดเริ่มต้นจนประสบความสำเร็จ อีกทั้งได้ทั้งแง่คิดในการใช้ชีวิต การดำเนินธุรกิจ ดั่งคำพูดของคุณพ่อที่เคยบอกไว้ว่า คนเราเกิดมาอาจจะเก่งไม่เท่ากัน แต่ถ้าเราขยันกว่าคนอื่น เราก็มีสิทธิ์แซงคนอื่นได้”
“แก้มบุ๋ม ปรียาดา” กล่าวเสริม “จริงๆ เรื่องราวทางบ้านพี่พีท เราเคยได้ยินผ่านยูทูปเวลาที่เราไปสัมภาษณ์ท่าน แต่ว่าการที่มีหนังสือออกมา มีรายละเอียดบางอย่างที่เราไม่เคยได้ฟังจากปากท่าน ทำให้เราเห็นว่าความพยายามไม่ได้ทรยศใคร และการพยายามที่ถูกที่ถูกทางทำให้เราประสบความสำเร็จได้ค่ะ”
และ “ปุ๋ย รุ่งทิวา” นักเขียนกล่าวปิดท้าย “หนังสือเล่มนี้ นับเป็นงานเขียนเล่มแรกของปุ๋ย ที่ถ่ายทอดเรื่องราวด้วยความเคารพ ความซื่อตรง และความตระหนักในคุณค่าของชีวิต ขอบคุณครอบครัว ‘หาญพาณิชย์’ ที่ให้ปุ๋ยได้มีโอกาสบันทึกเรื่องราวอันมีคุณค่าที่ควรค่าแก่การจดจำและส่งต่อ โดยถ่ายทอดชีวประวัติควบคู่กับบริบทสำคัญของประเทศในแต่ละยุคสมัย หวังว่าผู้อ่านจะได้ประโยชน์และได้ทบทวนตัวเองจากหนังสือเล่มนี้เพื่อต่อยอดแรงบันดาลใจสู่ชีวิตจริงค่ะ”
สำหรับหนังสือ THE BILLION JOURNEY : ศ.ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์ ชีวิตหนึ่งที่เริ่มจากศูนย์สู่ผู้บริหาร ที่สร้างอาณาจักรหมื่นล้าน หนังสือเล่มปกติ ราคา 490 บาท หนังสือชุดพรีเมียม(จำนวนจำกัด) ราคา 790 บาท