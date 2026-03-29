“ชูษี เชิญยิ้ม” ลั่นแรง! ที่ใดมีผลประโยชน์ ย่อมมีคนตอแหx ซัดถ้าเมียรับงานวงแตก(คลิป)

หลังจาก “ไอซ์” ภรรยา “เหน่ง เหม่งจ๋าย” ออกมาโพสต์ข้อความเลิกสร้างภาพ จนกลายเป็นดรามาร้อนในวงการตลก ก่อนจะออกมาชี้แจงภายหลังว่าไม่ได้พาดพิงถึง “บอล เชิญยิ้ม” และ ภรรยา
ล่าสุด “ชูษี เชิญยิ้ม” ก็ออกมาไลฟ์สดขณะขับรถ พูดถึงประเด็นดังกล่าวในมุมของตัวเอง พร้อมทิ้งประโยคเด็ด “ที่ใดมีผลประโยชน์ ที่นั่นย่อมมีคนตอแหx” ก่อนจะพูดถึงการรับงานในวงการแบบตรงไปตรงมาว่า ประมาณว่าถ้าใครให้เมียรับงาน เสร็จทุกราย ทำวงแตกหมด
“คนเข้ามาตัดสินโลกมายามีเยอะ เชื่อผมสิ ผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะ ยิ่งตลกเขารักกัน มีอะไรปั๊บเขารู้กันทันที แค่อ้าปากนี่รู้แล้ว รู้แล้วว่าใครเป็นคนยังไง แต่ถามว่ากระทบกระทั่งมีไหม มันมีอยู่แล้ว ทุกที่แหละ”
“แต่เรื่องพี่เหน่ง เดี๋ยวจะหาว่าอะไร ยังไม่เลิกเกาะกระแสกันอีกเหรอ นี่ได้ข่าวว่าลงเฟซกันน่าดูนี่ ผมจะบอกให้เลยนะว่า ตลกเนี่ย บอล เชิญยิ้ม เนี่ยเป็นคนเด็กดีนะ เหน่ง เหม่งจ๋าย ก็คนดีด้วย ถามว่าเหน่งซูเปอร์สตาร์ไหม ไม่ใช่หรอก ไม่ใช่เลย พูดตามหลักความจริงนะ ไม่ได้ครึ่งพี่โรเบิร์ต สายควันเลย ผมจะบอกให้“
”แต่ทำไมศพสวย เพราะบารมี บอล เชิญยิ้ม และพี่ใหญ่ในวงการคือพี่หม่ำนี่แหละ พี่โน้ต พี่เป็ด เพราะตลกเขารักกันไง เขาอุ้มชูกัน จะว่าคุณจะดังหรือไม่ดังยังไง เขาก็ให้เกียรติซึ่งกันและกัน คนดีส่วนมากศพจะสวย ไม่เกี่ยวกับใครเลย ตลกล้วนๆ เพราะความดี แล้วก็พวกเราไม่ทอดทิ้งกัน“
”คนน่ะ ตราบใดที่ไม่ยอมรับความจริง ระวังให้ดี ผมรู้อะไรหมด แต่พูดออกมาไม่ได้ ไม่อยากพูด ธรรมะพาสิ้นคิดเนี่ยมันใช้ได้ตลอดเลยนะ ที่ใดมีผลประโยชน์ ที่นั่นย่อมมีคนตอแหล (หัวเราะ) มันเป็นเรื่องจริงนะ สัจธรรม บางครั้งสิ่งที่ท่านเห็นน่ะ อาจจะไม่จริง อาจจะเป็นภาพลวงตาก็ได้ เขาเรียกโลกมายา มายามีหลายอย่าง มายา... มารยาท มารยาทคือมายา เหมือนกันหมด“
”มีแต่คนโง่ ที่โพสต์ลงด่าคนโน้นคนนี้ นั่นแหละคนโง่ จำคำผมไว้ ด่าคนอื่นเหมือนด่าตัวเอง นี่คือธรรมะ แล้วกรรมเนี่ยมันเร็วมากผมจะบอกให้ ผมเชื่อเรื่องกรรม ใครไม่เชื่อ... อย่าเชื่อ“
”กระแสที่เขาโพสต์ว่าอะไรกันน่ะ บอลก็เครียดอีกแล้ว บอกกูนอนอยู่เฉยๆ กูไม่รู้เรื่องอะไร นักข่าวโทร. มาอีกแล้ว เขาเรียกละครซ้อนละคร รู้จักป่าว สมัยก่อนนะ ตลกทุกคณะเลยนะ งานการเนี่ยไม่เคยปล่อยให้เมียมารับ ถ้าเมียเข้ามาวุ่นวายนะ เสร็จทุกราย อันนี้ไม่ได้ว่าแจ๊ส ไอ้แจงนะ แต่ไอ้แจงโอเค มันยังมีพี่ มีน้อง มีเพื่อน มีฝูงไง“
”โอ๊ย... ถ้าเป็นสมัยนี้เอาเหอะ เคยเจอไง โทร. ไปหาน้องเนี่ย เมียรับสายเงี้ย โทร. ไปแม่งเรียกสะดุ้งเลย ทั้งๆ ที่งานพวกเรานะ ถ้าเมียเข้ามาวุ่นวายคิวผัวเนี่ย เอ้า! เป็นเรื่อง เอาผู้จัดการส่วนตัวไปเลย เอาเมียมานี่... แตกทุกราย แยกทุกราย สมัยก่อนไม่มีหรอกตลกเอาเมียมาวุ่นวายไม่มี ถ้าเมียรับงานนี่เสร็จทุกราย ไม่มีเพื่อน ไม่มีพวก ไม่มีพี่ ไม่มีน้อง“
“คุณกำลังโดนภาพลวงตา (หัวเราะ) ถามว่าบอลมีเรื่องอะไรกัน บอกไม่มีป๋า ไม่รู้เรื่องเลย ตื่นมานักข่าวโทรเต็ม บอลเขาไม่ยุ่ง บอกไม่ต้องพูดเลย คำอธิบายนี่แหละ เขาเรียกพวกแก้ตัวคือคำอธิบาย ยิ่งคุณอธิบายเท่าไหร่ คุณก็แก้ตัวเท่านั้นแหละ“
