ตัวพ่อเวทีโลก!! Jackson Wang โชว์เดือด เทศกาลดนตรี Tecate Pa’l Norte

ศิลปินระดับโลก Jackson Wang สร้างความฮือฮาบนเวทีเทศกาลดนตรี Tecate Pa’l Norte หนึ่งในเทศกาลดนตรีที่ใหญ่และทรงอิทธิพลที่สุดในเม็กซิโกและลาตินอเมริกา โดยครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญเพราะ Jackson Wang เป็นศิลปินเดี่ยวชาวจีนคนแรกที่ได้รับเชิญขึ้นแสดงอย่างเป็นทางการ
การปรากฏตัวของ Jackson Wang ตอกย้ำความสำเร็จบนเวทีสากล หลังจากสร้างสถิติด้วยอัลบั้มที่ติดอันดับ Top 15 บน Billboard 200 ถึงสองชุดติดต่อกัน โดยบนเวที Tecate Pa’l Norte เจ้าตัวขนเพลงฮิตจากอัลบั้ม MAGICMAN และ MAGICMAN 2 มาเสิร์ฟแฟนๆ แบบจัดเต็ม พร้อมเพอร์ฟอร์มสุดร้อนแรง ผสานโปรดักชันแสง สี เสียงสุดอลังการ สร้างบรรยากาศสุดมันจนผู้ชมทั้งงานต้องจับตา
นอกจากนี้ กระแสความแรงยังต่อเนื่องไปถึงทัวร์คอนเสิร์ต MAGICMAN 2 World Tour ที่เตรียมลุยต่อในอเมริกาเหนือและลาตินอเมริกา โดยรอบการแสดงใน Toronto และ Mexico City บัตร Sold Out เป็นที่เรียบร้อย หลังจากก่อนหน้านี้เปิดฉากในเอเชียและกวาดเสียงตอบรับถล่มทลาย การขึ้นเวทีระดับโลกอย่างต่อเนื่องของ Jackson Wang ไม่เพียงสะท้อนความสำเร็จในฐานะศิลปินเดี่ยว แต่ยังแสดงให้เห็นถึงการขยายฐานแฟนเพลงในระดับนานาชาติได้อย่างแข็งแกร่ง และยังคงเป็นอีกหนึ่งศิลปินเอเชียที่น่าจับตามองที่สุดในวงการเพลงโลกเวลานี้
