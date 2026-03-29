“โบ TK” เซย์เยส! 30 ปีผ่านไปกลับมาแต่งงานกัน(คลิป)

อีกหนึ่งข่าวดีชวนยิ้ม สำหรับ “โบ TK”หรือ “โบ สุรัตนาวี ภัทรานุกุล”ที่ล่าสุดถูกแฟนหนุ่มนอกวงการทำเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอแต่งงาน ท่ามกลางบรรยากาศสุดอบอุ่น โดยมีแก๊งเพื่อนสนิทร่วมเป็นสักขีพยานกันอย่างพร้อมหน้า
งานนี้เจ้าตัวตอบตกลงทันที ท่ามกลางเสียงเฮและรอยยิ้มจากเพื่อนๆ ที่อยู่ในเหตุการณ์ ก่อนที่เพื่อนสนิทจะโพสต์ภาพโมเมนต์ดังกล่าว พร้อมเขียนข้อความว่า “Congratulations to my dearest couple @bosurattanawee @suksermsongchai #30ปีผ่านไปกลับมาเเต่งงานกันเองเว้ยเห้ยยยยยยย 🎉🎉🎉😍😍😍 ยินดีด้วยนะเพื่อน หอมความรักไปหมดล้าววววววว 💐💐💐”
ต่อมา “โบ” ก็ได้ออกมาเผยภาพคู่แฟนหนุ่มแบบชัดๆ พร้อมโชว์แหวนที่นิ้วนางข้างซ้าย และเขียนแคปชันสั้นๆ ว่า “รูปดีๆ ไม่มี เอางี้แหละ เปิดตัวเปิดใจ แต่งค่ะ” ท่ามกลางเพื่อนๆ และแฟนๆ ที่เข้ามาคอมเมนต์ร่วมแสดงความยินดีกันอย่างคึกคัก
