หนึ่งคนให้ สามคนรับ ชวนบริจาคโลหิต วันสถาปนาองค์กรอัยการ ๑๓๓ ปี เพราะการให้คือความสุข รู้สึกอิ่มใจของผู้ให้ ส่วนผู้รับก็มีความสุขใจเช่นกัน

สำนักงานอัยการสูงสุด สมาคมภริยาอัยการ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต "1 คนให้ 3 คนรับ" ครั้งที่ 24 เมื่อวันที่ 26-27 มีนาคม 2569 ณ สมาคมภริยาอัยการ (รัชดาภิเษก) เนื่องในโอกาสวาระวันสถาปนา ครบรอบ 133 ปี
เชิญชวนมาร่วมบริจาคโลหิต ระหว่างวันที่ 26–27 มีนาคม 2569 ณ อาคารสมาคมภริยาอัยการ (ถนนรัชดาภิเษก) กทม.
กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น โดยการได้รับมอบหมายจาก นายอิทธิพร แก้วทิพย์ อัยการสูงสุด ได้มอบหมายให้ นายศรุต รัฐรพี รองอัยการสูงสุด เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมี นายพรชัย ชลวาณิชกุล ประธานโครงการบริจาคโลหิต สำนักงานอัยการสูงสุด และสมาคมภริยาอัยการ ได้กล่าวรายงานถึงที่มา , วัตถุประสงค์ของการจัดงาน ซึ่งมุ่งเน้นการช่วยชีวิตผู้ป่วย และเสริมสร้างคลังโลหิตสำรองสำหรับกรณีฉุกเฉิน
ในการนี้ นางเกษร แก้วทิพย์ นายกสมาคมภริยาอัยการ พร้อมด้วยอุปนายก สมาชิกกิตติมศักดิ์ และสมาชิกสมาคมภริยาอัยการ ได้ร่วมกันให้การสนับสนุนท และอำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมอย่างเต็มที่ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้
วันจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต
• วันที่ 26 มีนาคม 2569: รับโลหิตได้จำนวน 281 ยูนิต (126,450 ซีซี)
• วันที่ 27 มีนาคม 2569: รับโลหิตได้จำนวน 270 ยูนิต (121,500 ซีซี)
รวม 2 วัน: รับโลหิตทั้งสิ้น 551 ยูนิต (247,950 ซีซี)
โลหิตที่ได้รับบริจาคในครั้งนี้สามารถนำไปช่วยชีวิตผู้ป่วยได้ถึง 1,503 คน นางเกษร แก้วทิพย์ กล่าวแสดงความ
ขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ผลตอบรับดีเกินคาด ได้รับความสนใจจากประชาชนทั่วไป มาร่วมบริจาคโลหิตเป็นจำนวนมาก ในกิจกรรมครั้งนี้
“โลหิตทุกหยด ที่ได้ร่วมกันบริจาค คือบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่ ในการมอบชีวิตใหม่ให้เพื่อนมนุษย์ และขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่มาร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้ค่ะ” (นางเกษร แก้วทิพย์ /นายกสมาคมภริยาอัยการ)
#๑๓๓ปีวันสถาปนาองค์กรอัยการ
#สำนักอัยการ #บริจาคโลหิต
#1คนให้3คนรับ