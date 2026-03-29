“หนิง ปัทมา” ดรามาทุกวันจนน้อยใจ ขอพิสูจน์ตัวเองใน 7 เดือน พร้อมเซ็นสัญญามิสแกรนด์ เชื่อมือ “ณวัฒน์” ขัดเกลาจนเป็นเพชร

“หนิง ปัทมา” สมหวังคว้ามงมิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2026 พร้อมเซ็นสัญญา มั่นใจต่อยอดได้หลายทาง โอดโดนดรามาทุกวันจนน้อยใจ แต่พร้อมพิสูจน์ตัวเองใน 7 เดือน เชื่อมือ “บอสณวัฒน์” ขัดเกลาจนเป็นเพชรเม็ดงาม “แองเจ” ไม่อกหักชวดมงฯ เกินคาดหมายแล้ว “ไอลิน” เผื่อใจอาจไม่ใช่เรา “ผ้าแพง” ช็อกบอสช้อยส์ 2 ครั้งเป็นตำนานใหม่ “เนย นฤมล” ถูกใจฝันเป็นจริง วันนี้ดังแล้วเหลือแค่รวย
เป็นค่ำคืนแห่งความสุขและความสมหวัง ทั้งผู้เข้าประกวด และแฟนนางงาม หลังรอบตัดสิน “มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2026” ได้ผ่านไปแล้วอย่างงดงาม “หนิง ปัทมา จิตรสวัสดิ์”มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2026 พร้อมรองทั้ง 4 คน ประกอบไปด้วย แองเจ ปนัสยา แองเจลิกา ดีมากด์รองอันดับ 1 , ไอลิน เเนบสุขรองอันดับ 2 , ผ้าแพร ณัฐกฤตา เกิดแก่นจิโรจ รองอันดับ 3 , เนย นฤมล เฉลิมฤกษ์รองอันดับ 4 ได้เปิดใจต่อสื่อมวลชน ถึงความสำเร็จในวันนี้ และความกดดันที่ต้องรับมือในช่วงที่ผ่านมา
หนิง : “ความรู้สึกหนิง วินาทีที่ประกาศว่ามงฯ ลงแล้ว เหมือนความเหนื่อยที่ผ่านมา หรือความพยายามที่หนิงตั้งใจทำที่จะมาครั้งนี้ ได้ตอบแทนกับหนิงแล้ว ไม่รู้จะอธิบายเป็นคำพูดยังไง แต่รู้ว่าดีใจมากๆ ถึงมากที่สุด มากจริงๆ”
แน่วแน่ประกวดต่อ แม้เผชิญดรามาจนร้องไห้ ครอบครัวอยากให้ถอนตัว บอกขอโทษหากความพยายามส่งผลให้ตนสำเร็จในวันนี้
หนิง : “หนิงคิดว่าการที่เรามงฯ อาจไม่ถูกใจใครไปซะทุกคนด้วยนะคะ หนิงต้องขอโทษด้วยนะคะ แต่หนิงว่าความพยายามของหนิงมันก็ส่งผลให้หนิงสำเร็จในวันนี้ค่ะ สิ่งที่ทำให้เราได้มงฯ ในวันนี้ คือความพยายาม และความซื่อสัตย์กับตัวเอง ความมุ่งมั่น ความตั้งใจหลายๆ อย่าง ถ้าวันนี้หนิงชมตัวเองได้ หนิงคงชมตัวเองว่าเก่งที่สุดค่ะเพราะหนิงเป็นคนไม่ค่อยชมตัวเองสักเท่าไหร่ สิ่งที่ยากมากๆ สำหรับหนิงคือการตอบคำถามค่ะ แต่หนิงคิดว่าหนิงสามารถพัฒนาไปได้อีก แต่ครั้งนี้หนิงคิดว่าหนิงทำดีขึ้นกว่ารอบที่ผ่านมาเรื่อยๆ ค่ะ คนลุ้นใช่ไหม (หัวเราะ) หนิงก็จับใจความให้ได้ก่อนว่าพูดถึงอะไร และเพราะอะไร แค่นี้ค่ะ หนิงเรียนกับเจมีไนน์ทุกวันเลยค่ะ ถามตอบก่อนนอนทุกคืนค่ะ สิ่งที่ยากคือความตื่นเต้น ถ้าเราเอาความตื่นเต้นไม่อยู่ก็สติแตกค่ะ (หัวเราะ) เตลิด แต่ต้องคุมตัวเองให้อยู่ค่ะ”
วินาทีจับมือลุ้นมงฯ เกินความคาดหมายแล้ว
แองเจ : “ตื่นเต้นค่ะ แต่อย่างที่เคยบอกว่าไม่ว่าใครจะได้ก็ยินดีด้วย ถ้าเราได้เราก็ดีใจ พี่หนิงได้แองเจก็ดีใจ เพราะแองเจเห็นความพยายามของพี่หนิงมาโดยตลอด พี่หนิงก็สมมงฯ จริงๆ ค่ะ แองเจดีใจเพราะว่ามันเกินความคาดหมายมากๆ จากคนที่คนดูไลฟ์แค่ 10-20 คน ไม่คิดว่าจะเขามาท็อป 10 ท็อป 5 ด้วยซ้ำ วันนี้ได้เป็นรอง 1 มันเกินความคาดหมายของแองเจแล้วค่ะ แล้วแองเจก็ดีใจมากๆ ค่ะ”
ไม่อกหักชวดมงฯ วันนี้เป็นน้ำตาแห่งความดีใจและความสุข
แองเจ : “ไม่อกหักค่ะ แองเจว่าแองเจทำเต็มที่ที่สุด ทุกคนคงเห็นว่าแองเจพยายามมาตลอด แม่ๆ หลายคนก็บอกว่าแองเจ ไม่ว่าลูกได้ที่เท่าไหร่แม่ภูมิใจในตัวลูก ลูกแค่ทำเต็มที่ ทำออกมาให้มีความสุข แล้ววันนี้แองเจทำออกมาได้มีความสุขมากๆ แล้วก็น้ำตาในวันนี้ คือน้ำตาแห่งความดีใจของแองเจค่ะ สิ่งที่ทำได้ดีที่สุดวันนี้คือเพอร์ฟอร์แมนซ์ค่ะ การตอบคำถามพูดตรงๆ ว่ารอบ 5 คนแอบยากนิดนึง แอบจับใจความยาก แองเจรู้จุดบกพร่องตรงนั้น เลยเข้าใจได้ (หัวเราะ)”
หนิงปลดล็อกได้ตามที่หวังแล้ว พร้อมเซ็นสัญญามิสแกรนด์ เชื่อต่อยอดให้องค์กรได้อีกหลายทาง
หนิง : “ตอนนี้หนิงปลดล็อกแล้วทุกอย่างค่ะ (ก่อนหน้านี้บอกว่าเรามาเพื่อมงฯอย่างเดียว วันนี้พร้อมเซ็นสัญญาไปกับแกรนด์?) พร้อมแล้วค่ะ เราได้ในสิ่งที่เรามุ่งหมายไว้แล้ว หลังจากนี้ก็แล้วแต่บอสได้เลยค่ะ (ถ้าผลลัพธ์ไม่ได้เป็นอย่างที่ตั้งใจไว้?) หนูว่าคงต้องมีการพูดคุยกับบอสค่ะ ถ้าไปด้วยกันได้ก็สามารถเดินด้วยกันได้ค่ะ เมื่อคืนก็ตัดสินใจว่าถ้าหนูได้ตามที่หนูหวังหนูจะเซ็นกับบอสค่ะ หนูก็ยังยืนยันคำเดิมว่าหนูตั้งใจมาเพื่อคว้ามงฯ จริงๆ ค่ะ ไม่มีช้อยส์ที่สองในหัวเลยค่ะ ถ้าเซ็นมงฯ ต้องลงหัว อะไรประมาณนี้ค่ะ
มงลงหัวก็เซ็นค่ะ หนิงว่าหนิงสามารถต่อยอดให้องค์กรได้เยอะเลยค่ะ เพราะว่าหนิงเป็นนักร้อง ก่อนหนิงมาประกวด หนิงมีงานทู้กวันจริงๆ ค่ะ นอกจากการเป็นนักร้อง หนิงสามารถเป็นเอ็นเตอร์เทนเนอร์ได้ เป็นพิธีกรได้ พรีเซ็นเตอร์ได้ นักรีวิวได้ หนิงทำมาทุกอย่างแล้วประสบการณ์ชีวิตหนิงค่อนข้างมากกว่าน้องๆ เป็นสิบปีเลยก็ว่าได้ หนิงว่าหนิงสามารถต่อยอดให้กับองค์กรได้เยอะมากๆ เลยค่ะ”
เมินคนวิจารณ์มีครบทุกอย่าง มาประกวดนางงามทำไม มั่นใจยังไปได้ไกลกว่านี้ เชื่อใจ “ณวัฒน์” จะเป็นคนขัดเกลาให้เป็นเพชรเม็ดงาม
หนิง : “หลายๆ คนก็มองแบบนั้น ว่าหนิงซัคเซสแล้ว แต่หนิงคิดว่าหนิงสามารถไปได้อีก หนิงสามารถทำงานเยอะขึ้นได้อีก มีการงานหน้าที่ที่ดีขึ้นได้อีก แต่หนิงบอกตรงๆ ว่าเป็นบอสของใครหลายๆ คน มีทั้งพนักงาน มีทั้งนักดนตรีที่ต้องดูแล แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่หนิงไม่มี คือคนขัดเกลา และหนิงเชื่อว่าบอสจะเป็นคนขัดเกลาให้หนิงเป็นเพชรเม็ดงามอีกเม็ดนึงได้ค่ะเป้าหมายถามว่าอยากไปถึงจุดไหน แล้วแต่โชคชะตาพาไปเลยค่ะ เพราะวันนี้สำเร็จแล้ว อนาคตยังไม่ได้คิดต่อว่าต้องไปถึงจุดไหน”
ฮึดสู้ดรามา จนทำให้คว้าชัยชนะ
หนิง : “ไม่รู้จะต้องพูดยังไงค่ะ สุดท้ายพูดไปเขาก็ไม่ได้รักเราขึ้นอยู่ดี แต่ว่าก็ขอบคุณนะคะที่วิพากษ์วิจารณ์หนู ทำให้หนูเอาตรงนี้มาเป็นแรงฮึดสู้ในการต่อสู้ตรงนี้จนหนูได้คว้าชัยชนะมาในครั้งนี้ค่ะ”
“ไอลิน” ทำดีที่สุดแล้ว พัฒนาและเก่งขึ้น แข่งขันบ่อย เผื่อใจไว้บ้าง อาจไม่ใช่เราเสมอไป
ไอลิน : “ก็แฮปปี้ค่ะ แต่ว่าแอบลุ้นนิดนึงตอนที่ประกาศ เดินออกมา 5 คนก็แอบลุ้นเหมือนกัน เพราะประกาศเร็วมากค่ะ ก็แฮปปี้ดีค่ะตอนนี้ สิ่งที่เราทำได้ดีที่สุดบนเวที คิดว่าทุกเรื่องเลย เพราะเราเตรียมความพร้อมมาเต็มที่ ไม่ว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ หุ่น หรือการตอบคำถาม เรามองว่าเราพัฒนามากขึ้น เราเก่งขึ้นค่ะ
(เป็นหนึ่งในตัวเต็งเหมือนกัน เราท็อปฟอร์มมาตลอด กดดันหรือเป็นแรงผลัก?) จริงๆ มีกดดันบ้างค่ะ แต่ว่ามีความมั่นใจในตัวเองอยู่แล้วว่าเราทำได้ เชื่อมั่นในตัวเอง แต่ด้วยความที่ไอลินมีการแข่งขันบ่อย ไอลินรู้ว่ามันมีแพ้ มีชนะ ไอลินเตรียมใจไว้แล้วนะ เราต้องเตรียมใจและเผื่อใจไว้บ้าง อาจไม่ใช่เราเสมอไป ต่อให้เราไม่สมหวังเราก็เข้าใจเต็มที่เลยค่ะ
ความหวังของหนูคือการทำงานกับองค์กรมิสแกรนด์ บอสอยากให้เราทำอะไร เราทำได้หมดเลยค่ะ ตอนนี้รู้สึกว่าได้รองอันดับ 2 เราก็แฮปปี้มากๆ แล้ว และภูมิใจมากๆ เพราะทุกคนเก่งมากๆ เราเก็บตัวกัน 1 เดือนเรารู้ว่าทุกคนเป็นยังไง ทุกคนผ่านอุปสรรคอะไรกันมาบ้าง ทุกคนกดดันแค่ไหน ทุกคนสมมงฯ และเก่งกันมากๆ ที่ผ่านแต่ละวันมาได้ค่ะ”
“ผ้าแพร” เผยเป็นความสำเร็จสูงสุดของทีมสระบุรี เป็นของขวัญอำลาให้พีดี
ผ้าแพร : “แฮปปี้มากค่ะ มันคือหนึ่งในความสำเร็จสูงสุดของทีมสระบุรี ที่อยู่ในมือแม่มอร์ฟีนค่ะ ตอนนี้อาจเป็นเหมือนของขวัญอำลาให้กับคุณแม่มอร์ฟีนด้วยแล้วกันค่ะ แม่มอร์ฟีนไปในเส้นทางอื่นแล้วนี่ก็เป็นของขวัญอำลาของคุณแม่แล้วกันค่ะ ฝากเป็นกำลังใจให้คุณแม่มอร์ฟีนและพวกเราทีมสระบุรีด้วยนะคะ หนูเป็นลูกสาวคนเล็กของแม่มอร์ฟีนตลอดไป”
ช็อกได้บอสช้อยส์ 2 รอบ บอกเป็นตำนานใหม่
ผ้าแพร : “ก็ช็อกมากค่ะ หนูไม่คิดว่าบอสจะรับฟังเสียงของหนูในห้องดำ หนูก็ไม่รู้ด้วย หนูเห็นบอสกับพี่ฟ้า(อิงฟ้า วราหะ)ถามหลายๆ คนเรื่องประมาณนี้ หลายคนอยากเป็นควีนภาค หนูไม่ได้อยากเป็นบอสช้อยส์เพราะอยากเอาใจบอส หนูอยากเป็นบอสช้อยส์เพราะหนูอยากให้บอสเห็นตัวหนูจริงๆที่แม่ฟีนเห็น หลายๆ คน พี่ๆ เห็น ก็เลยตอบไปแบบนั้น ตอบตามความคิดของตัวเอง หนูก็ตอบไปตามธรรมชาติของหนูอยู่แล้ว หนูก็พูดกับบอสไปแบบนั้น ไม่คิดว่าบอสจะรับฟังและเอ็นดูหนู นี่คือตำนานใหม่นะคะ บอสช้อยส์ถึง 2 ครั้งค่ะ (หัวเราะ)”
ขอบคุณณวัฒน์ รับคนธรรมดาไม่มีแสงร่วมทีมท็อป 5 จากถูกตราหน้าเป็นได้แค่ท็อป 77
ผ้าแพร : “โห มีแต่คำว่าขอบคุณมากๆ ที่เลือกหนูเข้ามาเป็นหนึ่งในทีมท็อป 5 ในปีนี้ หนูคือเด็กคนนึงเลยที่หลังมงฯ สระบุรีแล้วทุกคนตราหน้าว่าท็อป 77 หนูเป็นคนๆ นึงเลยในทีมสระบุรีที่ไม่มีทั้งแสง แฟนคลับหรือว่าชื่อเสียงโด่งดัง เป็นคนไม่มีอะไรเลย เป็นคนธรรมดาคนหนึ่ง แล้ววันนี้บอสได้รับผู้หญิงธรรมดาคนนี้เข้ามาเป็นหนึ่งในทีมท็อป 5 ซึ่งหนูจะทำให้เต็มที่ที่สุด ทุกอย่างที่บอสมอบหมายมา ความฝันของหนูคือการได้มายืนอยู่ตรงนี้ และนี่คือสิ่งที่หนูประสบความสำเร็จแล้ว หลังจากนี้หนูจะเปิดหนังสือเล่มใหม่ ที่เป็นหนึ่งในทีมมิสแกรนด์ 2026 แพรหวังว่าสมุดเล่มนี้จะเป็นความทรงจำที่ดีของแพรค่ะ และทำให้เต็มที่ที่สุดในทุกๆ อย่างเลยค่ะ”
“เนย” ยอมรับแอบร้องไห้ ฝันตั้งแต่ป.1 อยากเป็นคนดัง อยู่ทีมมิสแกรนด์น่าจะรวย
เนย : “แอบร้องไห้ไปหนึ่งแมตซ์ค่ะ ถามว่าหวั่นไหม มันหวั่นค่ะ ก่อนหน้าที่เราจะประกวด เราไม่เสพโซเชียลเลย เราบอกพี่ๆ ทีมเราว่าขออนุญาต เพราะเราเป็นคนที่คิดมาก มากๆ เห็นโพลต่างๆ หรืออะไรต่างๆ เราทำเต็มที่ของเรามาตั้งแต่แรก มีมาตรฐานของเรามาโดยตลอด พอถึงวันนี้วันที่ใกล้ไฟนอล ยอมรับเลยว่าหวั่นจริงๆ เพราะว่าทุกคนเขาก็เก่งมากๆ ก็เลยตั้งใจทำการบ้านมากๆ เกี่ยวกับเรื่องการตอบคำถาม
ซึ่งเป็นคนที่พูดเก่งค่ะ แต่ถ้าเป็นทางการค่อนข้างที่จะกังวลมากๆ เลยงัดความรู้สึกข้างในของตัวเองที่มีออกมา ก็งัดความรู้ ทำการบ้านบ่อยๆ ได้ตอบคำถามออกมาแบบนั้นก็รู้สึกภูมิใจตัวเองมากๆ ไม่รู้ใครอยู่ข้างในตอนที่ตอบแบบนั้นออกมา (หัวเราะ) ก็รู้สึกดีใจมากๆ ที่ได้เข้าทีมมิสแกรนด์ ก็เป็นความฝันของหนูอีกหนึ่งอย่างเหมือนกันที่อยากเป็นคนดัง ก็พูดมาตั้งแต่ป.1 แล้วว่า ความฝันของหนูไม่รู้ว่าดาราคืออะไร ศิลปินคืออะไร แต่ว่าความฝันของหนูคืออยากเป็นคนดัง วันนี้ก็ดังแล้วค่ะ เหลือแต่รวยค่ะ (หัวเราะ) อยู่ทีมมิสแกรนด์ก็น่าจะรวยค่ะ”
ภูมิใจถึงตัวเล็กขาสั้น แต่มายืนจุดนี้ได้
เนย : “ภูมิใจมากๆ มากม้ากเลย ไม่คิดว่าพลังที่มีข้างในของตัวเองมันจะเฉิดฉายออกมาให้ทุกคนได้เห็นมากขนาดนี้ ถึงตัวจะเล็ก เพราะมีดรามาเยอะมากเกี่ยวกับขาสั้นบ้าง ตัวเล็กบ้าง แต่วันนี้ทำให้เห็นแล้วค่ะว่าถึงจะตัวเล็กแต่ฉันก็มายืนจุดนี้ค่ะ”
ไม่รู้ฟีดแบ็กตอบคำถาม เหตุไม่เสพโซเชียลเป็นอาทิตย์แล้ว พ้อโดนทุกวันอยู่แล้ว
หนิง : “หนูไม่ได้เห็นโซเชียลเลยค่ะ ไม่ได้เปิดมาเป็นอาทิตย์แล้วนะคะ เลยไม่รู้ว่าตอนนี้โดนเรื่องอะไรบ้าง แต่หนูก็โดนทุกวันแหละค่ะ ไม่มีวันไหนไม่โดนนะคะ ถ้าถามว่าหนูเตรียมตอบคำถามมาไหม ต้องบอกว่าเป็นการฟังคำถาม ณ ตรงนั้นซึ่งเราไม่สามารถเดาได้เลยว่าจะถามเกี่ยวกับเรื่องอะไร แต่ถามว่าเราเก็งมาไหม แน่นอนหนูมั่นใจว่าหนึ่งต้องมาเรื่องน้ำมัน สองสงคราม สามนางสาว สิ่งที่เราเตรียมมาหนูไม่แน่ใจว่าน้องๆ เตรียมเรื่องอะไรกันมาบ้าง แต่หนูเตรียมมาประมาณนี้ค่ะ มันเดายากมากๆ นะคะกับการโดนถามคำถามนึง ซึ่งคำถามมีเป็นล้านๆ คำถาม เราไม่รู้จะโดนคำถามไหน แต่ว่าหนูคิดว่าทุกคนทำเต็มที่ และทำออกมาได้ดีที่สุดเท่าที่ตัวเองจะทำได้แล้วค่ะ”
แองเจเก็งคำถามมาก่อน บอกเดตแอร์ เกือบหลับแต่กลับมาได้
แองเจ : “เหมือนพี่หนิงเลยค่ะ ไม่ได้ดูโซเชียลเลย เพราะรู้ว่าตัวเองเป็นคนคิดเยอะเหมือนกัน ถึงปากจะบอกว่าไม่คิด แต่สุดท้ายมันก็คิดลึกๆ แหละก็เลยไม่เปิดและเก็งมาเหมือนกัน ว่ามี 3 หัวข้อหลักๆ แต่ว่าสุดท้ายแล้วทุกอย่างอยู่ที่หน้างาน คำตอบก็ค่อนข้างยากและเยอะ แองเจว่าการตอบคำถามมันไม่ยากหรอก แต่มันยากเพราะเราอยู่ในสภาวะกดดัน พร้อมกับคนหลายๆ คนจ้องเรา มันเลยทำให้เราตื่นเต้น อาจมีบางคนช็อตไมค์ บางคนเดตแอร์ เหมือนแองเจนิดนึง แต่ดีที่เกือบจะหลับแต่กลับมาได้อยู่นะคะ เตรียมตัวมาค่อนข้างดีที่สุดแล้วค่ะ เท่าที่ระยะเวลาแค่นี้ที่เราทำได้ค่ะ”
ผ้าแพรมั่นใจคำตอบเริ่ด แม้อายุยังน้อย ไม่ใช่โปรเฟสชั่นแนล
ผ้าแพร : “ผ้าแพรขอสวนทางกับสองคน ผ้าแพรเป็นคนเช็กเอ็นเกจฯ ตลอดเวลา คือวันนี้ทุกครั้งที่มีเวลาพัก หรือได้เข้าไปหลังเวที ผ้าแพรจะเปิดโทรศัพท์เช็กเอ็นเกจฯ ตัวเองตลอดเวลาหนูเป็นคนยอมรับความจริงได้อยู่แล้ว หนูเป็นคนที่ยืนอยู่บนหลักของความเป็นจริง อันไหนติเพื่อก่อ หนูรับฟังและแก้ไข อันไหนติเพื่อด่าหนูก็ด่ากลับเท่านั้นแหละค่ะ (หัวเราะ)
จริงๆ เรื่องการตอบคำถามก็พยายามเตรียมตัวมาเป็นอย่างดี เรื่องแบบนี้มันต้องทำข้อมูลเยอะมากๆ เลย อย่างพี่หนิงบอกมันกว้างมาก แต่ภาพรวมที่เราจะตอบและสรุปได้ออกมาดีที่สุดมันต้องโยงเข้าหาประชาชน เราต้องหาความสุข หาสันติ หาความโปร่งใส หนูว่าอะไรแบบนี้มันโยงกลับมาได้หรอเลย แต่วิธีใช้ศัพท์ของหนูมันอาจยังไม่โปรเฟสชั่นแนลมากมายขนาดนั้น เพราะลูกสาวเพิ่งอายุ 19 20 เองค่ะหม่ามี๊ ในหัวหนูคำศัพท์มันยังไม่ได้มีเยอะขนาดนั้น แต่หนูรู้สึกว่ารอบนี้เป็นอะไรที่หนูตอบคำถามเริ่ดนะ หนูตอบเป็นธรรมชาตินะคะ”
ไอลิน : “จริงๆ ไอลินมองว่าคำตอบอาจไม่ได้ถูกใจทุกคนหรอก แต่ ณ ตอนนั้นที่พวกเรายืนอยู่ พวกเราเต็มที่แล้ว เราพยายามเต็มที่มากๆ ค่ะ คอมเมนต์ไหนที่อยากแนะนำให้เราปรับปรุง เราก็พัฒนาและปรับปรุงได้ตลอดเวลาเลย เราทำเต็มที่ที่สุดแล้ว ถ้าไม่ถูกใจใครก็...นั่นแหละค่ะ (หัวเราะ) ตามที่เขาได้พูดกันออกมาเลย ก็แอบได้เห็นบ้างค่ะ แต่เราก็รับแต่คอมเมนต์ดีๆ เอามาพัฒนาตัวเองต่อไป”
ชี้ทุกคำตอบออกมาจากความรู้สึกที่จริงใจของทุกคน
เนย : “แน่นอนค่ะ เวทีมิสแกรนด์ไทยแลนด์ทุกคนก็ต้องคาดหวัง เพราะการตอบคำถามเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆ แต่สำหรับเนย เนยคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ออกมาจากความรู้สึกของนางงามมากกว่า เป็นความรู้สึกที่จริงใจ อยากเป็นกระบอกเสียงที่จะพูดออกไป แต่อาจมีบางคนที่รู้สึกว่าตื่นเต้น แต่อาจพูดออกมาไม่หมด แต่จริงๆ แล้วคำตอบที่พวกเราพูดออกไป มันคือความจริงใจที่เราอยากสื่อออกไปค่ะ”
หนิงน้อยใจไม่รู้จะมีใครเชียร์ประกวดมิสแกรนด์อินเตอร์ฯ ไหม แต่มั่นใจ 7 เดือนจะพัฒนาตัวเอง เก็บทุกเม็ดเพื่อประกวด
หนิง : “เขาจะเชียร์หนูหรือเปล่า (หัวเราะ) หนูก็น้อยใจเป็นไงแม่ หนูสู้มา (เป็นวิถีคนดัง ต้องรับให้ได้ทุกเรื่อง?) (หัวเราะ) ก็ฝากเป็นกำลังใจให้หนิงด้วยแล้วกันนะคะสำหรับรอบอินเตอร์เนชั่นแนลที่อินเดีย ในระยะเวลาเตรียมตัวอีก 7 เดือน หนิงจะพัฒนาตัวเองขึ้นเรื่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเดิน เรื่องภาษา การตอบคำถาม หนิงจะเก็บให้ทุกเม็ดเลยค่ะ ฝากเป็นกำลังใจให้หนิงที่อินเดียด้วยนะคะ”