ตามคาด! “หนิง ปัทมา” ซิว “มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2026” ด้านตัวเต็งคู่แข่ง “มิสแกรนด์บุรีรัมย์” คว้ารอง 1

สิ้นสุดการรอคอยของแฟนนางงาม เมื่อค่ำคืนนี้ (28 มี.ค.2569) เป็นรอบตัดสิน “มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2026”เพื่อเฟ้นหา มิสแกรนด์ไทยแลนด์ คนที่ 14 โดยจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ ณ MGI HALL ชั้น 6 ศูนย์การค้า Bravo BKK ถ.พระราม 9 สมราคาปีที่ 14 ของ มิสแกรนด์ฯ บิ๊กบอสอย่าง “ณวัฒน์ อิสรไกรศีล” ธรรมดาไม่เป็น เสกโปรดักชั่นอลังการ เรียกเสียงกรี๊ดกระหึ่มเวที
จึ้งตั้งแต่นาทีแรก “กชเบล ศรัณย์รัชต์ เผือกพิพัฒน์” มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2025 โชว์เปิดเวทีแซบไฟลุก พร้อมสาวงามทั้ง 77 จังหวัด ตามด้วยให้สาวๆ แนะนำตัวทีละคน แต่งานนี้ทำเอาอึ้งไปเลย เมื่อณวัฒน์เนรมิตน้ำพุไว้กลางเวที แถมปล่อยน้ำพุ่งลงมาจากเพดานฮอลล์ บอกเลยโอ้โห...มากแม๊! ที่ได้เห็นกชเบล และผู้เข้าประกวดเต้นกลางสายน้ำ แฟนนางงามตะลึงอ้าปากค้างกับโปรดักชั่นเวอร์วังโซปังสุดๆ
ระทึกกันไม่พัก เมื่อพิธีกร “แมทธิว ดีน”ประกาศผู้เข้ารอบ 20 คนสุดท้าย ตัวเต็งตบเท้ากันเข้ารอบครบทุกคน ไม่มีใครตกขบวน จากนั้นเวทีแทบแตก! 20 สาว สลัดผ้ามาในชุดว่ายน้ำทูพีซสุดเร่าร้อน อวดร่างทองเดินสับๆๆ ซี้ดปากทั้งฮอลล์ ซึ่งผลปรากฎว่า มิสแกรนด์เชียงใหม่ หุ่นเป๊ะจนสามารถคว้ารางวัลชุดว่ายน้ำยอดเยี่ยม (Best in Swimsuit) ไปครอง
หัวใจจะวาย พิธีกรประกาศ Top 11 ที่จะเข้าไปชิงมงฯทอง โดยภาคเหนือ ได้แก่ มิสแกรนด์ สุโขทัย และ แพร่, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ มิสแกรนด์ บุรีรัมย์ และ อุดรธานี, ภาคกลาง ได้แก่ มิสแกรนด์ กรุงเทพมหานคร และ ฉะเชิงเทรา สำหรับภาคใต้ ได้แก่ มิสแกรนด์ ภูเก็ต และ ตรัง
ส่วน มิสแกรนด์ชลบุรี ที่คว้ารางวัล Best Seller Award ได้สำเร็จ ส่งผลให้ได้ตั๋วเข้ารอบนี้ไปอัตโนมัติ โดยรางวัล Miss Popular Vote ตกเป็นของ มิสแกรนด์ตราด และคนสุดท้ายมาจาก Boss’s Choice ได้แก่ มิสแกรนด์สระบุรี
ว้าวกันต่อ 11 สาว ปรากฎโฉมในชุดราตรี สวยสง่าราวนางพญา องค์แม่ประทับทุกคน จากนั้นเข้าสู่รอบสปีชเพื่อวัดกึ๋น และไหวพริบของสาวงาม ก่อนจะคัดเหลือคนที่สมมงฯ ที่สุด
มาถึงช่วงเวลาใจหาย “กชเบล ศรัณย์รัชต์ เผือกพิพัฒน์” มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2025 ขึ้นเวทีอำลาตำแหน่ง หลังปฏิบัติภารกิจครบ 1 ปี เหลือไว้เพียงความทรงจำที่สวยงาม
ยิ่งดึกยิ่งนั่งไม่ติด พิธีกรประกาศ TOP5 ที่จะเข้าไปชิงมงฯ ซึ่งสาวงามที่ผ่านเข้ารอบมาไม่ผิดคาด เป็นตัวเต็งแบบไม่มีพลิกโผ ได้แก่ มิสแกรนด์ สุโขทัย, บุรีรัมย์, ชลบุรี, ภูเก็ต และจาก Boss’s Choice ได้แก่ สระบุรี จากนั้นเข้าสู่ช่วงสำคัญอีกรอบ นั่นคือการตอบคำถามรอบสุดท้าย ก่อนจะเคาะมงฯ ว่าจะลงใคร
โดยคำถามที่ได้รับเป็นคำถามเดียวกัน มีเวลาในการตอบ 45 วินาที เป็นคำถามที่ว่า “เรื่องการขึ้นราคาน้ำมัน เกิดขึ้นหลายครั้งในช่วงนี้ ครั้งที่ผ่านมาถือว่าเป็นการขึ้นราคาครั้งที่หนักที่สุดที่ปรับราคาขึ้นถึง 6 บาทในน้ำมันทุกประเภท ถือว่าเป็นการขึ้นราคาน้ำมันเกือบ 20 เปอร์เซ็นต์จากราคาก่อนปรับ ถือว่าเป็นการขึ้นราคาน้ำมันที่มากเกินไป เมื่อเทียบกับราคาน้ำมันโลก และขณะเดียวกัน รมต.ที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลเรื่องการปรับราคาน้ำมันนั้น กลายเป็นผู้ก่อตั้งปั๊มน้ำมันมาก่อนที่มีสาขาประมาณ 2 พันแห่งทั่วประเทศ ปัจจุบันคนในตระกูลรมต.คนนี้ ยังคงถือหุ้นมากที่สุดซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่าประชาชนได้เกิดคำถามมากมายถึงความเหมาะสมหรือไม่ โดยเฉพาะในเรื่องของจรรยาบรรณ และจริยธรรม สำหรับคุณเห็นว่าเรื่องนี้มีความเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมและเพราะอะไร”
มิสแกรนด์สุโขทัย - เนยคิดว่าไม่เหมาะสมค่ะ รัฐบาลชุดนี้ไม่มีจริยธรรม ฉวยโอกาสทางเศรษฐกิจเอารัดเอาเปรียบประชาชน ขอถามทุกคนหน่อยนะคะ วันนี้เติมน้ำมันกันมาคนละกี่บาทคะ แล้วขอถามรัฐบาลชุดนี้ค่ะว่าน้ำมันขึ้น 6 บาท อิ่มไหมคะ
มิสแกรนด์บุรีรัมย์ - เหมาะสมค่ะ ถ้าคุณทำอย่างโปร่งใสและถูกจรรยาบรรณ แต่นี่คุณเอารัดเอาเปรียบประชาชน ไม่คำนึงถึงปากท้องประชาชน ทำให้ตกที่นั่งลำบาก ขอร้องเถอะค่ะ ช่วยเห็นใจพวกเราหน่อย พวกเราอยู่อย่างยากลำบาก ได้โปรดค่ะ ลาออกแล้วกลับไปถือหุ้นอย่างเดียวพอค่ะ ขอบคุณค่ะ
มิสแกรนด์ชลบุรี - ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งค่ะ ผิดจริยธรรมอย่างรุนแรงค่ะ และนี่คือำนาจมืดที่ประชาชนคนไทยไม่เคยได้เห็นหรือได้รู้มาก่อน หนิงอยากเป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงนะคะที่จะส่งบอกพวกท่านว่า พวกมันไม่ควรอยู่หรือมีอำนาจในประเทศไทยอีกต่อไป อยากให้ประชาชนทุกคนรวมตัวกันไล่มันออกไปจากประเทศไทยเราค่ะ
มิสแกรนด์ภูเก็ต - ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งค่ะ นี่คือความไม่โปร่งใส และไร้จริยธรรมค่ะ ล่าสุดราคาน้ำมันปรับตัวเพิ่มขึ้นทุกวัน ทำไมคุณภาพชีวิตของประชาชนถึงตกต่ำลง เพราะคุณมีอำนาจมืดที่กำอยู่ในมือ สิ่งนี้ทำให้เห็นว่าพัฒนาประเทศไทยไปไม่ได้ไกลเลย เพราะคุณหลอกลวงประชาชน และไม่สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน วันนี้อยากเป็นกระบอกเสียงให้ประชาชน อย่าหยุดที่จะส่งสาส์นเรื่องนี้ และร่วมด้วยช่วยกันส่งสาส์นเรื่องนี้ และขับไล่คนไม่ดี อำนาจมืด คนคดโกงประชาชนออกไปค่ะ
มิสแกรนด์สระบุรี - แน่นอนว่าไม่เห็นด้วยค่ะ บุคคลๆ หนึ่งที่เราทุกคนเรียกเขาว่าท่าน เพียงเพราะเขามียศถาบรรดาศักดิ์สูงกว่า และในฐานะที่เป็นบุคคลธรรมดา อยากพนมมือกราบขอร้องเลยค่ะว่าคืนความยุติธรรมให้กับประชาชน เพียงเพราะท่านต้องการแก้ไขปัญหาโดยการขึ้นราคาน้ำมัน มันไม่ได้เรียกว่าการแก้ไขปัญหาค่ะ มันเรียกว่าการโยนปัญหาให้กับประชาชน ตอนนี้พวกเราประชาชนกำลังเดือดร้อน น้ำมันแพงมากค่ะ พวกเราต้องการชีวิตที่มีค่า สงบสุข และชีวิตที่รู้ว่าพร่งุนี้เราจะดีขึ้นค่ะ ขอบคุณค่ะ
ลุ้นมือเย็นทั้งฮอลล์ พิธีกรประกาศ มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2026 ตกเป็นของตัวเต็งกระแสแรง มิสแกรนด์ชลบุรี “หนิง ปัทมา จิตรสวัสดิ์” ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปประกวด มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล 2026 ที่ประเทศอินเดีย ในเดือนตุลาคม นี้
ส่วนรองอันดับ 1 ได้แก่ มิสแกรนด์บุรีรัมย์ แองเจ ปนัสยา แองเจลิกา ดีมากด์
รองอันดับ 2 มิสแกรนด์ภูเก็ต ไอลิน เเนบสุข
รองอันดับ 3 มิสแกรนด์สระบุรี ผ้าแพร ณัฐกฤตา เกิดแก่นจิโรจ
รองอันดับ 4 มิสแกรนด์สุโขทัย เนย นฤมล เฉลิมฤกษ์
สำหรับชุดประจำชาติยอดเยี่ยม ได้แก่ มิสแกรนด์ นครพนม