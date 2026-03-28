“ณวัฒน์” รับ “มิสแกรนด์” ปีนี้เลือกยาก ตัวเต็งเยอะจนเสียงแตก พร้อมรับทุกมรสุม

“ณวัฒน์” เปิดใจก่อนชิงมง “มิสแกรนด์” รับปีนี้ตัวเต็งเยอะจนเลือกยาก ทำกองเชียร์เสียงแตก ลั่นขออภัยล่วงหน้าหากผลไม่ถูกใจ พร้อมรับทุกมรสุมดรามาที่จะเกิดขึ้น รับคำถามชี้ชะตานางงามคือเรื่องวิกฤตน้ำมัน
เปิดใจให้สัมภาษณ์ก่อนการประกวดรอบไฟนอล “มิสแกรนด์ ไทยแลนด์ 2026”ในวันนี้ (28 มี.ค.) จะเกิดขึ้น งานนี้ “ณวัฒน์ อิสรไกรศีล”บอสเวทีมิสแกรนด์ฯ เผยปีนี้มีนางงามตัวเต็งหลายคน หากการเลือกออกมาไม่ถูกใจทุกคน ก็พร้อมรับทุกมรสุม
“ตอนแรกคิดว่าปีนี้น่าจะไปเบาๆ ง่ายๆ แต่เวลาใกล้ถึงวันมันไปยากมาก ตอนนี้มิสแกรนด์กำลังแบ่งก๊กแบ่งฝ่ายระหว่างตัวเต็งหลายๆ ตัวที่หลายคนก็อยากให้ชนะ แต่วันนี้สุดท้ายก็ต้องมีผู้ชนะ เราไม่สามารถให้สองคน สามคน ครองมงกุฎร่วมกันได้
ถามว่ายากตรงไหน (ถอนใจ) มันมีความสามารถคล้ายกัน แต่มีจุดขายที่ไม่เหมือนกัน มีกองเชียร์คนละกลุ่ม มีคนซัปพอร์ตคนละกลุ่ม ไม่ว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างไร หรืออาจไม่ใช่สองคนที่คุณพูดถึง ก็ต้องขออภัยไว้ล่วงหน้าด้วย เหมือนนายกฯ ที่ขอโทษเอาราคาน้ำมันขึ้น อย่าด่ากันเยอะ ด่าได้แต่อย่าแรงครับ
ปีนี้มีคนที่สามารถมงฯ ใหญ่ได้ ไม่ต่ำกว่า 3 คน เดี๋ยวไปวัดผลรอบ 10 คนใครตอบพลาดก็เป็นโชคคนที่เหลือไป ง่ายๆ ครับ ก็ต้องมีส่วนช่วยนะครับว่ามันมีเหตุผลเพียงพอในการที่เราเอาเขาลง เพราะตอนนี้เอาลงยากมาก คนนี้ก็ดี คนนี้ก็ซัปพอร์ตดี คนนี้ก็มั่นใจมาก มันก็ลำบากนิดนึง แต่ละคนมีแบ็กที่น่าสนใจครับ”
บอสช้อยส์ รอรอบชุดว่ายน้ำและสปีด ส่วนคำถามชิงมงฯ คือวิกฤตน้ำมัน
“ผมได้ท็อป 10 แล้ว ท็อป 5 ก็น่าจะได้ ยังเหลือบอสช้อยส์ที่ยังไม่ใส่จริงๆ รอดูชุดว่ายน้ำและสปีดรอบ 10 คน ท็อป 5 ตอนนี้ได้ 4 คนแล้ว เหลือแค่ท็อป 2 จริงๆ ว่าจะเป็นใคร ปีนี้คำถามเป็นเรื่องเกี่ยวกับน้ำมันครับ เป็นคำถามที่เราต้องส่งต่อให้ประชาชนชาวไทยอยู่แล้ว แต่ว่ารูปแบบของคำถามที่เกี่ยวข้องกับวิกฤตน้ำมันการขึ้นราคาของรัฐบาล มันจะออกมาในรูปแบบถามว่ายังไง อันนี้ขออนุญาตเป็นความลับ แต่แน่นอนช้อยส์ที่เราตัดสินใจร่วมกัน คำถามเป็นแนวนี้
จากคำถาม เป็นคำถามปลายเปิด ถ้ามีสตินิดเดียว ผมว่าก็ตอบได้ เพราะเป็นความรู้สึกจริง ว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วคุณรู้สึกอย่างไร ไม่มีใครผิดนะอยู่ที่ว่าใครจะนำเสนอแล้วทำให้เรารู้สึกว่าฉลาดที่จะพูดแบบนี้ อันนั้นก็เป็นคะแนนเพิ่ม แต่ถามว่าพูดแล้วผิดไหมไม่มีใครผิดอยู่แล้ว
เอาจริงๆ คำถามก็เป็นส่วนนึงนะ แต่อาจไม่ได้เป็นนางงามตอบคำถามดีสุดแล้วชนะนะ ต้องบอกไว้ก่อนแต่ต้องไม่แย่จนเกินไป ไม่ใช่ว่าอยู่ๆ ไม่ตอบ อยู่ๆ ตอบไม่ตรงคำถาม อยู่ๆ ไม่พูด อันนี้เราอาจช่วยไม่ได้ แต่ถ้าพูดแล้วมันเหลื่อมล้ำใกล้เคียงกันมาก เรายังเข้าใจได้ว่าคนที่น้อยกว่าอาจชนะก็ได้ เพราะมีผลรวมทั้งโชว์ แต่ถ้าไม่ตอบ ไม่สนใจ หรือตอบคนละเรื่อง ก็ตกรอบแรก”
เอาจริงๆ กองเชียร์หนิง (ปัทมา จิตรสวัสดิ์) ก็เป็นห่วงหนิง แต่เราก็เซอร์ไพรส์แองเจ (ปนัสยา แองเจลิกา ดีมากด์) ที่พัทยา นางออกทะเลไปถึงมหาสมุทรอินเดียแล้ว ไม่รู้จะวกกลับมาไหมสิ่งสำคัญคือเวลาฉุกเฉินผมว่าหลายๆ คนพอแบลงก์แล้วเงียบไปเลย พอเงียบแล้วมันพาไปไหนก็ไม่รู้ ก็ภาวนาอย่าให้เกิดครับ”
ไม่กล้าฝืนเสียงมหาชน
“จริงๆ ตัวเต็งก็อยู่ในแรงกิ้งต้นๆ อยู่แล้ว เราคงไม่กล้าฝืนเสียงมหาชนเท่าไหร่นัก แต่ว่าขณะที่เราได้อยู่ด้วยกัน เราได้รู้จักพวกเขามากขึ้นเราได้เห็นเขา 28 วัน ก็ย่อมมีความดีที่แตกต่าง
บอสช้อยส์รอบ 10 กับรอบ 5 ยังไม่ใส่ ขอดูผลงานบนเวทีแล้วค่อยใส่ เพราะเราเลือกได้แค่คนเดียว ฉะนั้นจึงไม่ใส่ ถ้าเราใส่ไปแล้ว เดี๋ยวจะฟิกซ์ไป แต่จาก 20 ไป 10 ค่อนข้างชัดเจน เราดูจากพรีลิมด้วย 8 คนได้เรียบร้อยแล้ว เหลือแค่บอสช้อยส์ ป๊อบปูล่าร์โหวต เบสท์เซลล์เลอร์ได้แล้ว เป็นชลบุรี ส่วนจาก 10 ไป 5 ได้ 4 คนแล้ว เหลืออีกคนเดียวครับ ส่วนเต็งก็ยังอยู่ พูดไม่ต้องแอ๊บกัน แต่วันนี้จะมีเซอร์ไพรส์ที่เขาจะถล่มใส่กัน เพราะเขาบอกว่าทุกคนก็จะทำตัวให้เป็นบิวตี้ควีนให้มากที่สุดตามที่โพสต์ไปเมื่อซ้อมครั้งสุดท้าย สิ่งที่เราอยากเห็นในวันสุดท้ายคืออะไร ไม่ใช่อวดรวย ไม่ใช่อวดปักตะกร้า ไม่ใช่อวดอย่างอื่น เราจะอวดความเป็นบิวตี้ควีน”
“หนิง” จับมือ “แองเจ” หรือไม่ อะไรก็เกิดขึ้นได้
“ถ้าไม่ถูกใจแฟนนางงาม ก็เป็นเรื่องปกติ เสียงมันแตก ปีนี้ไม่มีใครขาดครับ (คนมองว่าจับมือแน่นอนคือชลบุรีกับบุรีรัมย์?) อะไรก็เกิดขึ้นได้ แต่ถามว่าใกล้เคียงไหม ก็ใกล้เคียงแต่ถามว่าถ้าเกิดสมมติอยู่ๆ มีอะไรบ้าๆ ออกมา หรือเพี้ยนๆ ออกมา คนส้มหล่นก็เกิดขึ้นได้เสมอ เพราะว่าส้มหล่นมีหลายคนนะครับ ใครไม่ได้ก็มาใหม่แล้วกันนะครับ ง่ายๆ”
ขออภัยล่วงหน้าหากเลือกคนมงฯ ไม่ถูกใจ พร้อมรับทุกมรสุม แต่เชื่อว่าว้าว
“เมื่อคืนทดลองไลฟ์ ก็ถล่มในไลฟ์เยอะมาก จะเอาแต่คนนี้ๆ ก็เข้าใจนะว่าทุกคนก็มีคนรัก แต่สุดท้ายเราต้องตัดสินใจชั่งน้ำหนัก อาจจะไม่ถูกใจหรือไม่ถูกเลือก ก็ขออภัยไว้ล่วงหน้าด้วยครับ พร้อมรับทุกมรสุม ผมชั่งตวงวัดโดยไม่มีอคติใดๆ แต่ถ้าทำแล้วผลออกมาไม่ถูกใจก็ต้องขออภัย ว้าวไหม ผมว่าว้าวเรื่องการได้ผู้ชนะ แต่อาจไม่สะใจ หรือสะใจ ก็ขึ้นอยู่กับกองเชียร์ฮาร์ดคอร์แค่ไหน ใจเย็นๆ นะครับ”