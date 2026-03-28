งานนี้ยาว! “ป๋าชู” สงสาร “บอล เชิญยิ้ม” ปิดทองหลังพระ ซัดอย่าให้เล่า 32,000 เป็นเหตุ สังเกตได้ อึดอัดโว้ย!

เรียกว่าโพสต์เดียวทำเอาบานปลาย สำหรับ “ไอซ์” เมีย “เหน่ง เหม่งจ๋าย”ที่โพสต์ข้อความดรามาเรียกรถทัวร์ ซัดแรงใครบางคนให้เลิกสร้างภาพ งานศพจบแล้ว อย่าให้ต้องเล่า จนคนแห่โยงไปถึง บอล เชิญยิ้ม รวมทั้งคู่ โชค รถแห่ - นัส จุฑารัตน์ แม้ต่อมา ไอซ์ ได้ออกมาโพสต์ขอโทษ บอล เชิญยิ้ม พร้อมยืนยันว่าบอลไม่เกี่ยวข้องก็ตาม แต่ดูเหมือนวงการตลก ออกมาซัดเจ้าตัวกันระนาว เพราะรับไม่ได้ที่ทำให้บอลซึ่งช่วยเหลืองานทุกอย่างต้องงานงอกไม่รู้ตัว
หนึ่งในนั้นคือ “ป๋าชู วัดเศวต” ที่ไปช่วยงานตั้งแต่วันแรกยันวันสุดท้าย ได้โพสต์แซบๆ ในเฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่า
“แหล่ม แน่ๆ ถ้ากูเหลา
ไม่ได้เสืxก..แต่เห็นด้วยตา 32,000เป็นเหตุสังเกตได้..555”
รวมทั้ง “อึดอัดโว้ย
อยากพูด น้องกู บอล เชิญยิ้ม ปิดทองหลังพระทุกเรื่อง..คนดีๆ ที่รักเพื่อน.ต้องมานั่งรับเรื่องดรามาสนั่นแบบนี้.ผมคิดว่ามันไม่แฟร์ สำหรับน้องผมเลยจริงๆ นะ....กูพูดเมื่อไร..สนั่นทุ่ง..เพราะกูอยู่ช่วยงานศพ.ทุกวัน..รู้ทุกเรื่อง.อยู่ที่จะพูดหรือไม่พูด..ถ้าทนไม่ไหวเมื่อไร..สนั่นทุ่ง.ขอบอก..โซเชียลสะเทือน..รูปนี้คือ วันเผาหลังจากเก็บของให้วัดเสร็จ..พาทีมงานมากินข้าวก่อนกลับบ้าน”
ซึ่งก่อนหน้านี้ ป๋าชู ได้โพสต์ปริศนาเอาไว้ว่า ตั้งแต่ 04.30 น. จนเลี้ยงพระเสร็จ เดินทางไป 6 คน ข้าวก็ไม่ได้กิน หิวก็หิว แม่xไม่เคยถามสักคำ ว่ากินข้าวหรือยัง ขาดเหลืออะไรไหม ถ้าน้องสาวกูไม่โทรมาหานะ อดจนเลือกงาน ซึ่งมีคนเข้ามาถามว่าหมายถึงนางใช่ไหม ป๋าชูตอบกลับไปว่า ครับท่านพี่ งานนี้น่าจะยาว