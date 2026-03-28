อย่าล้ำเส้น! “ดีเจแมน” ยันจ่ายค่าเทอมลูกเองหลังออกจากเรือนจำ ฉะอยากช่วยเหลือน้องที่คุณรักก็ไม่จำเป็นต้องพูดออกสื่อ

“ดีเจแมน พัฒนพล มินทะขิน” ได้ออกมาเผยผ่านรายการคุยแซ่บโชว์ วันที่ 28 มี.ค. โดยตอนหนึ่งมีการพูดถึงประเด็นค่าเทอมลูก ซึ่งก่อนหน้านี้ “ฟิล์ม รัฐภูมิ โตคงทรัพย์” ได้ออกมาเผยว่าตนเองช่วยเหลือ “ใบเตย อาร์สยาม” สุธีวัน ทวีสิน ตอนลำบาก แม้วันที่ไม่มีเงินจ่ายค่าเทอมลูก และรอการขอโทษจากดีเจแมนอยู่ งานนี้ดีเจแมนตอกกลับว่า
- ตั้งแต่ไม่ออกมาเราไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับอดีตภรรยาบ้าง แต่ตั้งแต่เราออกมา เทอมแรกน้องสาวเราที่อยู่อเมริกาช่วยกับน้องลุกซ์ ช่วยกันหาเงิน นอกนั้นก็เป็นหน้าที่เราทั้งหมด
-มีสเตทเมนต์โรงเรียนเราเป็นคนจ่ายเองทั้งหมด ช่วงแรกที่อาจแย่หน่อย เพราะใบเตยออกมาค่าใช้จ่ายน่าจะเยอะ แต่ตอนนั้นผมอยู่ข้างใน ผมยังไม่รู้ แต่ตั้งแต่เทอมแรก ครอบครัวผมกับครอบครัวใบเตยช่วยกันแน่นอน นอกนั้นก็เป็นหน้าที่ของผมหมด
-เรื่องที่เราคุยกันวันไกล่เกลี่ย เขาก็รู้อยู่แก่ใจว่าพูดอะไรกัน และมันควรจะจบตั้งแต่ตรงนั้น เพราะศาลไกล่เกลี่ยบอกว่าให้จบตรงนี้ ก็ไม่รู้เหตุผลเหมือนกันว่าออกมาพูดเพื่ออะไร ไม่พูดจะดีกว่า ให้มันจบไป
-หรือคุณอยากมาช่วยเหลือน้องที่คุณรักก็ไม่จำเป็นต้องออกมาพูดออกสื่อ มันดูไม่ดีหรอก อีกอย่างเดี๋ยวสื่อเขาจะไปโยงนั่นนี่
-อย่าล้ำเส้น โดยเฉพาะเรื่องลูกสาวผม ผมเตือนไว้แค่นี้ อย่าล้ำเส้น!