“ฝ้าย พีรญา” แจงค่าตัดผม 85,000 บาท แพงโอเวอร์ ยันเป็นราคาเอ็กซ์คลูซีฟในฐานะศิลปิน!

“ฝ้าย พีรญา” แจงดรามาค่าตัดผม 85,000 บาท แพงโอเวอร์ ลั่นรับบริการในฐานะศิลปิน เปรียบเหมือนจัดแฟนมีตติ้งตัวต่อตัวแบบเอ็กซ์คลูซีฟ ยอมรับราคาสูง แต่กลุ่มลูกค้าเป็นแฟนคลับที่ตั้งใจมาหาโดยเฉพาะ ไม่ต้องกังวลเรื่องราคา เพราะ เริ่มต้นที่ 600 บาท ไม่ได้มีแค่หลักหมื่นหลักแสน ไม่โกรธคนแซะ เข้าใจมุมมองต่างกัน
โดนดรามาไปเต็มๆ สำหรับ “ฝ่าย พีรญา มะลิซ้อน”หลังเปิดจองคิวตัดผมในราคาสูงถึง 85,000 บาท ตอนนี้ 150 คิวเต็มแล้ว ล่าสุดฝ้ายออกมาเผยถึงเรื่องนี้อีกครั้งหลังดรามาแพงเกินไปไหม ยันเป็นความพึงพอใจระหว่างศิลปินและแฟนคลับ ยืนยันร้านยังมีบริการในราคาปกติที่จับต้องได้
“กับราคาตัดผม 85,000 บาท ในฐานะศิลปิน วันนั้นฝ้ายอาจจะพูดไม่หมด แต่ถ้าในฐานะศิลปิน เวลาฝ้ายไปแฟนมีตฯ ต่างประเทศ ราคานี้เหมือนเป็นการเบเนฟิกแฟนๆ แบบหย่อมๆ แต่อันนี้มันได้แบบเป็นเอ็กคูลซีฟ แบบตัวต่อตัว ซึ่งการที่ศิลปินมาตัดผมให้เรา แต่ราคาปกติในร้านของฝ้าย สระผมที่ 600 มันก็มี ไม่ใช่ว่าจะต้องสระผมแล้วราคาเป็นหมื่น เป็นแสน
แต่ราคาเริ่มต้นที่ตัดกับฝ้าย มันก็คืออีกราคาหนึ่ง ซึ่งตัดในฐานะที่ฝ้ายเป็นศิลปิน เป็นอาร์ติสต์ดีไซน์ ซึ่งราคาแชมพูก็ราคาปกติทั่วไป แต่ร้านฝ้ายใช้แชมพูและผลิตภัณฑ์ทุกอย่าง เป็นออร์แกนิก และเป็นราคาที่จับต้องได้ แต่มีกับฝ้ายคนเดียว ที่ตัดราคานี้”
รับแพงจริง แต่เขาเห็นคุณค่าในตัวตน เป็นความพึงพอใจกันและกัน
“สำหรับใครที่มองว่า 85,000 บาท แพงมากเลย มันก็แพงจริงๆ แต่สำหรับคนที่เข้ามาบุ๊กกิ้ง เพราะว่าเขาเห็นคุณค่าในตัวเรา แล้วก็เห็นคุณค่าในตัวเอง มันก็รู้สึกว่าไม่ต้องขนาดนั้น ซึ่งมันเป็นความพึงพอใจ และสำหรับคนที่ไม่เข้าใจ ฝ้ายก็ไม่ได้โกรธนะ เขาก็ไม่เข้าใจหรอกว่าแฟนมีตฯ คืออะไร ถ้าพูดตรงๆ หาเช้ากินค่ำ ซึ่งฝ้ายเองก็หาเช้ากินค่ำ
แต่สำหรับบางคนที่เขารู้สึกว่าใช้ชีวิตสมถะ พอเพียง และเขาก็คงคิดว่า เขาจะต้องมาตัดผมในราคานี้ทำไม ซึ่งฝ้ายเข้าใจมากๆ ฝ้ายไม่ได้โกรธ ไม่ได้เอาคอมเมนต์เหล่านั้นมาทำให้รู้สึกบั่นทอน เพียงแค่รู้สึกว่าเขาอาจจะไม่รู้จักเราในอีกด้านหนึ่ง ไม่ได้รู้สึกว่าเป็นอะไรลบๆในชีวิต”
ไม่ใส่ใจคอนเมนต์ลบ คนละทาร์เก็ตลูกค้า
“ถามว่าเราตกใจไหม อย่างที่ฝ้ายบอกว่าถ้าเป็นถ้อยคำรุนแรง ฝ้ายไม่ได้เอามาใส่ใจ เพราะว่าทาร์เก็ตลูกค้ามันก็คนละกลุ่มกัน กลุ่มเป้าหมายก็คนละกลุ่มกัน ซึ่งลูกค้าที่เขามาตัดในราคานี้ ส่วนมากก็เป็นแฟนคลับของเรา แต่ถ้าเป็นลูกค้าประจำของร้าน หรือลูกค้าที่เขาอยากจะซัปพอร์ตร้านเรา เขาก็จะไปตัดอีกในราคาหนึ่ง ซึ่งเขาก็เลือกกันเองว่าเขาอยากจะซัปพอร์ตเราแบบไหน ซึ่งช่างของเรา ฝ้ายก็ไม่ได้เอาคนที่ตัดผมไม่เป็นมาเป็นช่าง แต่เราเอาช่างที่เป็นมืออาชีพ มาตัดผมประจำที่ร้านเรา ซึ่งเขาก็ตัดผมให้กับลูกค้าได้ปกติ ในราคาปกติ ราคา 600-500 ก็มี หรือทำผมสตาร์ทที่ 4,500 ก็มี ซึ่งราคามันก็ไม่ได้แตกต่างจากร้านทั่วไป
ก็ฝากถึงทุกคนด้วยนะคะ ซึ่งถ้ายังไม่เข้าใจ นี่ก็ถือว่าเป็นคำอธิบาย ก็ขอบคุณทุกคำติชม ก็ขอบคุณที่เข้ามาเยี่ยมเยียน เข้ามาคอมเมนต์หลายๆ อย่าง อันไหนที่ดีเราก็จะรับไว้ อันไหนที่ไม่ดี เราก็จะเก็บกลับไปปรับปรุงขอบคุณแฟนๆ ทุกคนที่คอยสนับสนุนอยู่ตลอด ถามเราว่าจะเปิดเพิ่มไหมจากก่อนหน้านี้ที่เราบอกไปว่า 150 หัว แฟนๆ ก็บอกอยากให้เปิดเพิ่ม เราก็อยากเปิดเพิ่ม แต่ตอนนี้เรายังหาเวลาไม่ได้ เพราะว่าฝ้ายต้องถ่ายซีรีส์ด้วย ถ่ายไปออนไป”