“ลาล่า” เปิดใจคบดาราฝรั่งเศส แต่ฝ่ายชายยังไม่ลงลึกสถานะ สัมพันธ์ “ใบเตย-ฟิล์ม” ฝ่ายหญิงไม่ควรมีผัว!

“ลาล่า ขวัญนภา” เปิดใจหนุ่มใหม่ไม่ใช่มิจฉาชีพ สกรีนแล้ว มีคนช่วยเช็ก เป็นดาราอยู่ประเทศฝรั่งเศส คบกันไม่มีสถานะ เหตุฝ่ายชายไม่กล้าระบุสถานะลึก ตนเองก็ไม่กล้าพูด โอดกลัวอาถรรพ์เปิดแล้วเลิก ส่วนสัมพันธ์ “ใบเตย-ฟิล์ม” ให้ออกจากปากเขาเอง ลั่นใบเตยแซบขนาดนี้ ไม่ควรมีผัว
สวยสับฉบับร่างทอง สำหรับ “ลาล่า ขวัญนภา เรืองศรี” พรีเซ็นเตอร์ LEVEL S (S Time) ที่ตอนนี้ปรับสูตรใหม่ พร้อมปล่อย MV ซิงเกิ้ลใหม่ เช็ดบ่อีหล่า และยังได้อัปเดตหุ่นแซบ 6 เดือน หายไป 23 กิโลกรัม แต่ไม่วายถูกจับผิดรูปร่าง บูลลี่ร่างใหม่
“เราได้ร่างใหม่ ได้ความแข็งแรงที่ดีแล้ว ก็ต้องดูแลตัวเองให้ดี ลาล่าปฎิญาณกับตัวเองฉันจะดูแลตัวเองให้ได้แบบวันนี้จะไม่กลับไปกินข้าวเป็นจานดาวเทียมเหมือนเดิม แต่นี่ขนาดร่างใหม่ก็ยังโดนบูลลี่ ไม่มีสะโพก นมเหี่ยว ตาเข ปากเป็นอะไรสั่นๆ กระตุกๆ เขาพยายามทุกอย่างที่จะจับผิดเรา ชีวิตเราขอให้เขาได้ติทุกอย่างในชีวิตเราเลย หลักๆ ตอนนี้ที่โดนคือเรื่องเสื้อผ้า ชุดตีเทนนิสบ้างอะไรบ้าง
บางทีก็อยากจะพิมพ์กลับไปนะว่าเธอใส่ไซซ์ xs แบบฉันได้หรือเปล่า วันนี้ฉันใส่ได้แล้วฉันก็ภูมิใจ ฉันจะใส่อะไรแบบไหนฉันก็มีความสุข ฉันใส่แบบนี้แล้วฉันภาคภูมิใจกับตัวเอง”
เผยหนุ่มใหม่เป็นนักแสดงอยู่ฝรั่งเศส แต่กั๊กสถานะอยู่ อกหักหลายครั้งจนไม่กล้าระบุสถานะ
“เขาเป็นนักแสดงอยู่ที่ฝรั่งเศส ต้องบอกว่าเรามีความกลัว มันอกหักมาหลายครั้งจนเรารู้สึกไม่กล้าระบุสถานะ เปิดทีไรหายทุกที วันนี้เราเพิ่งเจอกัน ถามว่าคุยกันมานานหรือยัง ก็เกือบปีแต่เจอกันแค่ 2 ครั้ง จังหวะเวลาบ้านเขากับบ้านเราไม่เหมือนกัน เวลามันสวนกันเราได้แค่พิมพ์ เราก็มาคิดถ้าจะใช้รูปแบบคำว่าแฟนมันต้องเป็นแบบนี้เหรอ กว่าจะได้เห็นหน้ากว่าจะได้คุยกันทำไมมันยากจัง ฉะนั้นวันนี้เราเลยปล่อยจอย ถ้ามันจะไปถึงจุดนั้นขอให้ความรู้สึกเราพาไปถึงจุดนั้นเอง ลาล่าเชื่อมั่นว่า ณ วันนี้ทุกคนน่าจะ… ให้มันรู้สึกเองว่าเธอเป็นของฉัน ฉันเป็นของเธอ
ยังไม่กล้าระบุสถานะชัดเจน วันนั้นไลฟ์อยู่ ก็ให้แฟนๆ ถามเขาว่าเป็นอะไรกับลาล่า เขามองหน้าเราแล้วก็ยิ้มบอกให้ลาล่าตอบเลย นั่นหมายถึงฝรั่งหากจะพูดคำว่าแฟน ไอเลิฟยู มันจะต้องเป็นอะไรที่ใช่จริงๆ วันนี้เราอาจจะเป็นเบสต์เฟรนด์สำหรับเขาก็ได้ ในเมื่อเขาก็ยังไม่กล้าตอบระบุลึกลงไป เราก็คงไม่กล้าพูด (รูปต่างๆ คนก็คิดไปแล้วว่าเป็นแฟนกันแล้ว?) ก็ใช่”
ไม่หวั่นเป็นมิจฉาชีพมาหลอก มีคนช่วยสกรีนเยอะ
“อันนี้ไม่กลัวเพราะโดนสกรีนเยอะ น้องเขยเป็นคนฝรั่งเศส น้องสาวก็เป็นสะใภ้ฝรั่งเศสเหมือนกัน เราเลยจะมีคนสกรีนให้เยอะมาก เราเพิ่งมารู้ว่าเขาเป็นนักแสดงฝรั่งเศส ทุกคนรู้ก่อนเราเร็วมาก รีเช็กให้เราเร็วมาก ก็รู้สึกว่าก็ได้นะ ก็ไม่ติดนะ วันนี้ถือว่าผ่าน แน่นอนเขาไม่ใช่มิจฉาชีพมาหลอกแน่นอน ก็ค่อยๆ คุยกันไป ให้เวลาในการคุย คือทุกคนจะมองว่าเราเก่งภาษาอังกฤษ แต่เรายังโบ๊ะๆ เบ๊ะๆ บางทีคุยกันเขาก็ไม่เข้าใจเรา ตอนนี้มันกลายเป็นใช้ภาษากายมากกว่า แต่ถ้ามันใช่ ก็จะไปเรียนให้จริงจัง จะได้ไม่ยากในการคุยกัน มันก็ดีที่เราไม่มีสถานะ พอใช้สถานะแฟนมันจะมีทำไมเธอไม่อย่างนั้นอย่างนี้ มันจุกจิก พอคุยกันแบบไม่มีสถานะกลับสนุก ไม่ต้องตามหึงหวง ปล่อยจอย เราเลยรู้สึกว่าความรักบางทีไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าของกัน”
เผย “ใบเตย สุธีวัน ทวีสิน” คบ “ฟิล์ม รัฐภูมิ โตคงทรัพย์” ไหมให้ออกจากปากเขาเอง แต่ยอมรับใบเตยแซบขนาดนี้ ไม่ควรมีผัว
“ตามที่เตยพูด จริงๆ เตยก็ไม่ควรมีผัว ถ้าเตยจะแซบขนาดนี้เตยก็ไม่ควรมีผัว เตยอยู่แซ่บไปเรื่อยๆ นะ ไม่หรอก ณ วันนี้ลาล่ามองว่ามันเป็นสิทธิ์ของแต่ละคน ต่อให้ลาล่าจะบอกว่าใช่หรือไม่ใช่ แล้วเขาสองคนคลิกกัน นั่นคือเรื่องส่วนตัว สิ่งที่เขาชื่นชอบกันและกัน เราพร้อมที่จะซัปพอร์ตน้องเสมอ ต่อให้น้องจะเจอเรื่องเลวร้ายโดนสังคมประณามต่างๆ นานา อันนั้นก็เป็นเรื่องที่เขาต้องรับผิดชอบต่อสังคม
แต่ในหน้าที่ความเป็นพี่ เขาไม่ได้ทำอะไรให้เราเกลียดเราโกรธ ฉะนั้นเรื่องนี้ให้มันออกจากปากเขาเองดีกว่า มันตอบยาก ทุกคนหาคำตอบกันเองก็แล้วกัน ณ วันนึงที่เขาพร้อมจะเปิดตัว คนอย่างเตยง่ายมาก เพราะเขาไม่คิดจะปิดใคร (ถ้าเขาคบกันเราโอเค?) ถ้าน้องมีความสุขเราก็มีความสุขด้วย”