โปรเจกต์ร่วมไทย–เกาหลีน่าจับตามอง ภาพยนตร์ “1950. Memory of the Day” ถ่ายทอดเรื่องราวสงครามเกาหลี

โปรเจกต์ภาพยนตร์ร่วมไทย–เกาหลีเดินหน้าผลิตอย่างเป็นทางการ โดยภาพยนตร์ “1950. Memory of the Day” จะถ่ายทอดเรื่องราวของทหารผ่านศึกสงครามเกาหลี พร้อมยกระดับสู่เวทีอุตสาหกรรมภาพยนตร์นานาชาติ
บริษัทผู้ผลิตภาพยนตร์จากประเทศไทยและสาธารณรัฐเกาหลีได้ร่วมมือกันผลักดันโปรเจกต์ภาพยนตร์ขนาดใหญ่ โดยประกาศความร่วมมือในการผลิตภาพยนตร์เรื่อง “1950. Memory of the Day” ซึ่งจะถ่ายทอดเรื่องราวของทหารที่เข้าร่วมในสงครามเกาหลี
โครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง ThaiKo Film, Mbrella Films และ iFilm Corporation (SidusHQ) โดยมีเป้าหมายในการนำเสนอเหตุการณ์สำคัญในช่วงสงครามเกาหลีปี ค.ศ.1950 รวมถึงบทบาทของทหารไทย ผ่านมุมมองของภาพยนตร์
ภาพยนตร์มีกำหนดถ่ายทำในประเทศไทยและสาธารณรัฐเกาหลี โดยแบ่งสัดส่วนการถ่ายทำประมาณ 50% ต่อประเทศ ซึ่งฉากฤดูหนาวและฉากการรบในประเทศเกาหลีจะสร้างความประทับใจให้กับผู้ชม
ผู้ผลิตหลักของโครงการคือ ThaiKo Film ซึ่งบริหารโดยคุณสิทธิวดี กิตติสิทโธ (Ing-aoy) อดีตนักแสดงและพิธีกรชื่อดังในวงการโทรทัศน์และภาพยนตร์ไทย ปัจจุบันดำเนินงานด้านการผลิตภาพยนตร์และสื่อบันเทิง
นอกจากนี้ โครงการยังมีคุณพัคจุนซอ (Park Joon-seo) ผู้อำนวยการบริษัท D&S จากประเทศเกาหลี เข้าร่วมในฐานะผู้เชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างไทยและเกาหลี ภาพยนตร์เรื่อง “1950. Memory of the Day” มีเป้าหมายเพื่อยกย่องความเสียสละของทหารผ่านศึกไทย และสะท้อนถึงมิตรภาพอันยาวนานระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐเกาหลี โปรเจกต์นี้ถือเป็นอีกก้าวสำคัญของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยในการแสดงศักยภาพบนเวทีนานาชาติ
