"แอนดี้ ราชิต" รีเทิร์นอย่างทรงพลัง ปั้นนักแสดงหน้าใหม่ "แจ้งเกิด" ยกเซ็ตเดิมพันครั้งใหญ่ของซีรีส์วายมาตรฐานใหม่ "School of Ruck The Series"

สิ้นสุดการรอคอยของวงการ เมื่อ "แอนดี้ ราชิต" ผู้กำกับระดับตำนานที่เคยสร้างปรากฏการณ์จาก LOVESICK หวนคืนสู่เก้าอี้ผู้กำกับอีกครั้ง พร้อมประกาศยกระดับซีรีส์วายไทยให้ก้าวไปอีกขั้น ผ่านผลงานล่าสุด "School of Ruck The Series" ที่ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องราวความรัก แต่คือ สนามพิสูจน์นักแสดงอย่างแท้จริง
ชื่อของแอนดี้ ราชิต ไม่ได้เป็นเพียงผู้กำกับ แต่คือ ผู้ปั้นดาวที่เคยผลักดันนักแสดงหน้าใหม่ให้กลายเป็นดาวเด่นของวงการมาแล้วนับไม่ถ้วน และในครั้งนี้ เขาเลือกเดินเกมที่ท้าทายยิ่งกว่าเดิม ด้วยการ ยกเซ็ตนักแสดงใหม่ทั้งหมดเพื่อพิสูจน์ว่า ของจริงไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ 3–4 เรื่องเสมอไป หากแต่ต้องมีศักยภาพ และ อินเนอร์การแสดง ที่ลึกพอ
โปรเจกต์ภายใต้ Building A ครั้งนี้ เปิดตัว 5 นักแสดง GEN Z หน้าใหม่ "ตีตี้ ธนดล จงทวีวิไล, มิลาน ณเดชน์ ณวรรณติ๊บ, ข้าวปั้น รชต ปานจินดา, พัตเตอร์ ธีร์รัฐ เรืองไกลวัฒนโชค และ แพค ศรรกรัฐ เหลืองอร่ามรัตน์" ที่แม้จะยังไม่ผ่านงานแสดงหนัก แต่กลับถูกคัดเลือกด้วยมาตรฐานเดียวกับนักแสดงมืออาชีพ เพราะบทในเรื่องนี้ยากและลึกเกินกว่านักแสดงทั่วไปจะรับมือได้
แอนดี้เผยว่า ปกติบทระดับนี้ต้องใช้นักแสดงที่ผ่านงานมาแล้วหลายเรื่อง แต่ครั้งนี้คือการเดิมพันครั้งสำคัญ "ผมเชื่อว่าคนดูจะทึ่งกับการแสดงของพวกเขา" — คำกล่าวที่สะท้อนความมั่นใจในศักยภาพของนักแสดงชุดนี้อย่างชัดเจน
"School of Ruck The Series" ไม่ได้เล่าเพียงความรักวัยรุ่น แต่ใช้ “ความรัก” เป็นกระจกสะท้อนสังคม ผ่านชีวิตเด็กมัธยมชายที่ต้องเผชิญทั้งมิตรภาพ ความสัมพันธ์ และความจริงบางอย่างที่สังคมมองข้าม ซีรีส์หยิบประเด็นจริงมาตีแผ่แบบตรงไปตรงมา ชวนตั้งคำถาม และพาผู้ชมดำดิ่งไปกับอารมณ์ที่ทั้งอบอุ่นและบาดลึก
นี่คือผลงานที่ผสมผสาน ความเป็นธรรมชาติของนักแสดงเข้ากับ วิธีเล่าเรื่องระดับมืออาชีพ จนกลายเป็นอีกก้าวสำคัญของวงการซีรีส์วายไทย
การกลับมาของแอนดี้ ราชิต ในครั้งนี้ ไม่ใช่แค่การทำซีรีส์ แต่คือการสร้างดาวดวงใหม่และรีเซ็ตมาตรฐานการแสดงของนักแสดงรุ่นใหม่ทั้งวงการ
เตรียมพิสูจน์ฝีมือและเสน่ห์ที่กำลังจะแจ้งเกิดพร้อมกันทั้ง 5 คน ใน "School of Ruck The Series" ออกอากาศทางช่อง 9 MCOT HD กด 30 เร็วๆ นี้