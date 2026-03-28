"แอนดี้ ราชิต" รีเทิร์นอย่างทรงพลัง ปั้นนักแสดงหน้าใหม่ "แจ้งเกิด" ยกเซ็ตเดิมพันครั้งใหญ่ของซีรีส์วายมาตรฐานใหม่ "School of Ruck The Series"

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สิ้นสุดการรอคอยของวงการ เมื่อ "แอนดี้ ราชิต" ผู้กำกับระดับตำนานที่เคยสร้างปรากฏการณ์จาก LOVESICK หวนคืนสู่เก้าอี้ผู้กำกับอีกครั้ง พร้อมประกาศยกระดับซีรีส์วายไทยให้ก้าวไปอีกขั้น ผ่านผลงานล่าสุด "School of Ruck The Series" ที่ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องราวความรัก แต่คือ สนามพิสูจน์นักแสดงอย่างแท้จริง

ชื่อของแอนดี้ ราชิต ไม่ได้เป็นเพียงผู้กำกับ แต่คือ ผู้ปั้นดาวที่เคยผลักดันนักแสดงหน้าใหม่ให้กลายเป็นดาวเด่นของวงการมาแล้วนับไม่ถ้วน และในครั้งนี้ เขาเลือกเดินเกมที่ท้าทายยิ่งกว่าเดิม ด้วยการ ยกเซ็ตนักแสดงใหม่ทั้งหมดเพื่อพิสูจน์ว่า ของจริงไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ 3–4 เรื่องเสมอไป หากแต่ต้องมีศักยภาพ และ อินเนอร์การแสดง ที่ลึกพอ

โปรเจกต์ภายใต้ Building A ครั้งนี้ เปิดตัว 5 นักแสดง GEN Z หน้าใหม่ "ตีตี้ ธนดล จงทวีวิไล, มิลาน ณเดชน์ ณวรรณติ๊บ, ข้าวปั้น รชต ปานจินดา, พัตเตอร์ ธีร์รัฐ เรืองไกลวัฒนโชค และ แพค ศรรกรัฐ เหลืองอร่ามรัตน์" ที่แม้จะยังไม่ผ่านงานแสดงหนัก แต่กลับถูกคัดเลือกด้วยมาตรฐานเดียวกับนักแสดงมืออาชีพ เพราะบทในเรื่องนี้ยากและลึกเกินกว่านักแสดงทั่วไปจะรับมือได้

แอนดี้เผยว่า ปกติบทระดับนี้ต้องใช้นักแสดงที่ผ่านงานมาแล้วหลายเรื่อง แต่ครั้งนี้คือการเดิมพันครั้งสำคัญ "ผมเชื่อว่าคนดูจะทึ่งกับการแสดงของพวกเขา" — คำกล่าวที่สะท้อนความมั่นใจในศักยภาพของนักแสดงชุดนี้อย่างชัดเจน

"School of Ruck The Series" ไม่ได้เล่าเพียงความรักวัยรุ่น แต่ใช้ “ความรัก” เป็นกระจกสะท้อนสังคม ผ่านชีวิตเด็กมัธยมชายที่ต้องเผชิญทั้งมิตรภาพ ความสัมพันธ์ และความจริงบางอย่างที่สังคมมองข้าม ซีรีส์หยิบประเด็นจริงมาตีแผ่แบบตรงไปตรงมา ชวนตั้งคำถาม และพาผู้ชมดำดิ่งไปกับอารมณ์ที่ทั้งอบอุ่นและบาดลึก

นี่คือผลงานที่ผสมผสาน ความเป็นธรรมชาติของนักแสดงเข้ากับ วิธีเล่าเรื่องระดับมืออาชีพ จนกลายเป็นอีกก้าวสำคัญของวงการซีรีส์วายไทย

การกลับมาของแอนดี้ ราชิต ในครั้งนี้ ไม่ใช่แค่การทำซีรีส์ แต่คือการสร้างดาวดวงใหม่และรีเซ็ตมาตรฐานการแสดงของนักแสดงรุ่นใหม่ทั้งวงการ

เตรียมพิสูจน์ฝีมือและเสน่ห์ที่กำลังจะแจ้งเกิดพร้อมกันทั้ง 5 คน ใน "School of Ruck The Series" ออกอากาศทางช่อง 9 MCOT HD กด 30 เร็วๆ นี้




















"แอนดี้ ราชิต" รีเทิร์นอย่างทรงพลัง ปั้นนักแสดงหน้าใหม่ "แจ้งเกิด" ยกเซ็ตเดิมพันครั้งใหญ่ของซีรีส์วายมาตรฐานใหม่ "School of Ruck The Series"
