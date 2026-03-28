“แพร วทานิกา” และ “โดนัท มนัสนันท์” เปิดตัวแคมเปญ "Radiance Begins With You" Clé de Peau Beauté

Clé de Peau Beauté เปิดตัวแคมเปญ "Radiance Begins With You" โดยมี “แพร วทานิกา” และ “โดนัท มนัสนันท์” ผู้หญิงเก่งระดับแถวหน้าของเมืองไทยร่วมสร้างแรงบันดาลใจ ความเปล่งประกายที่แท้จริง เริ่มต้นที่คุณ
Clé de Peau Beauté (เคลย์ เดอ โป โบเต้) แบรนด์ผลิตภัณฑ์ความงามระดับอัลตร้าลักซ์ชัวรีจากประเทศญี่ปุ่น ประกาศเปิดตัวแคมเปญระดับโลก “Radiance Begins With You” ตอกย้ำความเชื่อมั่นว่าความเปล่งประกายที่แท้จริงไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่ความงามภายนอก แต่คือพลังงานบวกที่เริ่มต้นจากภายในตนเองและขยายขอบเขตสู่สังคม เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่งดงามและยั่งยืน โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก “แพร วทานิกา ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา” และ “โดนัท มนัสนันท์ พันเลิศวงศ์สกุล” มาเป็นตัวแทนในการถ่ายทอดนิยามของผู้หญิง เพื่อสะท้อนภาพลักษณ์ความงามที่มีระดับและทรงพลังตามแนวคิด "Radiance" ของแบรนด์ พร้อมร่วมเฉลิมฉลองไปกับบรรยากาศความงามที่เปล่งประกายจากภายในผ่านผลิตภัณฑ์ระดับไอคอนิกและปรัชญาการดูแลผิวที่ล้ำสมัย ณ เอเทรียมโซน, เซ็นทรัล ชิดลม