“สยามดนตรียามาฮ่า” ปรับโฉม ยามาฮ่า แฟลกชิพ สโตร์ แบงค็อก ณ สยามปทุมวัน เฮ้าส์ ชู ศูนย์กลางดนตรีครบวงจรแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

บริษัท สยามดนตรียามาฮ่า จำกัด ภายใต้การดำเนินงาน Siam Motor Group (SMG) เดินหน้าปรับกลยุทธ์ธุรกิจครั้งสำคัญ ผ่านการประกาศปรับโฉมยามาฮ่า แฟลกชิพ สโตร์ แบงค็อก (Yamaha Flagship Store, Bangkok) ณ อาคาร สยามปทุมวัน เฮ้าส์ เพื่อยกระดับให้เป็นศูนย์รวมธุรกิจดนตรีแบบครบวงจรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผสานพื้นที่โชว์รูมเครื่องดนตรี โรงเรียนดนตรี และพื้นที่จัดแสดงดนตรีในรูปแบบไลฟ์เฮ้าส์และคอนเสิร์ตด้วยมาตรฐานระดับสากลภายใต้แบรนด์ YAMAHA ไว้ที่เดียว เพื่อตอบโจทย์พฤติกรรมคนยุคใหม่ พร้อมสร้างคอมมูนิตี้ของคนรักดนตรีให้เติบโตไปพร้อมกัน โดยเปิดเยี่ยมชมอย่างเป็นทางการแล้ววันนี้
“ประนัปดา พรประภา” กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท สยามดนตรียามาฮ่า จำกัด เปิดเผยว่า “การปรับโฉมในครั้งนี้มีแนวคิดสอดคล้องกับเทรนด์ของแบรนด์ชั้นนำระดับโลก ที่เน้นการสร้าง Lifestyle Experiential Space เพื่อมอบประสบการณ์ใหม่ให้กับผู้บริโภคยุคใหม่ที่ต้องการพื้นที่ในการเรียนรู้และมีส่วนร่วม มากกว่าเพียงแค่การเลือกซื้อสินค้า ซึ่งเป้าหมายของเราคือการพัฒนา ยามาฮ่า แฟลกชิพ สโตร์ แบงค็อก ให้กลายเป็นศูนย์กลางกิจกรรมดนตรีครบวงจรที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่รวมโชว์รูม , พื้นที่เรียนดนตรี และพื้นที่จัดกิจกรรมและแสดงดนตรีคุณภาพระดับมืออาชีพ
“สำหรับ ยามาฮ่า แฟลกชิพ สโตร์ แบงค็อกครอบคลุมพื้นที่สองชั้น ออกแบบโดย dwp บริษัทออกแบบสถาปัตยกรรมและตกแต่งภายในระดับโลกตั้งอยู่ภายในอาคารสยามปทุมวัน เฮ้าส์ ถือเป็นแลนด์มาร์คสำคัญใจกลางกรุงเทพฯ ตั้งอยู่ในทำเลสยาม ยกระดับให้เป็นศูนย์กลางธุรกิจดนตรีครบวงจรที่ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่มากขึ้น เพื่อสร้าง Community ของผู้ที่รักดนตรี และต่อยอดสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมดนตรีในประเทศไทยในระยะยาว ซึ่งเป็นการสานต่อปณิธานของ ดร.ถาวร พรประภา ผู้ก่อตั้งบริษัท สยามดนตรียามาฮ่า จำกัด และโรงเรียนดนตรียามาฮ่าที่ต้องการให้เมืองไทยเป็น ’เวียนนาตะวันออก’ เมืองที่ดนตรีเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตผู้คน และเป็นอีกก้าวสำคัญในการสร้าง Ecosystem ด้านดนตรีของประเทศไทย”
ด้าน “ดร. พีรวัฒน์ ชูเกียรติ” กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามดนตรียามาฮ่า จำกัด กล่าวว่า “บริษัทฯมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเยาวชนและบุคคลทั่วไปให้สนใจด้านดนตรี พัฒนาศักยภาพของนักเรียนให้เติบโตเป็นบุคลากรคุณภาพ สร้างชื่อเสียงให้แก่วงการดนตรีทั้งในระดับประเทศและระดับสากลกว่า 60 ปี การมีพื้นที่ศูนย์รวมทั้งการเรียนรู้ การทดลองเครื่องดนตรี และเวทีการแสดงไว้ในที่เดียว จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนดนตรี และ การพัฒนา ยามาฮ่า แฟลกชิพ สโตร์ แบงค็อกในครั้งนี้ ถือเป็นการลงทุนเชิงกลยุทธ์ของบริษัทฯ ด้วยงบประมาณรวมกว่า 100 ล้านบาท ที่ ช่วยยกระดับประสบการณ์การเรียนดนตรีให้เชื่อมโยงกับโลกดนตรีจริงมากยิ่งขึ้น และเปิดโอกาสให้นักเรียนหรือผู้ที่สนใจด้านดนตรีได้สัมผัสประสบการณ์ของการเป็นนักดนตรี ตลอดจนแพลตฟอร์มดนตรีที่ตอบโจทย์นักดนตรียุคใหม่
สำหรับพื้นที่ภายใน Yamaha Flagship Store, Bangkok โฉมใหม่ ได้รับการออกแบบให้สอดรับกับวิสัยทัศน์ดังกล่าว ประกอบด้วย:
• โชว์รูมเครื่องดนตรีลวดลายพิเศษและเทคโนโลยีใหม่ๆ
รวบรวมเครื่องดนตรีหลักของยามาฮ่า ทั้งเปียโน กีต้าร์ เบส กลองชุด รวมไปถึง เครื่องเป่า เครื่องสาย และเครื่องเสียง พร้อมด้วยเครื่องดนตรีลวดลายพิเศษ และเทคโนโลยีใหม่ๆที่ตอบโจทย์การใช้งานคนยุคใหม่ ให้การเล่นดนตรีง่ายและสนุกขึ้น
Yamaha Music Hall: สถานที่จัดการแสดงดนตรีที่ยกระดับเรื่องเทคโนโลยีเสียงจากยามาฮ่า รองรับผู้ชมได้กว่า 120 ที่นั่ง มีจุดเด่นเรื่องสร้างเสียงเสมือนให้ห้องดังก้องกังวานเสมือนอยู่ในห้อง Acoustic คอนเสิร์ตฮอลล์ขนาดใหญ่เพื่อให้ได้ยินเสียงคุณภาพดนตรีที่เท่ากันในทุกที่ ไม่ว่าจะนั่งตำแหน่งไหนในห้อง
• Yamaha Digital Audio Creative Center (Y-DACC): พื้นที่การจัดการแสดงดนตรีแบบไลฟ์เฮ้าส์ รองรับผู้ชมกว่า 80 ที่นั่ง โดดเด่นด้วยระบบเสียงแบบ 360 องศา มอบมิติของการฟังเสียงดนตรีจากรอบทิศทาง พร้อมทั้งยังให้คำปรึกษาเรื่องการติดตั้งระบบเสียงตั้งแต่งานขนาดเล็กจนถึงระดับคอนเสิร์ตโดยทีมงานมืออาชีพ
• สถาบันดนตรียามาฮ่า (Yamaha Music School):โรงเรียนดนตรีต้นแบบ ที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาบุคลากรทางด้านทักษะดนตรีของเยาวชนและนักดนตรีในประเทศไทย
สำหรับผู้ที่สนใจเยี่ยมชม Yamaha Flagship Store, Bangkok สามารถเยี่ยมชมได้ทุกวัน เวลา 10.00 น. – 19.00 น. ที่อาคาร สยามปทุมวัน เฮ้าส์