ซีรีส์จบ แต่อารมณ์ไม่จบ! “ลูกพีชทานสด” เร่าร้อนยันวินาทีสุดท้าย กระแสแรงไกลถึงลาตินอเมริกา

ปิดฉากลงอย่างสวยงาม แต่กระแสยังคงแรงไม่หยุด สำหรับซีรีส์ “ลูกพีชทานสด” ที่เรียกได้ว่าโกยเสียงตอบรับดีตั้งแต่เปิดตัวจนถึงตอนจบแบบไม่มีแผ่ว พร้อมยืนหนึ่งด้วยคอนเทนต์ที่ “แซ่บ! จัดหนัก! จัดเต็ม!” ครบรสทุกอารมณ์
ตลอดการออกอากาศ สะสม (กิ๊ นิวัฒน์) และ โป (ภูม ณัฐภาสน์) ได้นำพาผู้ชมดำดิ่งไปกับโมเมนต์หลากหลาย ทั้งความน่ารักชวนเขิน ความโรแมนติกชวนฟิน ไปจนถึงฉากเร่าร้อนที่ถูกพูดถึงอย่างต่อเนื่อง ผสมผสานกับเส้นเรื่องดราม่าและฉากแอ็กชันที่เติมเต็มอรรถรสได้อย่างลงตัว จนแฟนๆ ต่างยอมใจให้กับความ “ถึงเครื่อง” ของแต่ละอีพี ที่ทำเอาคนดูทั้งจิ้น ทั้งอิน บางฉากถึงขั้นต้องลุ้นจนแทบหยุดหายใจ
ไม่เพียงแค่กระแสในไทยและเอเชียเท่านั้น “ลูกพีชทานสด” ยังสร้างปรากฏการณ์โกอินเตอร์ ด้วยเสียงตอบรับจากแฟนๆ ในฝั่งลาตินอเมริกาที่เข้ามาร่วมพูดคุย แสดงความคิดเห็น และแชร์โมเมนต์ประทับใจของซีรีส์กันอย่างคึกคัก สะท้อนถึงเสน่ห์ของเนื้อหาและพลังของนักแสดงที่สามารถเข้าถึงผู้ชมได้หลากหลายวัฒนธรรม
แม้ซีรีส์จะลาจอไปแล้ว แต่ความรู้สึกของคนดูยังคงไม่จบง่ายๆ ตอกย้ำความสำเร็จของ “ลูกพีชทานสด” ในฐานะซีรีส์ที่ไม่เพียงแค่สร้างความบันเทิง แต่ยังทิ้งแรงกระเพื่อมทางอารมณ์ไว้กับผู้ชมได้อย่างดี
แฟนๆยังสามารถรับชม ซีรีส์ลูกพีชทานสด ย้อนหลัง ได้ทางแอพ iQIYI และเว็บ iQ.com ที่เดียวเท่านั้น
