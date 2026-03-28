PURPEECH แรงไม่หยุด! “กลัวว่าฉันจะไม่เสียใจ (Fear)” ครอง No.1 ไทย 8 สัปดาห์รวด บน "The Official Thailand Chart"

วงอินดี้มาแรง PURPEECH สร้างปรากฏการณ์ครั้งสำคัญในวงการเพลงไทย หลังซิงเกิล “กลัวว่าฉันจะไม่เสียใจ (Fear)” พุ่งทะยานขึ้นครองอันดับ 1 บน The Official Thailand Chart ติดต่อกันยาวนานถึง 8 สัปดาห์ ตอกย้ำกระแสความนิยมแบบฉุดไม่อยู่ และกลายเป็นหนึ่งในเพลงที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในช่วงเวลานี้
เพลง “กลัวว่าฉันจะไม่เสียใจ “Fear” ไม่ใช่แค่เพลงเศร้า แต่คือการตั้งคำถามกับ “ความรู้สึกของมนุษย์” ในวันที่ความเสียใจอาจเลือนหายไปตามกาลเวลา PURPEECH เลือกเล่ามุมที่ลึกและเจ็บปวด ความกลัวว่า วันหนึ่งเราอาจ “ไม่รู้สึกอะไรอีกแล้ว” กับสิ่งที่เคยมีความหมาย โดยเฉพาะในความสัมพันธ์ระยะยาว ที่คำขอโทษอาจกลายเป็นเพียงคำพูดอัตโนมัติไร้ความรู้สึก
กระแสของเพลงนี้ยังถูกขยายต่อบนโลกโซเชียล โดยเฉพาะ TikTok และ Reels ที่มีผู้ใช้นำท่อนฮุกไปใช้ประกอบคลิปเกี่ยวกับความรัก ความทรงจำ และการเลิกรา จนเกิดเป็นไวรัลจำนวนมาก ส่งผลให้ยอดสตรีมมิ่งพุ่งสูงต่อเนื่อง และทำให้ชื่อของ PURPEECH กลายเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้น ทั้งในไทยและกลุ่มผู้ฟังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
จากความสำเร็จนี้เองหนุ่มวง PURPEECH ทั้ง 5 คนได้แก่ เล็ก-ศราวุฒิ สุยะเขต (ร้องนำ), ยีนส์-ภูริช สมชื่อ (คีย์บอร์ด), เซ้นต์-สิทธิโชค ตาสา (กีตาร์), คอมพ์-ทรรศนะ เพ็ญจันทร์ (เบส) และเจมส์-จักรพรรณ ธนาศุภณัฏฐ์ (กลอง) ได้แสดงรู้สึกยินดีว่า
“พวกเรา PURPEECH ต้องบอกว่าดีใจมากๆ เลยนะครับ ไม่คิดเลยว่าเพลง "กลัวว่าฉันจะไม่เสียใจ" จะได้รับการตอบรับดีขนาดนี้ ขอบคุณทุกคนมากๆ ที่ฟังเพลงนี้กัน ที่แชร์กันต่อ ที่เอาไปใช้ในโซเชียล หรือแม้แต่ส่งให้คนที่คุณรู้สึกดีด้วย มันมีความหมายกับพวกเรามากจริง ๆ แล้วที่เพลงนี้สามารถอยู่บน The Official Thailand Chart ได้นานถึง 8 สัปดาห์ มันไม่ใช่แค่ตัวเลข แต่มันคือแรงสนับสนุนจากทุกคนเลย ก็อยากขอบคุณทุกคนจากใจจริงนะครับ ที่อยู่ด้วยกันมาตลอด และฝากฟังกันต่อไปเรื่อย ๆ นะครับ แล้วก็หวังว่าเพลงนี้จะยังอยู่ในช่วงเวลาของทุกคนไปอีกนานเลย”
