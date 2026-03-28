ซัมซุง ผนึกกำลัง ‘BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’’ ยกระดับประสบการณ์คอนเสิร์ตแบบใหม่ด้วย Galaxy

ซัมซุง ร่วมมือระดับโลกกับ ‘BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’’ เปิดประสบการณ์คอนเสิร์ตรูปแบบใหม่ด้วย Galaxy ที่เชื่อมโยงศิลปินและผู้ชมให้ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้น
BTS และ ARMY (อาร์มี่) ร่วมสร้างปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงผู้คนจากทั่วโลก พร้อมให้ทุกคนได้แสดงออกถึงตัวตนและเชื่อมหัวใจผ่านเสียงดนตรี จนเกิดเป็นอิทธิพลระดับโลกที่ทำให้เหล่าแฟน ๆ ได้มีประสบการณ์ ด้วยการผสานพลังของดนตรีและเทคโนโลยีซัมซุง ไปกับ ‘BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’’ เปิดโอกาสให้ผู้คนร่วมบันทึกช่วงเวลาแสนพิเศษ พร้อมแบ่งปันประสบการณ์เหล่านั้นกับผู้คนทั่วโลก
สเตฟานี ชอย รองประธานบริหารและหัวหน้าศูนย์การตลาด Mobile eXperience (MX) ของ Samsung Electronics กล่าวว่า “เทคโนโลยีสามารถยกระดับประสบการณ์ในชีวิตประจำวันให้ดียิ่งขึ้น ความร่วมมือครั้งนี้ Galaxy จะทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างศิลปินและผู้ชม ช่วยให้ผู้คนได้สัมผัสช่วงเวลาของคอนเสิร์ตอย่างมีความหมายยิ่งขึ้น รวมถึงเก็บโมเมนต์ดี ๆ และแบ่งปันความทรงจำเหล่านั้นให้ยาวนาน”
นอกจากนี้ ซัมซุงยังต่อยอดวิสัยทัศน์ของ Galaxy ที่มุ่งสร้างประสบการณ์ที่มีความหมายและเชื่อมต่อถึงกัน สู่การเดินหน้าพลิกโฉมรูปแบบการรับชมคอนเสิร์ตแบบดั้งเดิม ผ่านการเปิดโอกาสให้ผู้ชมได้มีส่วนร่วมทางอารมณ์กับศิลปินและการแสดงในรูปแบบที่ลึกซึ้งและสมจริงยิ่งขึ้น โดยเฉพาะกล้องของ Galaxy S26 Ultra ที่สามารถถ่ายทอดทุกช่วงเวลาจากการแสดงสดได้อย่างคมชัด ช่วยให้ผู้ชมทั่วโลกย้อนกลับไปสัมผัสและแบ่งปันประสบการณ์นั้นได้อีกครั้ง พร้อมเปลี่ยนความประทับใจจากคอนเสิร์ตให้กลายเป็นความสุขที่อยู่กับผู้คนในทุกวัน
อี แจซัง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ HYBE กล่าวว่า “แฟน ๆ ของ BTS คือ หัวใจสำคัญทุกการทำงานที่เราทำ และเป็นผู้ร่วมกำหนดเส้นทางดนตรีของเราไปด้วยกัน โดยความร่วมมือกับซัมซุงในครั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อยกระดับประสบการณ์การชมคอนเสิร์ตให้สนุกสนานมีชีวิตชีวายิ่งขึ้น พร้อมสร้างความทรงจำที่มีความหมายและคงอยู่ตลอดไปในความทรงจำของทุกคน”
‘BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’’ จะเริ่มต้นที่เมืองโกยาง ประเทศเกาหลีใต้ ก่อนเดินทางไปยังเมืองสำคัญทั่วโลกอย่างต่อเนื่องรวมทั้งประเทศไทย จนถึงปี 2027 โดยภายในทัวร์จะมีการจัดกิจกรรม ‘BTS THE CITY ARIRANG SEOUL’ ในกรุงโซล ระหว่างวันที่ 20 มีนาคม ถึง 19 เมษายน ที่จะมอบประสบการณ์แบบ immersive ด้วย Galaxy ในแลนด์มาร์กสำคัญทั่วเมือง
ผู้ร่วมกิจกรรมจะได้สัมผัสความพิเศษของ Galaxy S26 series อาทิ การสะสมแสตมป์ที่ Samsung Gangnam Store และการสร้างสติกเกอร์ด้วยตนเองผ่าน Creative Studio โดย Galaxy AI โดยผู้ที่ร่วมกิจกรรม มีสิทธิ์รับของรางวัล รวมถึงสินค้า limited-edition ‘BTS THE CITY ARIRANG SEOUL’
หลังจากกิจกรรมที่กรุงโซล จะมีการนำกิจกรรม ‘BTS THE CITY’ ไปยังเมืองอื่น ๆ ตามเส้นทางทัวร์ โดยซัมซุงจะร่วมเดินทางไปกับ ‘BTS THE CITY’ ตลอดการทัวร์คอนเสิร์ตสุดยิ่งใหญ่นี้ พร้อมนำนวัตกรรมที่จะเปิดโอกาสให้แฟน ๆ ได้แสดงออกถึงตัวตน บันทึกช่วงเวลาที่มีความหมาย และยกระดับประสบการณ์ในชีวิตไปอีกขั้นผ่าน Galaxy
