เปิดกล้องวันแรกก็ไฟลุก ! “เจฟ - ณิชา” เคมีใหม่แกะกล่อง แท็กทีมเปิดครัวล่าคดีใน “My Chef in Crime เหตุเกิดที่คุณเชฟ”

แค่วันแรกก็ปังกับอะไรใหม่ๆ สำหรับ My Chef in Crime (เหตุเกิดที่คุณเชฟ) ออริจินัลซีรีส์จาก ทรูวิชั่นส์ นาว (TrueVisions NOW) ซีรีส์เรื่องแรกของไทย ที่นำเอาอาหารมาเป็นกุญแจไขคดีสุดลึกลับได้อย่างแปลกใหม่และน่าติดตามสุดๆ ถือฤกษ์ดีเปิดกล้องวันแรก พร้อมเสิร์ฟความสนุกสุดระทึกกับคอนเซ็ปต์ Food & Crime การผสมผสานความลึกลับและความอร่อยเอาไว้ด้วยกัน
ความพิเศษที่ทำเอาแฟนๆ ฮือฮา คือการโคจรมาร่วมงานกันครั้งแรกของหนุ่มฮอตแห่งยุค เจฟ ซาเตอร์ ในบทของ เชฟชาญ เชฟหนุ่มสุดคูล กับนางเอกสาวมากฝีมือ ณิชา - ณัฏฐณิชา ดังวัธนาวณิชย์ ในบท หมวดลลิต ตำรวจสาวสายลุย เรียกได้ว่าเป็นเคมีใหม่แกะกล่องที่แค่วันแรกก็เริ่มส่งประกายความเข้ากันแบบเกินต้าน พร้อมมาร่วมสร้างความเข้มข้นให้แต่ละคดีเดือดยิ่งขึ้นไปอีก
บรรยากาศวันเปิดกล้องเต็มไปด้วยความคึกคักและพลังล้นกอง โดย เจฟ พระเอกของเรื่องออกอาการตื่นเต้นไม่น้อย พร้อมเผยว่า “ชื่นชอบในบทตั้งแต่วันแรกที่ได้อ่าน ผมยอมรับแบบตรงๆเลยว่า เรื่องเข้าครัวผมไม่ค่อยถนัดเลย แต่งานนี้ผมก็สู้สุดใจนะ ไม่รู้สึกกังวลกับบทที่ต้องทำอาหาร แต่กลับรู้สึกตื่นเต้นและอยากลองทำสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อน ผมลงเรียนเวิร์กชอปทำอาหารกับเชฟมืออาชีพอย่างจริงจัง จนเริ่มรู้สึกอินกับบทบาทเชฟมากขึ้น ซึ่งในวันนี้ก็เป็นการเปิดกล้องวันแรก และยังเป็นการร่วมงานกับ ณิชา ครั้งแรก สนุกดีครับ มันมีความชิลล์ รู้สึกว่าทุกอย่างโอเค เคมีเข้ากันได้ดี เขามีความเป็นมืออาชีพสูงมาก ทำให้ไม่ต้องปรับตัวหรือวางตัวลำบากเวลาทำงานด้วยกันเลย และทางด้านกองถ่าย ผมชื่นชมจริงๆทำงานละเอียดมาก มีการเจาะรายละเอียดทุกมุมจริงๆ”
ด้าน ณิชา ก็เผยว่าตื่นเต้นไม่แพ้กัน โดยเฉพาะการได้ร่วมงานกับ เจฟ เป็นครั้งแรก พร้อมเล่าว่า “บทหมวดลลิต มีหลายมิติ มีทั้งความเป็นคุณหนูและความเป็นตำรวจมืออาชีพ ทำให้ต้องทำการบ้านหนักและเข้าเวิร์กชอปอย่างจริงจัง เพื่อให้ทุกอย่างออกมาสมจริงที่สุด ส่วนการทำงานกับ เจฟ บอกเลยว่าสนุกมาก เจฟ เป็นคนที่มีพลังงานดี และมีความเป็นมืออาชีพสูง ทำให้เวลาเข้าฉากด้วยกันเขาส่งอารมณ์มาให้ดีมาก มันทำให้ตัวเราเข้าถึงบทบาทได้ง่ายขึ้น”
นอกจากเนื้อเรื่องที่แปลกใหม่แล้ว งานโปรดักชันยังจัดเต็มทุกองค์ประกอบ ทั้งภาพ แสง และมุมกล้อง ที่ถ่ายทอดทั้งความน่ากินของอาหารและความกดดันของคดีได้อย่างมีชั้นเชิง เรียกได้ว่าเป็นซีรีส์ที่ผสมรสชาติและ ความลุ้น ได้อย่างลงตัวแบบไม่เคยมีมาก่อน
เตรียมตัวให้พร้อม แล้วมาร่วมลุ้นไปกับคดีสุดเข้มข้น พร้อมลิ้มรสความสนุกรูปแบบใหม่ใน “My Chef in Crime (เหตุเกิดที่คุณเชฟ)” เร็วๆ นี้ ทาง ทรูวิชั่นส์ นาว (TrueVisions NOW) เพราะคดีนี้…ไม่ได้มีแค่ปริศนา แต่ยังเต็มไปด้วย “รสชาติ” ที่คุณต้องลอง
