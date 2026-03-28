"สมิติเวช สุขุมวิท"ติดท็อปโรงพยาบาลที่ดีที่สุดระดับโลก World’s Best Hospitals 2026

โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านการแพทย์มาตรฐานสากล สร้างชื่อเสียงระดับโลกแก่วงการสาธารณสุขไทย ประกาศความสำเร็จล่าสุด ได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในโรงพยาบาลที่ดีที่สุดในโลก World's Best Hospitals 2026 จากการสำรวจ ของNewsweek นิตยสารและเว็บไซต์ข่าวชั้นนำของสหรัฐอเมริกา ร่วมกับ Statista องค์กรเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติระดับโลก
ความสำเร็จครั้งนี้นับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของโรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท ที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็น 1 ในโรงพยาบาลที่ดีที่สุดของไทย และเป็น 1 ใน 2 ของโรงพยาบาลไทยที่ติด TOP 250 โรงพยาบาลที่ดีที่สุดในโลก
การจัดอันดับ World's Best Hospitals ถือเป็นหนึ่งในการจัดอันดับที่ได้รับความเชื่อถือสูงสุดในวงการแพทย์ทั่วโลก โดยพิจารณาจากดัชนีชี้วัดหลายด้าน อาทิ Hospital Recommendations from Peers : ผลการสำรวจความคิดเห็นจากแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์กว่า 100,000 รายจาก 32 ประเทศ , Hospital Quality Metrics: ตัวชี้วัดคุณภาพของโรงพยาบาล , PROMs Implementation : ผลลัพธ์ด้านการรักษาพยาบาลของผู้ป่วย และ Patient Experience : ความพึงพอใจต่อการรักษาพยาบาล ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของโรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท ในการยกระดับคุณภาพการรักษาและการบริการอย่างต่อเนื่อง
ด้วยแนวคิด #เราไม่อยากให้ใครป่วย ที่มุ่งเน้นการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน ส่งเสริมให้ผู้รับบริการมีสุขภาพที่ดี รู้เท่าทันโรค และสามารถดูแลตนเองได้อย่างยั่งยืน ควบคู่กับการขับเคลื่อนองค์กรสู่การเป็น “Agile Organization of Value” ที่มีความยืดหยุ่น คล่องตัว และพร้อมปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง โดยมุ่งสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนให้กับทุกภาคส่วน ทั้งผู้ป่วย บุคลากร และสังคม เป็นการยืนยันศักยภาพของสาธารณสุขไทยในเวทีโลก ซึ่งทางโรงพยาบาลไม่หยุดนิ่งในการพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ล้ำสมัยผสานความเชี่ยวชาญทีมแพทย์เฉพาะทาง พร้อมประสบการณ์กว่า 47 ปี เพื่อยกระดับคุณภาพการบริการและมอบผลลัพธ์การรักษาที่ดีที่สุดให้แก่ผู้ป่วยทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติต่อไป