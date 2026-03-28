“ฟลุค - นาตาลี” โอดลูกสองทำนอนน้อย แต่แฮปปี้ ห้ามละเลยลูกคนโต ประกาศปิดอู่ ใจไม่ไหวแล้ว

“ฟลุค - นาตาลี” ลูกสองทำนอนน้อย แต่แฮปปี้ ห้ามละเลยความรู้สึกลูกคนโต ประกาศปิดอู่ใจบอกว่าไม่ไหว พอแล้ว ส่งต่อกำลังใจให้คุณแม่วัย 40
กลายเป็นคุณพ่อคุณแม่ลูกสองแบบเต็มๆ ตัว สำหรับคู่สามีภรรยา “ฟลุค เกริกพล มัสยวาณิช” และ “นาตาลี เจียรวนนท์” ที่ล่าสุดควงกันมาอัปเดตชีวิตหลังมีสมาชิกใหม่ “น้องนาลียา” มาเติมเต็มครอบครัว โดยทั้งคู่ยอมรับว่าเป็นช่วงวุ่นวาย แต่มีความสุข แม้ต้องแลกมาด้วยเวลานอนที่หายไป
ฟลุค : “ไม่ค่อยได้นอนครับ คุณลีได้นอนตี 3 เพราะว่าพี่เลี้ยงหลับ ก็เลยต้องไปเฝ้าแทนพี่เลี้ยง”
นาตาลี : “ก็คือเป็นช่วงนอนน้อย วุ่นวาย วืดวือ แต่ก็แฮปปี้ดีค่ะ”
ฟลุค : “ผมดูแลนาตาชาเป็นหลัก พ่อเลือกเองเลย”
นาตาลี : “ต้องบอกว่าลูก 2 วิธีการเลี้ยงมันคนละแบบกันเลย ตอนนาตาชาคือง่ายมาก พอนาลียา เขาก็จะมีเรื่องราวของเขาต่างออกมา มีเรื่องแก๊ส เรื่องนมไหล ตอนนี้มีทั้งนาตาชา ทั้งนาลียา ตอนที่มีแค่นาตาชาเราทุ่มเต็ม 100 ให้เขา แต่ตอนนี้เราทุ่ม 100 ไปนาลียาไม่ได้ ต้องดูแลนาตาชาด้วย มันก็ต้องพยายามแบ่งให้ได้ นาตาชาน่ารักมากับยายามช่วยดูแลน้อง เจอหน้าน้องเป็นไม่ได้จุ๊บทั้งวัน คำพูดติดปากคือน่ารักจังเลยค่ะ เขาจะชอบคิสเท้าน้อง”
ฟลุค : “นาตาชาเขาจะเสียงสองใส่น้อง”
นาตาลี : “นาตาชาเขาปรับตัวได้ดีมาก ลีมองว่าวิธีการของผู้ใหญ่ค่อนข้างสำคัญมาก เรายังไงก็นาตาชา”
ห้ามลืมให้ความรักลูกคนแรก
นาตาลี : “เรื่องพี่น้องนี่แหละ เราต้องทุ่มให้กับพี่ ให้เขารู้สึกว่าเขาเป็นที่รักของทุกคน แล้วนาตาชาเขาก็แบ่งปันความรักให้น้องด้วย ต้องแบ่งเวลาให้ดีจริงๆ มันเป็นอะไรที่ค่อนข้างเซนซิทีฟสำหรับพี่คนโต เขาเคยได้ความรักเต็ม 100 เราต้องพยายามจัดการให้ได้ ห้ามลืมเขาเด็ดขาด แม่ก็เลยรับบทหนักเพราะไม่อยากจะทิ้งเขา เขายังอยากให้เราเอานอน เราก็เอาน้องนอนปุ๊บก็มาเอาพี่นอนต่อ พี่นอนปุ๊บเอาน้องนอนต่อ แม่ไม่ต้องนอนไง คือเราต้องพยายาม”
ปิดอู่แล้ว
นาตาลี : “พอแล้วค่ะ”
ฟลุค : “พอแล้วนะ อายุเยอะแล้ว ตัวไม่ได้ปิดนะ แต่ใจไม่ไหวแล้ว”
ส่งต่อกำลังใจให้คุณแม่วัย 40+ ความพร้อมไม่มีอยู่จริง
ฟลุค : “ผมมีลูกมาตั้งแต่เด็กจนโต ถึงจนแก่ มันจะมีคนพูดบอกว่าเรายังไม่พร้อม ผมบอกได้เลยว่าคุณไม่มีวันพร้อม มันจะไม่มีหรอกจังหวะที่คุณจะรู้สึกพร้อมมีลูกเพราะมันจะมีอะไรเข้ามาในชีวิตเรื่อยๆ ทำให้เรารู้สึกว่าจริงๆ แล้วเรายังไม่พร้อม แต่ถึงเวลาพอมันมีแล้ว มันได้ไปเอง”
นาตาลี : “ก็อยากจะเป็นกำลังใจให้คนที่อยากจะมีลูก ตัวเองก็ไม่ได้เป็นคุณแม่อายุน้อย เราอาจจะโชคดีที่เรามีได้และมีธรรมชาติด้วย ทุกคนมันไม่เหมือนกันอยู่แล้ว แต่ว่าอย่าเครียด พยายามทำใจให้สบายๆ อยากให้ทุกคนที่ตั้งใจจะมีสมหวัง ขออวยพรให้จริงๆ เพราะเราเข้าใจเลยว่าเงื่อนไขของแต่ละคนต่างกัน เดี๋ยวนี้วัย 40 มันเป็นไปได้ค่ะที่จะมีลูก อย่าท้อ ทำใจให้สบาย”