ยังไม่มีการฟ้องร้อง! “อูน ชนิสรา” เคลียร์ดรามาร้อน “เมย์ วาสนา” สมหวังรอ 8 ปี ท้องแล้ว 4 เดือน

“อูน ชนิสรา” ประกาศข่าวดีตั้งท้องลูกคนแรก 4 เดือน สิ้นสุดการรอคอย 8 ปี เผยลูกมาเองตามธรรมชาติเป็นกำลังใจสำคัญให้แข็งแกร่ง พร้อมเปิดใจเคลียร์ดรามาธุรกิจ “เมย์ วาสนา” ฉะรีวิวทำร้ายคนอื่น ยังไม่มีการฟ้องร้องเกิดขึ้น
เป็นข่าวเซอร์ไพรส์แฟนคลับ เมื่อซีอีโอสาวคนเก่ง “อูน ชนิสรา วงศ์ดีประสิทธิ์” เจ้าของเพลงดัง “เฮอร์ไมโอน้อง”ได้อัปเดตการตั้งครรภ์ท้องแรก 4 เดือน ระหว่างมาร่วมชมการแสดง Disney On Ice presents Magic In The Stars ซึ่งเป็นการรอคอยนานถึง 8 ปี พร้อมกันนี้ได้เปิดใจธุรกิจอาหารเสริม หลังถูก “เมย์ วาสนา อินทะแสง” ฉะแรง ไม่สนับสนุนทำธุรกิจ ทำแบรนด์ ทำรีวิว ทำร้ายคนอื่น
“ตอนนี้ก็ 17 สัปดาห์ 6 วัน ค่ะ ก็ประมาณ 4 เดือนกว่าๆ แล้ว แป๊บเดียวเอง ช่วงต้นหนักค่ะ แต่หลังจากที่มันผ่านช่วงไตรมาสแรก 3 เดือนแรกก็ชิลแล้ว แล้วก็กินอาหารได้เยอะกว่าปกติ รู้สึกว่าโชคดีมากๆ ที่อาการน้อยมาก ใช้ชีวิตเหมือนคนปกติทั่วๆ ไปเลย
จริงๆ น้ำหนักเกือบเท่าเดิม งงอยู่ คือถ้าดูทางตรงอาจจะดูเท่าเดิมมากๆ แต่ถ้าเราหันข้างปั๊บ เหมือนเอเลี่ยนอยู่ในท้องเหมือนนิดนึงค่ะ คุยกับเขาในท้องทุกวันว่าหนูเป็นมนุษย์ไหมลูก มันจะมีความรู้สึกว่าบั๊บๆ อยู่ข้างใน”
พยายามเงียบๆ 8 ปี จิ้มท้อง 3 รอบ อยากพักร่าง ใส่ตัวอ่อนอีกครั้งปีหน้า แต่ลูกกลับมาเอง ต้องใช้ชีวิตระมัดระวัง
“จริงๆ อูนว่าเป็นสำหรับคนที่มีน้องยากแล้วกันนะคะ แต่งงานมา 8 ปีแล้วใช่ไหมคะ แล้วก็พยายามเงียบๆ มาตลอด อาจจะไม่ได้ออกมาพูดกับใคร ฝากไข่ไป 3 รอบที่เขาจิ้มพุงกันเราก็ทำไปแล้ว พอทำ 3 รอบมันก็รู้สึกว่าโอเค พักร่างกายสักแป๊บนึงก่อน กะจะใส่ตัวอ่อนสักปีหน้าให้ร่างกายได้พัก แต่พอไปๆ มาๆ ระหว่างที่รออยู่คือเขามาเองแล้วพอเขามาเองในช่วงต้นไม่รู้เรื่องเลย เพราะว่าเป็น PCOS ก็คือใน 1 ปีเรามีประจำเดือนแค่ 3 ครั้งอะไรอย่างนี้ เพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นอะไรที่แบบมาได้ไง
แล้วพอมาก็คือเป็นลมบ่อยๆ ในช่วงต้น รู้แต่ว่าตัวเองรู้สึกว่าเพลียมากๆ เดินแล้วก็เอ๋อไปเลย ช่วงต้นมันเป็นอาการที่อูนไม่แน่ใจว่าจะเรียกแพ้ได้ไหม แต่อูนว่ามันคือร่างกายพยายามปรับตัวกับฮอร์โมนที่ไม่เคยเจอมาก่อนหมอก็จะแนะนำว่าทำอะไรใจเย็นๆ นะ มีอะไรที่รู้สึกไม่ปลอดภัยปุ๊บให้ on ground อยู่ใกล้หมอมากที่สุด ก็จะเป็นแค่ 3 เดือนแรกที่รู้สึกว่าตื่นมาทุกวันแล้วคิดว่าเมื่อไหร่จะได้ตรวจโครโมโซม เมื่อไหร่จะได้ตรวจว่าเขาแข็งแรงไหม
ช่วงนั้นใช้ชีวิตระวังมากๆ จริงๆ อะไรที่เราเคยคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่สำหรับเรามันก็เล็กลง ขยับตัวได้ปกติเลยค่ะ แต่อูนว่าคนท้องจะเข้าใจว่ามันจะมีบางวันที่ได้และบางวันที่ไม่ได้เลยมันแล้วแต่วันมาค่ะ แต่พอจะ 3 เดือนปั๊บก็ยิ้มออกเลย”
ท้องก็สำคัญ แต่ท้องกับคนที่ถูกต้องสำคัญกว่า
“อูนว่าการท้องสำคัญที่สุด แต่อูนว่าเวลาคนท้องมันเข้าใจตัวเองยากอยู่แล้ว โดยเฉพาะท้องแรกเราไม่เคย เราไม่รู้ว่าการท้องมันต้องเป็นแบบนี้ไหม ปกติไหม แต่พอมีคนที่อยู่ข้างๆ ที่เขาอยู่ตรงนั้นโดยไม่ตัดสินอะไรเลย อูนว่าท้องสำคัญ แต่ท้องกับคนที่ถูกต้องสำคัญกว่า
ตอนนี้คนวางแผนจริงๆ ไม่ใช่อูนเลย เพราะอูนรู้สึกว่าเราสามารถไปเรื่อยๆ ได้ หน้าที่อูนคือเป็นบ้านเดียวของเขาใช่ไหมคะ แต่พอเขาออกมาปุ๊บ เขาจะต้องมีบ้านอยู่ มีห้อง มีส่วนของตัวเอง ซึ่งพอดีมีสามีที่วางแผนก้าวไกลแบบเร็วมากจริงๆ ตอนที่เขายังบอกว่าอย่าเพิ่งบอกใครนะ รอให้ชัวร์ก่อน รอตรวจโครโมโซมให้แข็งแรงก่อน แต่เขาซื้อรถรอไว้แล้ว เขาไม่เชิงแพ้ท้องแทน แต่จะระวังมาก คือรถรอรับลูกแล้ว
ถามว่าทำไมถึงเลือกที่จะรู้คนเดียว ตอนแรกจะไม่จัด Gender Reveal (ปาร์ตี้เฉลยเพศลูก) เลย เพราะรู้สึกว่าเพศไหนสำหรับอูนก็เหมือนกัน เหมือนที่สามีพูดเลยว่า บางทีเขาเกิดมาเป็นผู้ชาย แต่อยากจะเป็นผู้หญิงก็ได้ หรือเป็นผู้หญิงอยากเป็นผู้ชายก็ได้ มันไม่สำคัญ แต่พอดีเพื่อนๆ สนุกกับการเอาชนะ เป็นการเล่นกัน เราก็เลยรู้สึกว่าในเมื่อเขาสนุกกับการเอาชนะขนาดนี้ หน้าที่ของเราคือเราต้องเล่นเกมกับเขา แต่เราจะเล่นเกมกับเขาไม่ได้ถ้าเราไม่รู้ เราก็เลยรู้ก่อนคนเดียว ก็จะเฉลยเมษายนนี้ค่ะ”
ต้องแข็งแรง สลัดดรามาได้เร็วเพราะท้อง
“อูนว่าตัวเล็กเก่ง เบื้องต้นอูนชี้แจงเรื่องความจริงในสิ่งที่อูนรู้ แต่ในความรู้สึกอูนมีเรื่องสำคัญที่ต้องจัดการมากกว่าอารมณ์ที่เกิดจากเรื่องอื่นๆ ที่ไม่ใช่เรื่องท้อง พอท้องปุ๊บโฟกัสเราอยู่แค่นี้ไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นเราย้อนกลับมาที่เขาว่าเรามีความสุขเขาก็มีความสุข มันก็เลยง่ายกว่าที่หลายๆ คนคิดด้วยซ้ำ
ทำให้เราสลัดเรื่องต่างๆ ออกไปได้เร็วขึ้น ก่อนหน้านี้อูนจะพยายามอธิบายเยอะๆ อยากให้คนเข้าใจ แต่อูนไม่รู้ว่าเป็นเพราะฮอร์โมนหรือเปล่า แต่อูนรู้สึกว่าไม่มีอะไรที่อูนต้องได้รับจากด้านนอกเข้ามา มันคือหน้าที่อูนที่ต้องแข็งแรงด้วยตัวเองให้ได้ ถ้าเราไม่แข็งแรงแล้วเขาจะอยู่ยังไง อูนจัดการไปตามสเต็ปว่าต้องทำอะไรบ้าง ส่วนเรื่องอารมณ์ก็ไปตามแต่ละวันค่ะ”
มั่นใจสิ่งที่อธิบายชัดเจนและเพียงพอ ยังไม่มีการฟ้องร้องเกิดขึ้น
“ยังไม่ได้มีอะไรมาถึงค่ะ ส่วนเรื่องที่เราตอบคอมเมนต์อาจทำให้อีกฝั่งได้รับผลกระทบเรื่องธุรกิจ อูนเข้าใจมากค่ะ สำหรับอูนแล้วอูนเป็นคนกดรีโพสต์และคอมเมนต์ไวมากๆ ตลอดเวลา จริงๆ กลับไปดูประวัติได้เลยว่าสมมติมีรีวิวอาหารที่ให้คะแนนติดลบ เราก็รีโพสต์และขอบคุณ มันเป็นนิสัยที่ทำบ่อยๆ ซึ่งอูนขอโทษไปแล้วในตอนชี้แจงว่าในพาร์ตนั้นมันทำให้เกิดความไม่สบายใจ ต่อไปจะระวังมากขึ้น เพราะเราอยู่ตรงนี้มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบสิ่งที่ทำทุกอย่าง
ไม่มีการเคลียร์กันนอกรอบค่ะ ถ้าเป็นเรื่องของกฎหมาย อูนว่าก็ไปตามกำหนดการได้เลย อะไรที่เป็นเรื่องกฎหมายก็จัดการไปตามระบบระเบียบค่ะ สำหรับอูน อธิบายอย่างละเอียดแล้วว่าทำอะไร เพราะอะไร อูนว่าเท่านั้นก็ชัดเจนและเพียงพอ อูนคงไม่สามารถทำให้ใครมาเข้าใจในมุมมองของอูนได้หมด แต่อูนอธิบายไปหมดแล้วค่ะ”
ต้องระวังมากขึ้น มีเรื่องให้เรียนรู้ตลอด
“มากๆ เลยค่ะ อูนอยู่ในโซเชียลมานานและเรียนรู้อะไรมาเยอะแต่ก็ยังไม่สุด มีเรื่องต้องเรียนรู้ตลอด และอยากเป็นคนที่รับผิดชอบได้ดีขึ้นในทุกด้านไม่ใช่แค่เรื่องการทำผลิตภัณฑ์ แต่พอมันมีคนได้ยินเยอะๆ สุดท้ายถ้ามีคนฟังเรา เราก็ต้องทำให้ดีขึ้น ขอบคุณทุกคนที่คอยให้โอกาสค่ะ”