“เอ็ม อภินันท์” คาดน้ำมันพุ่งแตะ 50 บาท ฝากถึงผู้มีอำนาจ นี่คือโอกาสหาเสียงที่ดีที่สุด รอดวิกฤตไปได้สมัยหน้ามาแน่

“เอ็ม อภินันท์” สะท้อนเสียงประชาชน ต้องประหยัด ปรับตัว และทำใจ มั่นใจน้ำมัน 50 บาท มาแน่ วอนผู้ใหญ่เร่งแก้วิกฤตของแพง ลั่นนี่คือการหาเสียงครั้งใหญ่ ทำได้สมัยหน้ามาแน่ เผยสอนลูกให้เรียนรู้โลกที่บิดเบี้ยว
เป็นอีกคนบันเทิงที่ออกมาสะท้อนเสียงจากภาคประชาชน สำหรับคุณพ่อลูกแฝด “เอ็ม อภินันท์ ประเสริฐวัฒนกุล” ที่มาร่วมชมการแสดง Disney On Ice presents Magic In The Stars ซึ่งเจ้าตัวได้เผยถึงเรื่องสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบันที่ค่าครองชีพสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากวิกฤตน้ำมันแพง ข้าวของขยับขึ้นราคาทุกอย่าง ตอนนี้ทำได้ดีที่สุดคือการประหยัด ปรับตัว และทำใจ
“ว่าจะเลี้ยงไก่ เขาบอกให้เราเลี้ยงไก่ แหม จะทำได้ ไม่ใช่ง่ายๆ ก็คงจะทำเท่าที่ทำได้ ณ ตอนนี้ ก็คือประหยัดครับ ใครสามารถเวิร์ก ฟรอม โฮมได้ก็ทำไป ปรับๆ ช่วยกันแหละ ก็ไม่รู้จะทำยังไง ที่ทำได้ดีที่สุดคือทำใจ เตรียมรอไว้เลยนะผมว่า น้ำมัน 45 บาทมาแน่ 50 บาทมาแน่ ก็หวังว่ามันจะดีขึ้นครับ เราก็ส่งพลังงานที่ดีออกไปก็แล้วเนอะ หวังว่าโลกมันจะดีขึ้น เราก็ไม่รู้จะทำยังไงได้ ก็ส่งใจดีๆ ออกไปแล้วกันนะ ช่วยกัน อย่าไปเที่ยวด่าทอกันเลย อย่างน้อยให้เราอยู่กันอย่างสงบสุขก็ยังดีกว่า ต่อให้มันจะยากลำบากแต่ไม่ทะเลาะกันก็ยังดีกว่า”
ขออย่าฉวยโอกาสตอนที่ลำบากกันทุกคน
“มีไปเข้าแถวเติมน้ำมันแล้ว เอาจริงๆ นะเราอยู่ในจุดที่เราพอจะยังมีสตางค์เติมได้ ต่อให้น้ำมันแพงขึ้นเราก็ยังพอเติมได้ ถ้าคนที่ขับรถส่งของค่าใช้จ่ายที่เพิ่มมามันมหาศาลเลยนะ เข้าใจทุกๆคนเลย ถ้าหากว่ามันแพงขึ้น คุณต้องขึ้นราคาเราก็เข้าใจ แต่ถ้าของเดิมที่มันมาตอนราคาแรก อย่ามาฉวยโอกาสตอนนี้เลยเพราะลำบากกันทุกคน มันมีแต่เราต้องช่วยกันเองเท่านี้แหละ อย่าฉวยโอกาสเลยนะ ช่วยๆ กันดีกว่า”
ทำใจต้องประหยัด โลกกำลังเพี้ยนบิดเบี้ยว หวังว่าโลกในยุคหน้าจะดีกว่านี้
“ทำได้เท่านี้แหละคือประหยัดเท่าที่จะทำได้ เรานั่งดูข่าวกับลูก ก็แชร์กัน เขาก็วิพากษ์วิจารณ์เหตุการณ์ต่างๆกันเสมอ ทั้งข่าวต่างประเทศ ข่าวสงครามต่างๆ เขาเข้าใจไหมไม่แน่ใจ แต่ให้เขารับรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นไปเรื่อยๆ ว่าตอนนี้โลกเรามันกำลังผิดเพี้ยนบิดเบี้ยวไปแล้วนะผมว่าถ้าเราพยายามคุยกับเด็กรุ่นนี้ให้เขารักกัน ก็หวังว่าโลกเราในยุคหน้ามันจะดีกว่านี้”
วอนผู้หลักผู้ใหญ่ ใช้อำนาจหน้าที่ของตัวเองให้เป็นประโยชน์ ลั่นนี่คือการหาเสียงครั้งยิ่งใหญ่หากทุกคนรอดพ้นไปได้ สมัยหน้าคุณมาแน่
“เราเป็นประชาชนตัวเล็กๆ คนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่มีอำนาจ มีโอกาสมาช่วยเหลือดูแลประเทศนี้ก็ใช้อำนาจหน้าที่ของตัวเองให้เป็นประโยชน์ ตอนนี้เป็นโอกาสหาเสียงครั้งยิ่งใหญ่เลยนะ เอาจริงๆ ถ้าหากว่าคุณทำให้ทุกคนรอดพ้นไปได้อย่างดี ไม่ต้องห่วงสมัยหน้าคุณได้แน่นอน คุณต้องทำให้พวกเราอยู่รอดกับสถานการณ์ในยามคับขันนี้ไปได้ ฝากด้วยนะครับ”